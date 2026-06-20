Olimpia Napja: bajnokok társaságában elméleti és gyakorlati sportaktivitásokkal ünnepeltek a Városligetben

Az esemény nemzetközi, tekintve, hogy 1894-ben június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amelynek alapítói között ott volt Magyarország is. A néhány napos eltérést a hétvégi időpont indokolta, a szervezők minél jobb időjárásban és minél több érdeklődőben reménykedtek.
Ebben aztán nem is kellett csalódniuk, a hamisítatlan nyári, szinte kánikulát idéző hőmérséklet ellenére már a 10 órás kezdés előtt sokan aktivizálták magukat, és a lendület órákon át kitartott, a városligeti sportcentrum terei pedig megteltek élettel. A sporttevékenységek mellett és között különböző, szintén sportos tematikájú aktivitások várták a kilátogatókat, elsősorban a fiatalabb korosztályt. Az Olimpiai Értékek Edukációs Program keretében szellemi és fizikai vetélkedőt rendeztek az ötkarika jegyében, az egyes állomásokon olimpiai bajnokok várták a hat iskola 120 diákját elméleti és gyakorlati feladatokkal.
Volt puzzle, kvíz és autogramvadászat, utóbbiban öt kiválóság aláírását kellett begyűjteni egy fagylaltért cserébe. Neves sportolóban, korábbi bajnokban nem volt hiány, élén a Belügyminisztérium frissen kinevezett sportért felelős államtitkárával, Kálnoki Kis Attilával, valamint MOB olimpiai bajnok főtitkárával, Fábián Lászlóval és tiszteletbeli elnökével, a szintén ötkarikás aranyérmes Schmitt Pállal.
Megnyitóbeszédében Fábián László azt emelte ki, hogy a sport, a mozgás nemcsak a sportban élők, hanem minden ember életét képes szebbé és jobbá tenni. Külön kiemelte a jelen lévő fogyatékkal élő sportolókat, akik a sportcsalád megbecsült tagjai. Utóbbiak képviseletében aztán néhányan a Városligetben is megmutatták ügyességüket, bizonyították rátermettségüket.
A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál elhozta az 1972-es, müncheni olimpián nyert aranyérmét, és beszédében kiemelte a sportoló közösség értékeit, valamint azt is megemlítette, hogy „hosszú, gyönyörű utat” tettek meg a sportban, és példaképeket állítottak a magyar fiatalok elé. Zárásként aztán arra ösztönözte a helyszínen lévő fiatalokat, hogy keressék meg, kérjék el tőle az aranyérmét, majd egy fotó erejéig akasszák a saját nyakukba, hogy ez az emlék egyben motiváció legyen sportkarrierjükben: nekik is legyen saját érmük.
Rajtuk kívül is tucatnyi olimpiai bajnokkal lehetett találkozni, a teljesség igénye nélkül Szabó Gabriellával, Szécsi Zoltánnal, Gergely Istvánnal, Märcz Tamással, Lőrincz Tamással, Berki Krisztiánnal, vagy az éppen 52. születésnapját ünneplő Czene Attilával, aki a jeles alkalomból tortát is kapott. Ők aztán Baji Balázs, Fojt Sára, Rédli András, Ekler Luca és mások társaságában sportemberekhez méltóan aktívan vettek részt az eseményen: a sztárcsapat tagjaiként sportiskolások ellen léptek pályára a szintén tradicionális kosárlabdameccsen, vagy beneveztek az évszám apropóján idén 2026 méteres futásra. Amit aztán délelőtt és délután is megrendeztek, az első ezer nevező pedig még emlékpólót is kapott. Ezeken kívül kispályás futball, röplabda, asztalitenisz és még jó néhány sportág volt elérhető a kilátogatók számára. Az eseményen a sportiskolás gyerekek az olimpikonok segítségével kihúzták a hatalmas Olimpia Napja zászlót, ami szintén hagyomány ezen az olimpiai ünnepnapon.