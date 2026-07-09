NHL: Ovecskin szeretné bebizonyítani, hogy tud még magas színvonalon játszani

„Szinte minden nap edzőterembe járok és röplabdázom is. Aztán elkezdünk majd korcsolyázni és jégen edzeni. Ez a nyár más lesz számomra, különböző okok miatt – mondta az NHL honlapján a csatár. – Arra összpontosítok, hogy olyan állapotban térjek vissza Washingtonba, hogy megmutassam, még mindig jó játékos vagyok, és továbbra is hozzá tudok járulni a csapat győzelméhez. Ha ránézünk a keretünkre, látszik, hogy Stanley-kupa-esélyes csapatról van szó.”

A 2018-ban Stanley-kupa-győztes Alekszandr Ovecskin a következő NHL-es idényre is aláírt. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy először a családjával beszélt, legfőképpen a feleségével, és ő mondta neki: „rendben, játssz még egy évet, vagy talán kettőt!”

A háromszor a liga legjobbjának megválasztott Ovecskint a 2004-es amatőr játékosbörze első helyén választotta ki a fővárosi együttes, s a háromszoros világbajnok támadó nem is játszott más klubban. A Capitalsben 1573 alapszakasz-mérkőzésen 929 gólja és 758 gólpassza, azaz 1687 pontja van, találataival vezeti a liga örökrangsorát.