Nemzeti Sportrádió

Magyar válogatott csatárral erősít az FTC férfi jégkorongcsapata

V. J./MTIV. J./MTI
2026.06.16. 18:35
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Fotó: fradi.hu
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Dobos Bendegúz ICEHL FTC jégkorong
A Finnországból hazatérő Dobos Bendegúzzal erősíti meg keretét az osztrák jégkorongligában érdekelt FTC-Telekom.

A 22 éves csatár, Dobos Bendegúz – aki megfordult Fehérváron is – az elmúlt idényben a finn másodosztályban játszott, a KeuPa HT együttesénél 42 mérkőzésen 22 pontot szerzett.

Az idei vb-n szerepelt válogatott felkészülésében is részt vett, az utazó keretbe azonban nem került be.

„Fiatal magyar tehetség, akit Finnországból igazoltunk. Az Erste Ligában és a finn másodosztályban is bizonyított már. A következő lépést a Ferencvárosban teheti meg, és úgy gondoljuk, minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres legyen” – mondta Fodor Szabolcs általános igazgató az FTC közösségi média oldalán.

A zöld-fehérek az első osztrák ligás szezonjukban éppen lemaradtak a rájátszásról, és a 11. helyen zártak.

 

Dobos Bendegúz ICEHL FTC jégkorong
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