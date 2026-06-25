Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Olimpiai Érdemrendet vehetett át az IIHF leköszönő elnöke

2026.06.25. 17:18
Luc Tardif (Fotó: Getty Images)
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Luc Tardif Nemzetközi Olimpiai Bizottság kitüntetés Kirsty Coventry IIHF
Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) leköszönő elnöke Olimpiai Érdemrendet vehetett át Kirsty Coventrytől, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökétől Lausanne-ban.

A NOB legmagasabb kitüntetését – a hivatalos indoklás szerint – Luc Tardif a jégkorong világméretű fejlesztése iránti hosszú távú elkötelezettségének, valamint az olimpiai mozgalomhoz való jelentős hozzájárulásának elismeréseként adták át.

Amióta 2021-ben az IIHF elnöke lett, a francia Tardif jelentős növekedési pályára állította a sportágat, beleértve a női szakág folyamatos bővítését. Vezetése alatt a nemzetközi szövetség folyamatosan fejlesztette az olimpiai jégkorongtornákat, emellett azon dolgozott, hogy az olimpiai játékok továbbra is a sportág csúcspontja maradjon.

„Az Olimpiai Érdemrend átvétele hatalmas megtiszteltetés. Ezt a kitüntetést a teljes jégkorongos közösség nevében fogadom el, a játékosok, edzők, tisztviselők, önkéntesek és adminisztrátorok nevében, akik nap mint nap a sportágunknak szentelik magukat. Az olimpiai játékok a sportág legjavát képviselik, összehozva az embereket kultúrákon és határokon át. Büszke vagyok arra, hogy a jégkorong továbbra is ilyen fontos szerepet játszik az olimpiai mozgalomban” – idézte az IIHF honlapja Tardifot, aki az októberi kongresszuson már nem indul újabb elnöki mandátumért.

 

Luc Tardif Nemzetközi Olimpiai Bizottság kitüntetés Kirsty Coventry IIHF
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