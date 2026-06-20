Olimpia Napja: bajnokok társaságában elméleti és gyakorlati sportaktivitásokkal ünnepeltek a Városligetben

Az esemény nemzetközi, tekintve, hogy 1894-ben június 23-án alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), amelynek alapítói között ott volt Magyarország is. A néhány napos eltérést a hétvégi időpont indokolta, a szervezők minél jobb időjárásban és minél több érdeklődőben reménykedtek.

Ebben aztán nem is kellett csalódniuk, a hamisítatlan nyári, szinte kánikulát idéző hőmérséklet ellenére már a 10 órás kezdés előtt sokan aktivizálták magukat, és a lendület órákon át kitartott, a városligeti sportcentrum terei pedig megteltek élettel. A sporttevékenységek mellett és között különböző, szintén sportos tematikájú aktivitások várták a kilátogatókat, elsősorban a fiatalabb korosztályt. Az Olimpiai Értékek Edukációs Program keretében szellemi és fizikai vetélkedőt rendeztek az ötkarika jegyében, az egyes állomásokon olimpiai bajnokok várták a hat iskola 120 diákját elméleti és gyakorlati feladatokkal.

Volt puzzle, kvíz és autogramvadászat, utóbbiban öt kiválóság aláírását kellett begyűjteni egy fagylaltért cserébe. Neves sportolóban, korábbi bajnokban nem volt hiány, élén a Belügyminisztérium frissen kinevezett sportért felelős államtitkárával, Kálnoki Kis Attilával, valamint MOB olimpiai bajnok főtitkárával, Fábián Lászlóval és tiszteletbeli elnökével, a szintén ötkarikás aranyérmes Schmitt Pállal.

Lőrincz Tamás (balra) és Schmitt Pál (Fotó: Árvai Károly)

Megnyitóbeszédében Fábián László azt emelte ki, hogy a sport, a mozgás nemcsak a sportban élők, hanem minden ember életét képes szebbé és jobbá tenni. Külön kiemelte a jelen lévő fogyatékkal élő sportolókat, akik a sportcsalád megbecsült tagjai. Utóbbiak képviseletében aztán néhányan a Városligetben is megmutatták ügyességüket, bizonyították rátermettségüket.

A kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál elhozta az 1972-es, müncheni olimpián nyert aranyérmét, és beszédében kiemelte a sportoló közösség értékeit, valamint azt is megemlítette, hogy „hosszú, gyönyörű utat” tettek meg a sportban, és példaképeket állítottak a magyar fiatalok elé. Zárásként aztán arra ösztönözte a helyszínen lévő fiatalokat, hogy keressék meg, kérjék el tőle az aranyérmét, majd egy fotó erejéig akasszák a saját nyakukba, hogy ez az emlék egyben motiváció legyen sportkarrierjükben: nekik is legyen saját érmük.