Osztrák jégkorongliga: az FTC-nél marad a Bálizs, Nagy kapuskettős

A válogatottban is bemutatkozó Nagy Kristóf két évvel hosszabbított a zöld-fehéreknél, Bálizs Bencének pedig eleve érvényes megállapodása volt a 2026–2027-es kiírásra.

„Ez lesz a nyolcadik évem a Fradiban. Mind a szurkolók, mind az, hogy új ligában indultunk, hozzátett ahhoz, hogy maradjak. Amint megkerestek, nem volt kérdés, hogy itt szeretnék maradni” – mondta a klub honlapján a 26 éves Nagy, aki 19 mérkőzésen 91,1 százalékkal védett.

A nála tíz évvel idősebb Bálizsnak 31 találkozó jutott, és átlagban 90 százalékos teljesítményt nyújtott. Megjegyezte, hogy társával „teljesen egészséges a kapcsolatuk.”

„Voltam hasonló helyzetben, mint ő, amikor régen ebben a ligában Fehérváron játszottam, és emlékszem, mennyivel könnyebb volt, hogy az idősebbek segítettek és bíztak is bennem, ha szerephez jutottam. Próbálok így hozzáállni én is, és segíteni, ahol tudom” – tette hozzá.

Az előző idényre utalva – amikor újoncként a rájátszásról éppen lemaradva a 11. helyen zárt az FTC – elmondta, hogy döcögősen, de jól vették az első év adta kihívásokat.

„Úgy gondolom, az idei évben egy kicsit több kihívással fogunk szembenézni, a célom mindenképpen az lesz, hogy a lehető legtöbbször adjam meg a csapatnak az esélyt a pontszerzésre, és a rájátszáshoz minél közelebb tudjunk kerülni. Ez a szituáció egy jó felkészítő a válogatott játékosoknak arra, milyen lesz a következő évben az elit vb-n szerepelni” – fogalmazott Bálizs.