A magyar és a fehérvári hoki legendájára emlékeznek

2009 és 2019 között szinte elképzelhetetlen volt az osztrák központú hokiligában vitézkedő Fehérvár idénykezdete az Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna nélkül. A fehérvári jégkorong legendás játékosának tiszteletére sorozatban 11 évig rendeztek felkészülési tornát a Volán főszereplésével, ám COVID-járvány megszakította ezt a hagyományt. Később, 2021-ben emlékmérkőzéseket rendeztek a Raktár utcai csarnokban. Néhány évvel később a két fehérvári egyesület, az ICEHL-ben induló Hydro Fehérvár AV19 és az Erste Ligában szereplő FEHA19 közös szervezésében a hagyomány folytatódik. Ezúttal háromnapos emlékhétvégére kerül sor, a két hazai együttes mellett az Alpenliga-s Klagenfurt II, az ICEHL-es Vienna Capitals, valamint a szintén az osztrák központú bajnokságban induló FTC-Telekom is tiszteletét teszi a székesfehérvári MET Arénában.

„Ez az esemény a fehérvári jégkorong egyik fontos hagyománya, amelyhez nagyon sok embernek személyes kötődése van – mondta a klub honlapjának Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 sportigazgatója. – Gábor pályafutása, hozzáállása, klubhűsége ma is része annak, amit erről a klubról gondolunk. Az akadémiával együtt fontosnak éreztük, hogy az emléktorna újra a szezonkezdet fontos része legyen, és olyan hétvégét rendezzünk, amelyben a múlt, a jelenlegi csapataink és az akadémián nevelkedő fiatalok is egyszerre jelen vannak. A Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 közös szerepvállalása számunkra különösen fontos, mert jól mutatja, hogy ez az örökség végigkíséri a teljes fehérvári jégkorongot. Szeretnénk, ha a szurkolók is éreznék, hogy ez a hétvége róluk is szól: mindazokról, akik látták Gábort játszani, és azokról is, akik már a történeteken, a mezszámon, az emlékeken keresztül kapcsolódnak hozzá.”

Nagy visszatérőből sem lesz hiány, hiszen a Vienna Capitals már több alkalommal is szerepelt az emléktornákon, többek között a legelsőn is jégre lépett 2009-ben. A két rendező klub számos kísérő programot is tervez, például lesz öregfiúk találkozó is. Az esemény szakmailag remek lehetőséget kínál a szeptember 18-i idényrajt előtt arra, hogy a résztvevők felmérjék, hol is tartanak a bajnokság kezdete előtt. Emellett pedig az emlékhétvége célja, hogy emlékezzenek a magyar és a fehérvári hoki legendás alakjára, és a fiatalabb generációk is közelebb kerüljenek Ifj. Ocskay Gábor örökségéhez.

PROGRAM

IFJ. OCSKAY GÁBOR EMLÉKHÉTVÉGE, MET ARÉNA

Szeptember 11.

FEHA19–KAC II., 15.30

Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals, 19.15

Szeptember 12.

FEHA19–KAC II., 14

Öregfiúk, 17.30

Szeptember 13.

Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom, 16