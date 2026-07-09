Új idegenbeli mezben kezdi az idényt a Ferencváros a Vojvodina ellen

A Ferencváros már az új idegenbeli mezben kezdi meg az idényt: a csapat ma (csütörtökön) 20 órakor kor lép pályára a Vojvodina ellen az Európa-liga selejtezőkörében.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy a dizájn legkülönlegesebb eleme a dombornyomott mintázat, amelyet a ferencvárosi Iparművészeti Múzeum ikonikus Zsolnay-tetőzete ihletett. Az új szerelés zöld tónusú fekete alapszínét arany részletek egészítik ki, letisztult, karakteres megjelenést adva a meznek.

Mint a közleményben írták, a klub számára kiemelten fontos a hagyományok megőrzése és továbbvitele, ezért esett a választás egy olyan ferencvárosi motívumra, amely egyszerre kapcsolódik a kerület kulturális örökségéhez és a klub identitásához. Az Iparművészeti Múzeumot 1896. október 25-én, I. Ferenc József jelenlétében avatták fel, a millenniumi ünnepségsorozat záróeseményeként. A 130 éves évforduló különös jelentőséget ad annak, hogy az új idegenbeli mez vizuális világa ebből az egyedülálló ferencvárosi örökségből merít inspirációt.

A mez több szimbolikus részlettel is rendelkezik. Belső gumírozott szegélyén a Fradi egyik meghatározó mondata olvasható: „Megjártuk a poklot és magunkkal is hoztuk.” A mez alján elhelyezett címkén arany EEE betűk szerepelnek, utalva a klub egyik legfontosabb mottójára: erkölcs, erő, egyetértés.

A felszerelés a Macron Eco Fabrics technológiájával készült: anyaga 100 százalékban PET-újrahasznosított poliészterből készül, és rendelkezik Global Recycled Standard tanúsítvánnyal. Egyetlen Eco-Fabric póló elkészítésével nagyjából 13 darab félliteres műanyag palack kerül újrahasznosításra.