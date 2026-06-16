Magyar válogatott csatárral erősít az FTC férfi jégkorongcsapata
A Finnországból hazatérő Dobos Bendegúzzal erősíti meg keretét az osztrák jégkorongligában érdekelt FTC-Telekom.
A 22 éves csatár, Dobos Bendegúz – aki megfordult Fehérváron is – az elmúlt idényben a finn másodosztályban játszott, a KeuPa HT együttesénél 42 mérkőzésen 22 pontot szerzett.
Az idei vb-n szerepelt válogatott felkészülésében is részt vett, az utazó keretbe azonban nem került be.
„Fiatal magyar tehetség, akit Finnországból igazoltunk. Az Erste Ligában és a finn másodosztályban is bizonyított már. A következő lépést a Ferencvárosban teheti meg, és úgy gondoljuk, minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres legyen” – mondta Fodor Szabolcs általános igazgató az FTC közösségi média oldalán.
A zöld-fehérek az első osztrák ligás szezonjukban éppen lemaradtak a rájátszásról, és a 11. helyen zártak.
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