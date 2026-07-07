Seregély Míra: Tetszik az EV Zug projektje, szívesen leszek a része

Milyen volt újra itthon, a német bázisú bajnokságban szereplő HKB-ben játszani?

Teljesen más, mint amilyen az elmúlt években az Egyesült Államokban, hiszen ott a jégkorongozás mellett a University of Maine hallgatója voltam – válaszolta Seregély Míra, a női jégkorong-válogatott csatára. – Jó volt végre kicsit itthon lenni, miután befejeztem az egyetemet, és az idény is jól sikerült a német bázisú EWHL-ben. Bár nem jutottunk be a döntőbe, élveztem a játékot és nem is ment rosszul.

Honvágya is volt Amerikában?

Nem volt mindig könnyű annyira távol lenni, és annak ellenére, hogy élveztem, szerettem ott élni, kimondottan jólesett, hogy az elmúlt egy évben közel lehettem a családomhoz. Persze, így is sokat utaztunk idény közben, de jóval több lehetőségünk volt együtt lenni.

Lehetősége nyílt volna rá, hogy az Egyesült Államokban maradjon?

Az egyetemi ligában már nem játszhattam volna, hiszen letelt a négy évem, és már éppen abba az évfolyamba jártam, amelyik nem kapott bónuszévet a koronavírus-járvány miatt, elvégeztem a gazdálkodás és menedzsment képzést. Megpróbálhattam volna a női NHL-be, a PWHL-be bekerülni, de úgy éreztem, hogy előtte inkább szeretnék Európában játszani, ráadásul Amerikában nem tudtam volna tovább tanulni a hoki mellett. Gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a következő lépés a pályafutásomban, és arra jutottam, jobb lesz hazatérni.

A kontinenst nem, az országot viszont újra elhagyja a következő idényben, a svájci EV Zugban folytatja. Miért lépett vissza a PWHL draftjától?

Olyan lehetőséget kaptam, amit nem akartam kihagyni. A karrierem szempontjából előnyös, hogy Svájcban játszhatok, arról nem is beszélve, hogy innen magasabban jegyzett ligába is lehet igazolni. Nem zárok ki semmilyen lehetőséget, egyszerűen csak máshonnan indulok majd a draftra. Tavasszal keresett meg több csapat is, de az EV Zug volt a leginkább vonzó állomáshely. Hallottam már az együttesről, és szimpatikus volt, hogy éreztem, engem akarnak, gyorsan ki akarták alakítani a keretüket és velem is számoltak.

Mit hallott korábban a csapatról?

Erős, meghatározó egyesület, van férfi és női együttese is, és a női programot nagy munkával, ráfordítással fejlesztették az utóbbi időben. Számos svájci válogatott játszik a soraiban, például az olimpiai bronzérmes csapatkapitány, Lara Stalder. A csapat célja, hogy folyamatosan fejlődjön, trófeákat nyerjen és népszerűsítse a női jégkorongot, ehhez pedig szívesen hozzátenném én is a magamét.

Ha az erőviszonyokat tekintjük, milyen a svájci liga, az SWHL a német központúhoz képest, amelyben a HKB-val szerepelt?

Kicsit erősebb, magasabb szinten van. Sok csapat a svájci válogatott játékosaira épít. Nagyon kompetitív liga, sok meccs van egy idényben és az elmúlt években csak egyre jobb lett.

Mennyi időre írt alá?

Egyelőre a következő idényre.

Kicsit tekintsünk még vissza az előző évadra, azon belül is a hazai rendezésű divízió 1/A világbajnokságra! Hogy élte meg a hajszál híján feljutással végződő tornát?

Annak ellenére, hogy a fő célunkat, a feljutást nem értük el, nagyon jó torna volt. Szoros összecsapások voltak, a szervezők is nagyon odatették magukat, ismét a saját közönségünk előtt játszhattunk, gyönyörűen felkészített csarnokban. A csapatunk teljesítményével is elégedett vagyok, kivéve a Szlovákia elleni rosszabb meccsünkkel, amelyen végül a feljutás múlott.

Ez volt az első nagy tornájuk Delaney Collins szövetségi kapitánnyal a kispadon. Milyen változások történtek a Pat Cortina-érához képest?

Más a játékunk, mint Cortina alatt, más alapokra építünk, ami a csapatnál elfogadott kultúrát, hangulatot illeti, a játékunkon ez meg is látszódhatott. Pontosan tudjuk, van még hova fejlődni, és folyamatosan jobbak is akarunk lenni. Megállás nélkül azon dolgozunk, hogy a hiányosságainkat pótoljuk, és szerintem a mostani szakmai stáb rengeteget segít nekünk ebben. Teljesítmény szempontjából nem volt rossz vébénk, csak keserédes lett a vége, mert a feljutás nem sikerült. A következő évben viszont újra nekiveselkedünk és megpróbálunk az A-csoportba kerülni.

Hogyan telik a nyara?

A száraz edzések mellett piackutatóként dolgozom. Lesznek összetartásaink a válogatottal, augusztusban pedig már utazom Svájcba, hogy az új csapatommal elkezdjük a felkészülést.