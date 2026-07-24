Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: válogatott hátvéddel erősít a magyar bajnok

2026.07.24. 10:51
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Seregély Máté – itt még zöld-fehérben (Fotó: Dömötör Csaba)
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FTC-Telekom jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC  Seregély Máté Erste Liga
A kilencszeres válogatott Seregély Máté aláírt a következő idényre a magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-hoz.

Végleg megszerezte Seregély Mátét a magyar bajnok  Budapest Jégkorong Akadémia HC: a 26 éves védő az előző szezonban a Ferencvárostól kölcsönben szerepelt a gárdában. A 2018–2019-es kiírásban debütált a felnőttek között a Vasas HC színeiben, akkor a MAC adta őt kölcsön. Seregély 2021-ben az FTC-Telekomhoz igazolt, ahol az elmúlt öt évet töltötte, de rövid időre a FEHA19-nél és a BJA HC-nál is jégre lépett kölcsönjátékosként.

Az Erste Ligában döntős Corona Brasov bejelentette a gól- és ponterős Colby McAuley szerződtetését. A 30 éves kanadai csatár eddigi pályafutása nagy részét Észak-Amerikában töltötte. A legutóbbi szezonban a tengerentúli harmadosztályban (ECHL) 71 találkozón 27  gólt lőtt és 27 gólpasszt adott az Allen Americans színeiben.

A hétszeres válogatott Mihalik Gergő elhagyta nevelőklubját, a DEAC-ot, és a FEHA19-ben folytatja pályafutását. A 21 éves csatár az előző szezonban 22 alapszakasz-mérkőzésen négy gólt lőtt és öt gólpasszt osztott ki, míg a DVTK Jegesmedvék elleni negyeddöntőben hét találkozón kétszer volt eredményes és egy asszisztot jegyzett.

 

FTC-Telekom jégkorong Budapest Jégkorong Akadémia HC  Seregély Máté Erste Liga
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