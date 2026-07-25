Lenny Joseph: Az Üllői úton is gólokat szerezve jussunk tovább!

Néhány még a világbajnokságon szerzett gólt Haiti válogatottjában (hivatalosan a marokkói Jaszin Bunu öngóljaként könyvelték el), csütörtök este pedig már a Ferencváros európai kupaszereplésének főszereplőjévé lépett elő. Lenny Joseph két góljával a magyar bajnoki ezüstérmes nem kis meglepetésre 2–1-re nyert a Twente otthonában, így kedvező helyzetből várja a július 30-i budapesti visszavágót.

Pedig nehezen indult a találkozó, a hollandok lendületesen kezdtek, a Fradinak eleinte elsősorban a védekezésre kellett összpontosítania, a 14. percben az első igazán veszélyes lehetőségéből aztán megszerezte a vezetést. A haiti–francia kettős állampolgárságú Joseph kihasználta a hazai védelem bizonytalankodását, megelőzte őrzőjét, és bal lábbal a kapuba helyezte a labdát.

„Nem ez volt életem legszebb gólja, de annál fontosabb. Kristoffer Zachariassen remekül tette be a labdát a védők mögé, éreztem, hogy azonnal indulnom kell, a védő lassan reagált, így ballal a kapuba lőttem. A nehéz kezdés után fontos pillanat volt ez, önbizalmat adott mindenkinek a folytatásra.”

A 25 éves csatár különleges gólörömmel ünnepelt Bamidele Yusuffal, előbb kézfejük külső részét ütötték össze, majd a tenyerüket, a végén pedig a karjukat a magasba emelve mutatták be koreográfiájukat.

„Edzésen szoktuk gyakorolni. Végre meccsen is megmutathattuk, és nem is hibáztunk bele” – jegyezte meg nevetve Lenny Joseph.

A gól valóban megnyugtatta a zöld-fehéreket, akik szervezetten, fegyelmezetten futballoztak, ám a szünet előtt Aske Adelgaard egyenlített. A térfélcsere után a Twente tovább fokozta a nyomást, többször is közel járt a vezetés megszerzéséhez, Dibusz Dénesnek húsz perc alatt négyszer is bravúrt kellett bemutatnia a kapuban, neki köszönhető, hogy döntetlennel veselkedhetett neki a hajrának a csapat. Borbély Balázs vezetőedző taktikája működött, játékosai ekkor már elsősorban gyors kontrákkal próbáltak veszélyeztetni, Lenny Joseph előtt kétszer is megnyílt az út a kapu felé, mindkét lehetősége kimaradt – mégsem tört le, sőt!

„Éreztem, hogy lesz még helyzetem, a már kihagyottakkal nem akartam foglalkozni, felesleges is lett volna. Vártam az újabb lehetőségre.”

A 80. percben Callum O’Dowda beadása és Kristoffer Zachariassen okos átlépése után ösztönös mozdulattal pörgette a labdát a hálóba – duplája nem csupán idegenbeli győzelmet ért, hanem ismét megmutatta, mennyire veszélyes, ha területhez jut a tizenhatoson belül. Előzőleg a szerb Vojvodina elleni párharcban is betalált, vagyis három európai kupamérkőzésen már háromgólos.

„Tisztában voltunk vele, milyen remek képességű ellenfél vár ránk. Borbély Balázs és stábja ragyogóan felkészítette a csapatot, nem érhetett meglepetés bennünket. Tudtuk, hogy a találkozó elején a hazaiak megpróbálnak rögtön a kapunk elé szegezni minket, és miután a félidőben döntetlen volt az állás, a fordulás utáni rohamokra is készültünk. A Twentében labdabiztos futballisták szerepelnek, nehéz visszaszorítani őket a saját térfelükre, mert már a pálya közepén a játék uralására törekednek. Végig koncentráltak voltunk, szervezetten játszottunk, a védekezésünk pedig ragyogóan működött – ez volt a siker kulcsa.”

A Ferencváros értékes győzelmet aratott az Európa-ligában, immár neki van több esélye a harmadik selejtezőkörbe jutásra.

„Ugyanazt az energiát kell átvinnünk a budapesti visszavágóra, és ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépnünk. Nem szabad kivárásra játszanunk! Én akkor leszek elégedett, ha a Groupama Arénában is gólokat szerezve jutunk tovább.”

Borbély Balázs irányításával a Ferencváros ez ideig mindhárom tétmérkőzését megnyerte, Enschedében pedig bizonyította, hogy nyomás alatt is képes fegyelmezetten, türelmesen és hatékonyan futballozni. A továbbjutás még nem dőlt el, de az egygólos előny megfelelő kiindulási alap a jövő hét csütörtöki Üllői úti visszavágóra.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TWENTE (holland)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)

Enschede, De Grolsch Veste, 27 500 néző. Vezette: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki (Kjölö, 78.), Van den Belt – Hlynsson (Taha, 78.) – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki (Levi, 69.) – Zachariassen (Nagy O., 90+1.), Corbu, Yusuf (O'Dowda, 69.) – Joseph (Lisztes, 88.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Adelgaard (38.), ill. Joseph (14., 80.)