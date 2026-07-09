Gyulai Memorial: Takács Boglárka olimpiai bajnokokkal sprintelhet

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban férfi 400 méteren a világ legjobbjai csapnak össze. Rajthoz áll a 2024-es párizsi olimpia bronzérmese, az afrikai bajnok és a Gyulai Memorial címvédője, a zambiai Muzala Samukonga, valamint az amerikai Vernon Norwood, aki kétszeres olimpiai bajnok váltóban és négyszeres világbajnok. Ott lesz a mezőnyben a dél-afrikai Zakithi Nene, a világranglista idei harmadik helyezettje, valamint az Európa-bajnok belga Alexander Doom is.

A magyar közönség Molnár Attilának szurkolhat majd, aki fedett pályás Európa-bajnokként és a hazai atlétika egyik legnagyobb sztárjaként hazai pályán ismét a világ elitjével mérheti össze tudását. A rajtlistán szerepel még Enyingi Patrik és Kovács Árpád, a 4×400 méteres váltó fedett pályás világbajnoki bronzérmesei, akik szintén értékes nemzetközi tapasztalatokat szerezhetnek a klasszisok között.

A 110 méteres gátfutás mezőnyéből az amerikai Cordell Tinch idén minden idők második legjobb eredményét futotta, míg a jamaicai Ja’Kobe Tharp a szám világcsúcstartója. Ott lesz a rajtvonalon az olimpiai bronzérmes Rasheed Broadbell, a világbajnoki ezüstérmes Trey Cunningham, a világbajnoki ezüstérmes Orlando Bennett, a világbajnoki bronzérmes Tyler Mason, valamint az idei világranglista-második amerikai Britt Jamal is.

A hazai színeket Eszes Dániel képviseli majd, aki magyar bajnokként kap lehetőséget arra, hogy a sportág jelenlegi legjobb gátfutói ellen bizonyítson.

A női 100 méteren is elképesztő mezőny jött össze a szervezők tájékoztatása szerint. A párizsi olimpia bajnoka, Saint Lucia-i Julien Alfred vezeti a mezőnyt, de Budapesten kiváló riválisok várnak rá. Így például a jamaicai olimpiai és világbajnok Elaine Thompson-Herah, aki Zágrábban repesztett 10.91 másodpercet, s aki az első női atléta, aki két egymást követő olimpián a 100 és 200 méteres síkfutást is meg tudta nyerni. A szintén jamaicai Tina Clayton, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes és a világ egyik legtehetségesebb fiatal sprinterének a neve is szenzáció a mezőnyben.

A magyar atlétikát Takács Boglárka képviseli. A magyar csúcstartó és fedett pályás Európa-bajnoki döntős számára különleges lehetőség, hogy olimpiai bajnok és világbajnoki érmes riválisokkal versenyezhet hazai közönség előtt.

Az elmúlt hetek bejelentései alapján már biztos, hogy a 16. Gyulai István Memorial mezőnye minden eddiginél erősebb lesz. A Nemzeti Atlétikai Központban ott lesz többek között Armand Duplantis, Miltiadis Tentoglou, Emmanouil Karalis, Gabby Thomas, Akani Simbine, Wayde van Niekerk, Ethan Katzberg, Masai Russell, Tobi Amusan, Nicola Olyslagers, Nina Kennedy és számos további olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcstartó.

A magyar szurkolók számára pedig külön öröm, hogy a világklasszisok mellett Halász Bence, Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna, Szögi István, Palkovits István, Pap Kristóf, Illovszky Dominik, Kubasi János, Mátó Sára, Lalik Petra, Bátori Lilianna, Klekner Hanga, Szabados Ármin, Rába Dániel is szerepelni fog.