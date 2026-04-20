Delaney Collins: A szíve volt a csapat legnagyobb erőssége a világbajnokságon

NEHÉZ VILÁGBAJNOKSÁGRA számított mindenki, és ez be is bizonyosodott. Két fordulóval a vége előtt még négy csapatnak volt esélye a feljutásra, de az utolsó játéknap előtt is háromesélyes volt az aranyérem sorsa. Sajnos magyar szempontból – bár az utolsó forduló előtt még éltek a feljutási remények – a francia–szlovák mérkőzés végeredménye nem alakult kedvezően, így a mieink a Norvégia elleni összecsapáson már úgy léptek jégre, hogy tudták, Franciaország jutott fel az elitbe, és legfeljebb a második helyen zárhatnak.

Ez viszont nem zavarta meg a magyar válogatottat, Metzler Regina révén megszerezte a vezetést, ám a hatalmas fölény ellenére csak egygólos előnyben várhatta az utolsó harmadot. A kihagyott helyzetek majdnem megbosszulták magukat, hiszen a játékrész elején a semmiből egyenlítettek a norvégok, de erre jól, két gyors góllal reagáltak a mieink, s 4–1-es sikerrel zárták le a a budapesti világbajnokságot. A magyar válogatott fölényét jól mutatja, hogy Norvégia mindössze nyolcszor lőtt kapura.

„A kialakított helyzetek száma alapján egyértelműen jobbak voltunk – mondta a Nemzeti Sportnak Delaney Collins szövetségi kapitány. – Amikor Norvégia egyenlített, akkor sem estünk szét. Ragaszkodtunk a taktikánkhoz és szereztünk még néhány gólt, amelyekkel megnyertük a mérkőzést. Elégedett vagyok a lányok teljesítményével.”

Nem volt könnyű lélektani helyzetben a magyar válogatott az utolsó mérkőzés előtt, hiszen jéghiba miatt az egész nap programja csúszott, így a mieink összecsapása előtti Franciaország–Norvégia találkozó is. Ezért úgy mentünk el bemelegíteni a gyakorlópályára, hogy a másik mérkőzés még nem dőlt el, és mire a lányok lejöttek a jégről, kiderült, nem juthatnak fel az A-csoportba, az elitben Franciaország szerepelhet a következő évben.

„Nem idézhetem, mit mondtam a lányoknak a norvégok elleni mérkőzés előtt, de próbáltam őket felpörgetni, ami sikerült is. Összességében elégedett vagyok a világbajnoksággal, azzal, ahogy játszottunk. Persze szerettünk volna aranyéremmel zárni és feljutni, ebből a szempontból nyilvánvalóan csalódás ez a második hely. Azonban büszke vagyok a lányokra, a csapatunk legnagyobb erőssége a szíve volt, küzdöttek egymásért a játékosok. Talán a következetesség hiányzott időnként, hogy minden mérkőzésen három harmadon át játsszunk magas szinten.”

A magyar válogatott csapatkapitánya, az utolsó mérkőzésen két gólt szerző Odnoga Lotti is alapvetően elégedett a csapat teljesítményével.

„Meg akartuk nyerni a norvégok elleni mérkőzést az ezüstérem miatt – kezdte értékelését Odnoga. – Persze az aranyért jöttünk, ám úgy gondolom, az új szakmai stábbal és az új taktikával sokat fejlődtünk az idény alatt. Kiegyensúlyozott volt a mezőny, egyetlenegy találkozót sem lehetett félvállról venni, sajnos Szlovákiától kikaptunk, és ez a feljutásunkba került. Viszont pozitív, hogy ezen a világbajnokságon két, olimpiára kijutó csapatot is megvertünk, ez nagy szó és biztató a jövőre nézve.”

VÉLEMÉNY „Nyilván az aranyért akartunk játszani az utolsó a találkozón, de az ezüstéremért is mindenki hajtott, a szurkolóink és magunk miatt is meg akartuk szerezni. Volt egy kis hullámvasút ezen a világbajnokságon, ha a szlovákok ellen kicsit jobban játszunk, talán nyerhettünk volna. A franciák elleni első mérkőzésen is alakulhatott volna másképp az utolsó játékrész, ám ezeken utólag már kár búslakodni. A fiatalok jól beilleszkedtek, összetartó társaság alakult ki.” Dabasi Réka, a magyar válogatott játékosa