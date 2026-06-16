Erste Liga: Mihály Ákos Brassóba igazolt, Kreisz Brunó marad Debrecenben

A 26 esztendős, csíkszeredai születésű Mihály Ákos tizenegy év után elhagyja a székesfehérvári hokiklubot. Előbb az U18-asoknál, aztán az U20-asoknál szerepelt, majd a 2018/19-es szezonban debütált az Erste Ligában, egy idénnyel később pedig már az osztrák bajnokságban (ICEHL) is jégre léphetett. A magyar válogatottal az elitvilágbajnokságon is megfordult Mihály a 2025/26-os szezonban az ICEHL-ben 29 alapszakasz-mérkőzésen négy pontot – egy gól, három gólpassz – gyűjtött, majd a rájátszás 13 találkozóján két gólt lőtt és egy gólpasszt jegyzett, míg az Erste Ligában kilenc alapszakasz-találkozón kétszer volt eredményes és három asszisztot osztott ki.

Hosszabbított viszont jelenlegi klubjával, a DEAC-cal Kreisz Brunó, aki a harmadik debreceni szezonjába vág bele. A csatár a legutóbbi Erste Liga-alapszakaszban 32 mérkőzésen tíz-tíz gólt lőtt és gólpasszt adott, majd a negyeddöntőben hét találkozón két gólpasszig jutott.

„Amióta itt vagyok, érzem, hogy bíznak bennem az edzőim, számomra ez volt az egyik legfontosabb szempont. Emellett azt gondolom, erős csapatunk van, jó a hangulat az öltözőben, remélhetőleg jövőre is így lesz. A hokin kívül is jól érzem magam a városban, illetve az is nagy plusz, hogy a tanulmányaimat tudom folytatni, amiben nagy segítséget nyújt a Debreceni Egyetem kettős életpálya-modellje” – fogalmazott Kreisz.