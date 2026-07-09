Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Az átlagnézőszám alacsonyabb, mint az 1994-es rekordtornán

2026.07.09. 12:39
null
Nem lesz rekord, de így sem kell szomorkodni (Fotó: Getty)
Címkék
foci vb 2026 Mexikó USA Kanada nézőszám
Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokság átlagnézőszáma alacsonyabb, mint a rekordot tartó, 1994-es amerikai tornán volt

A ma kezdődő negyeddöntők előtt a mostani vb találkozóit 65 204, míg az 1994-es vb-t 68 991 néző tekintette meg a helyszínen átlagban. Az idei torna már nem érheti el ezt a számot, még akkor sem, ha a hátralévő összes mérkőzés telt házas lenne.

A 48 csapatos vb-n jelentősen megnövekedett a mérkőzésszám, és az utolsó nyolc találkozó előtt a nemzetközi szövetség (FIFA) arról számolt be, hogy az addig lejátszott 96 összecsapást összesen 6 259 584 néző tekintette meg a helyszínen. A legtöbb nézőt a mexikóvárosi legendás Azték Stadion vonzotta: a létesítménybe 404 120 szurkoló látogatott ki. A korábbi rekordot az 1994-es, egyesült államokbeli torna tartotta valamivel több mint 3,5 millió nézővel, igaz, azon még 24 csapat vett részt.

A FIFA adatai szerint a világbajnokságon elérhető összes jegy 99,7 százaléka kelt el.

 

foci vb 2026 Mexikó USA Kanada nézőszám
Legfrissebb hírek

Simon Evans: A modern futballban már nem lehet klasszis középcsatár nélkül világbajnokságot nyerni – NS-exkluzív

Foci vb 2026
5 perce

A portugáloktól távozó kapitányt már egy másik vb-résztvevő válogatottal hozták hírbe

Foci vb 2026
18 perce

Vb-öröknaptár: 7:1-es brazil győzelem és az a bizonyos Zidane-fejes

Foci vb 2026
58 perce

Mourinho: Ami Egyiptommal történt Argentína ellen, fényes nappal elkövetett rablás

Foci vb 2026
1 órája

A Serie A-ba, Torinóba vezethet Orlando Gill újta – sajtóhír

Olasz labdarúgás
1 órája

Queyrell Tchicamboud: Franciaország a világbajnokság egyik legerősebb csapata, de nagyon nehéz meccs vár rá Marokkó ellen

Foci vb 2026
2 órája

Mbappé tábornok és serege partraszállt, Hakimi vezeti a várvédőket – zseniális beharangozó videó

Foci vb 2026
3 órája

Nagyon jók a franciák, de rajtuk is van nyomás

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik