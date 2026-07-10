Leo Carlsson lett az NHL legjobban kereső játékosa

Az Anaheim Ducks csatáráért bejelentkezett a Philadelphia Flyers, amely öt évre 90 millió dollárt ajánlott neki. A kaliforniai klubnak egy hete volt eldönteni, hogy ennyi pénzért megtartja-e Carlssont, vagy pedig elengedi és a következő négy nyáron megkapja érte a Flyers első körös amatőr választási jogát (draft). A Ducks vezetősége végül úgy határozott, hogy szerződést hosszabbít tehetségével évi 18 millió dolláros áron 2031-ig. Ekkora átlagfizetésért még nem írtak alá az NHL-ben. A rekordot eddig az orosz Kirill Kaprizov tartotta, akinek nyolc évre 136 millió dollárt, azaz évi 17 milliót folyósít a Minnesota Wild 2034-ig.

„Ez egy olyan ajánlat volt, amelyet szerintem bárki elfogadna. Amikor az ember meglátja ezt az összeget, nehéz nemet mondani. Egyszerű volt a válasz. Ugyanakkor nagyon szerettem volna itt maradni Anaheimben” – jegyezte meg Leo Carlsson.

„Nagyon örülünk, hogy öt évre szóló szerződést kötöttünk Leóval” – nyilatkozta Pat Verbeek, a Ducks általános igazgatója. „Amióta találkoztunk vele a 2023-as draft előtt, kulcsfontosságú, meghatározó játékosként tekintünk rá. Kiváló jellem, mind a jégen, mind azon kívül. Leót a liga legjobbjai között tartják számon, és kezdettől fogva az volt a szándékunk, hogy más klubtól érkező bármilyen ajánlat alapján hosszabbítunk vele.”

Carlsson az előző idényben egyéni legjobbjának számító 29 góllal és 38 gólpasszal, azaz 67 ponttal zárta az alapszakaszt 70 találkozón, a rájátszásban pedig 11 pontot (4, 7) termelt 12 összecsapáson. A 2023-as draft második választottja eddig három évad alatt 201 mérkőzésen 141 pontig (61, 80) jutott.