Halász Béni nehéz időszak után bizonyítana Fehérváron

A HONVÁGY minden légiósnál fontos kérdéssé válhat előbb-utóbb, sportágtól függetlenül. Akadnak olyan sportolók, akik utánpótláskortól kezdve külföldön nevelkednek, majd a pályafutásukat is légiósként folytatják. Ebbe a kategóriába tartozik Halász Béni is, aki az U18-as és az U20-as korosztályos bajnokságokat az ausztriai Linzben teljesítette, majd 2020-ban a tengerentúlra igazolt. Játszott az NAHL-ben, az NCAA-ban, majd az ECHL-ben is, bár utóbbi kaland nem úgy sült el, ahogyan eltervezte.

„Mélyen voltam az elmúlt időszakban – ismerte el a 24 éves kapus. – Annak idején azért mentem ki az Egyesült Államokba, hogy az egyetemi bajnokságokban védjek, persze az NHL is szerepelt az álmaim között. Az egyetemi bajnokságok kapcsán nem is az volt az elsődleges szempontom, hogy első számú legyek az adott csapatnál, hanem hogy védjek és tanuljak. Nagy elvárások voltak a játékosokkal szemben, mégis sikerült több mint két idényen keresztül a Northern Michigan csapatában abszolút kezdőnek lennem, később pedig egy másik kapussal osztoztunk az UMass-Lowell csapatában a pozíciónkon, utóbbi együttes erősebb divízióban szerepelt, így ott is sokat tanultam. Olyan játékosok ellen védhettem egy évig, akik közül egyikük Alekszandr Ovecskin sortársa az NHL-ben, mások pedig topválogatottakban szerepeltek az idei világbajnokságon.”

Jól ment a védés Halásznak, így joggal reménykedett, hogy kecsegtető lehetőségek közül választhat. Végül az ECHL-ben kötött ki, ez a kaland azonban nem úgy sikerült, ahogyan eltervezte.

„Abban reménykedtem, hogy mivel megálltam a helyem, sokkal jobb opcióim lehetnek, nem mintha az ECHL rossz bajnokság lenne, sőt. Sokan negatív véleménnyel vannak erről a ligáról, de a hoki nagyon jó ott is, kompetitív a bajnokság. Arra viszont nem számítottam, hogy ekkora tényező lehet, hogy ki, milyen NHL-es csapattal van kapcsolatban, ki, milyen AHL-es kapcsolatokkal rendelkezik. Erre a politikára nem voltam felkészülve, de ez nem kifogás, soha nem is kerestem ilyen magyarázatot arra, ha nem olyan volt a formám. Az előző idényben elfogadhatatlan volt a teljesítményem, nem tudtam megfelelni az elvárásoknak. Sok minden közrejátszott abban, miért védtem ilyen keveset, és amikor meg is kaptam a lehetőséget, pocsék meccsem volt. A tengerentúlon mindenhol egy bizonyítási lehetőséget kaptam, de eddig ezekkel kivétel nélkül élni tudtam, ezúttal nem sikerült.”

Az előző idény közben azonban jött az ICEHL-ben szereplő Hydro Fehérvár AV19 megkeresése, még az azóta távozó Szélig Viktor vette fel vele a kapcsolatot. A lehetőség nem a semmiből jött, hiszen az évad előtt két hónapig edzett a Fehérvárral, így mindkét félnek volt tapasztalata a közös munkáról.

„A múlt nyáron Kiss Dávidéktól engedélyt kaptam, hogy edzhessek a Fehérvárral, amíg kiderül, hol folytatom Amerikában. Két hónapig készülhettem a csapattal, majd Idahóba utaztam. Az idény második felében keresett meg Szélig Viktor azzal, hogy lenne-e kedvem Fehérváron folytatni a pályafutásomat. Olyan lehetőségnek tekintettem, amelyből csak profitálhatok. Nagyon jólesik a bizalom, fogadkozni nem szoktam, ezúttal csak arra figyelek, hogy bizonyítsak.”

Több mint kilenc év után ismét hazai környezetben játszik tehát Halász Béni, akit a fent már emíltett honvágy is segített döntése meghozatalában.

„Mentálisan nagyon nehéz és megterhelő volt az előző idényem, és talán ezért is vágytam jobban haza. Már kilenc évet védtem külföldön, nem volt soha honvágyam mostanáig. Régebben láttam értelmét annak, hogy kint játszom, az előző évadban nem. Csak azért maradtam, mert sohasem futamodtam meg a nehézségek elől, és bíztam benne, hogy valami csoda történik és kapok még lehetőséget, de ez nem történt meg. A Fehérvár megkeresése azonban nagy lökést adott mentálisan már az előző idény második felére is.”