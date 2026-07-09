Vb 2026: Az átlagnézőszám alacsonyabb, mint az 1994-es rekordtornán

A ma kezdődő negyeddöntők előtt a mostani vb találkozóit 65 204, míg az 1994-es vb-t 68 991 néző tekintette meg a helyszínen átlagban. Az idei torna már nem érheti el ezt a számot, még akkor sem, ha a hátralévő összes mérkőzés telt házas lenne.

A 48 csapatos vb-n jelentősen megnövekedett a mérkőzésszám, és az utolsó nyolc találkozó előtt a nemzetközi szövetség (FIFA) arról számolt be, hogy az addig lejátszott 96 összecsapást összesen 6 259 584 néző tekintette meg a helyszínen. A legtöbb nézőt a mexikóvárosi legendás Azték Stadion vonzotta: a létesítménybe 404 120 szurkoló látogatott ki. A korábbi rekordot az 1994-es, egyesült államokbeli torna tartotta valamivel több mint 3,5 millió nézővel, igaz, azon még 24 csapat vett részt.

A FIFA adatai szerint a világbajnokságon elérhető összes jegy 99,7 százaléka kelt el.