Újpesten továbbra is építenek a saját nevelésű fiatalokra

MÁR AZ ELŐZŐ IDÉNYBEN bevezette a Magyar Jégkorongszövetség a légióskorlátot, azaz egy mérkőzésre maximum nyolc külföldi játékost lehetett benevezni. A szabályalkotók célja az volt, hogy a magyar játékosok, ezen belül is a fiatalok sok jégidőt kaphassanak és megmutathassák, mit tudnak, ez pedig hosszú távon a magyar válogatottnak is nagyobb merítési lehetőséget biztosíthat. A hazai jégkorongozók szerepeltetésében több akadémiai hátterű csapat is élen járt, köztük az UTE is, ahol jó néhány fiatal megkapta a lehetőséget a bizonyításra. Ennek ellenére az eredményesség terén nem teljesített rossz alapszakaszt a lila-fehér gárda, a harmadik helyen zárt. A rájátszásban azonban az első körben búcsúzott az UTE a BJA ellenében, igaz, az idény végére több kulcsemberére sem számíthatott az akkori vezetőedző, Jason Morgan.

„Az előző évadban először meghatározták az akadémiai csapatoknak, hogy mennyi fiatalt kell beépíteni. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból jól sikerült az idényünk – mondta a Nemzeti Sportnak Ancsin János, az UTE jégkorong-szakosztályának vezetője. – Sajnos a végére két góllövő játékosunk, Dansereau Keegan és Maxim Golod is kiesett, és onnantól kezdve nehéz dolgunk volt. Bármilyen csapatból ha a két legponterősebb játékos kiesik, akkor azt megérzi az adott együttes. A rájátszásban szoros mérkőzéseket játszottunk végig, de éppen az említett játékosok fejenkénti egy-két pontja hiányzott a győzelemhez. A magyar fiatalokkal nagyon elégedett voltam, sajnos a többi légiós nem tudta a két kulcs­embert megfelelően pótolni – ez nagy csalódás volt.”

A nyáron alaposan átalakult az Újpest, a légiósoktól megváltak, rajtuk kívül pedig a magyar magból is jó néhányan távoztak: Páterka Bence, Kiss Patrik, Kovács Alex, Vértes Nátán és a csapatkapitány Kiss Dániel sem maradt a klub kötelékében. Újpesten továbbra is szem előtt tartják a fiatalok beépítését, a legutóbbi idényben többek között Franyó Krisztián, Lőczi Barnabás és Szabó Rácz Maxim is megmutathatta magát. Az érkezők oldalán a magyar válogatott Szathmáry Simont mindenképpen ki kell emelni, az öt légióshelyet a klub döntése szerint egyaránt támadókkal töltötték fel.

„Öt-hat fiatalt sikerült beépítenünk az előző évadban, hozzájuk még hármat felhoztunk, megkapják ezúttal is a bizalmat. Magyarországon az egyik, ha nem a legjobb akadémiánk van. Úgy éreztük, hogy hátul a fiatalok mellé egy erősebb hátvédet szeretnénk igazolni, szerencsére sikerült megállapodni a magyar válogatott Szathmáry Simonnal, innentől kezdve nem gondolkoztunk külföldi védőben. A fiatalok közül sokan szerepelnek vagy szerepeltek korosztályos válogatottakban, bízunk bennük. Góllövő csatárt nehéz találni, így az öt légióshelyünket a csatároknál használtuk fel. A magyar játékosok nyolcvan százaléka újpesti nevelés, erre nagyon büszkék vagyunk.”

Az már korábban eldőlt, hogy a kispadon új szakember felel majd a munkáért, Jason Morgan helyét a korábban a FEHA19 Erste Liga-együttesénél dolgozó Anatolij Bogdanov veszi át.

„Jason Morgan nagyon jó, komplett edző egy felnőttcsapat esetében. A magyar szabályok értelmében a szeptemberben rajtoló idényben legalább tíz-tizenkét akadémista játszik majd rendszeresen, hozzájuk teljesen más módszerek kellenek, mintha profi, felnőtt jégkorongozókkal dolgozna a stáb. Úgy éreztük, olyan vezetőedzőre van szükségünk, aki erre sokkal jobban képes figyelni, Bogdanov korábban három évig irányította a FEHA19-et, tetszett a munkássága. Jó választás, fiatalokkal dolgozott és szép eredményeket ért el velük, a játékosok pedig sokat fejlődtek az irányítása alatt.”

Ancsin elmondta, egyelőre nehéz megjósolni, hogy az ötlégiós szabály mennyire kavarja meg az erőviszonyokat az Erste Ligában, de előny lehet számukra, hogy ők eddig sem foglalkoztattak 8-10 légióst.

„Mindig annak voltam a híve, hogy próbáljunk magyar játékosokat kinevelni, és minél kevesebb légióst alkalmazzunk. Sajnos ezért nem is tudtunk kimagasló eredményeket elérni, hiszen néhány csapatnál olykor 10-15 légiós kapott lehetőséget, ez utóbbi viszont nem jó a magyar hokinak. Szerintem most jó irányba halad a hazai jégkorong, lehet, hogy a kisebb légiósszám rövid távon hatással lehet a színvonalra, de idővel beérnek majd a játékosaink. Az átállás szempontjából nekünk könnyebbség, hogy mi eddig sem szerepeltettünk tíz légióst, az utánpótlásunkba belefektetett munka pedig meghozta a gyümölcsét. Az U20-as válogatott itthon játszó játékosainak többsége újpesti, de Szongoth Domán is tőlünk ment külföldre, valamint a most már az ICEHL-ben játszó Laskawy Ferenc is a mi nevelésünk.”

AZ UTE JELENLEGI KERETE

Érkezett: Cseh István (DAB), Matias Lehtonen (finn, JKH GKS Jastrzebie, lengyel), Ben Sokay (kanadai, Cergy-Pontoise, francia), Szathmáry Simon (DVTK), Julius Valtonen (finn, Marseille, francia), Filip Vasko, Roman Zitnyi (mindkettő szlovák, HC 19 Humenné, szlovák)

Távozott: Luka Burzan (kanadai, South Carolina Stingrays, ECHL), Maxim Golod (kanadai, ?), Kiss Dániel (?), Kiss Patrik (DEAC), Kovács Alex (?), Anthony Luciani (kanadai, ?), Páterka Bence (FEHA19), Taneli Ronkainen (finn, Chamonix, francia), Brett Thompson (kanadai, ?), Vértes Nátán (Sydney Ice Dogs, ausztrál)

Maradt: Bogesics Vedran, Dansereau Keegan, Franyó Krisztián, Hunor Gergely, Kovács Sebestyén, Ladnyik Zsombor, Lőczi Barnabás, Osztoics Márk, Pokornyi Dávid, Rajna Miklós, Szabó Rácz Maxim, Szalma Zsolt, Tornyai Gábor