Történelmi döntés a NOB-nál: minden olimpikon több mint 3 millió forintot kap az olimpiai részvételért

Minden idők egyik legjelentősebb, a sportolókat közvetlenül érintő döntését hozta meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a szervezet 146. ülésén: a 2026-os milánói–cortinai téli olimpiától kezdődően minden olyan sportoló, aki kvalifikálja magát és rajthoz áll az olimpiai játékokon, 10 ezer amerikai dolláros – jelenlegi árfolyamon több mint hárommillió forintos – elismerésben részesül.

A történelmi jelentőségű határozatról a NOB magyar tagja, Fürjes Balázs számolt be közösségi oldalán.

A döntés értelmében az összeg minden olimpikon számára jár, függetlenül attól, hogy milyen helyezést ér el, vagy egyáltalán pontszerző helyen végez-e. Már maga az olimpiai részvétel, a kvalifikáció kivívása válik anyagilag is elismert teljesítménnyé.

„Az olimpiai mozgalom szívében a sportolók állnak”

A NOB ezzel egyértelmű üzenetet küldött a világ sportolói felé: nem csupán az érmesek és a bajnokok teljesítménye értékes, hanem azoké is, akik éveken át tartó munkával, lemondásokkal és áldozatokkal eljutnak a világ legnagyobb sporteseményére.

„Azért hoztuk ezt a döntést, mert az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, a sportolók állnak. Amíg csak világ a világ” – idézte a döntés szellemiségét Fürjes Balázs.

A NOB ezzel hivatalosan is elismeri azt, amit a sportvilág régóta tud: már az olimpiai kvóta megszerzése is világszínvonalú teljesítmény. Sok sportágban a kvalifikációs verseny legalább akkora kihívást jelent, mint maga az olimpiai szereplés.

A magyar olimpikonoknak is jelentős pluszforrás

Különösen fontos, hogy ez az összeg nem vált ki semmilyen meglévő támogatást vagy jutalmat.

A magyar sportolók továbbra is jogosultak maradnak a hazai felkészülési támogatásokra, az olimpiai eredményességi prémiumokra, valamint a későbbi olimpiai életjáradékra is. A most bejelentett 10 ezer dollár ezeken felüli, önálló NOB-elismerésként érkezik majd.

Ez azt jelenti, hogy egy magyar olimpikon már pusztán azzal, hogy kivívja az indulás jogát és rajthoz áll az ötkarikás játékokon, több mint hárommillió forintos nemzetközi elismerésben részesül.

Paradigmaváltás az olimpiai rendszerben

Az elmúlt években egyre erősebb vita zajlott a nemzetközi sportéletben arról, hogy az olimpiai mozgalom hatalmas gazdasági erejéből milyen módon részesüljenek közvetlenül a sportolók. A közelmúltban hazánkban járt NOB-elnököt, Kirsty Coventryt is kérdezte erről a Nemzeti Sport, aki mindeddig kitartott amellett, hogy az olimpiai ne legyen pénzdíjas verseny, hanem az addig vezető úton kell támogatni a sportolókat. Több sportágban már megjelentek a jelentős pénzdíjak, míg a 2024-es párizsi olimpia előtt a nemzetközi atlétikai szövetség elsőként döntött úgy, hogy az olimpiai bajnokokat pénzjutalomban részesíti.

A NOB most ennél is szélesebb körű és szimbolikusabb lépést tett: nem az eredményt, hanem magát az olimpiai részvételt díjazza.

Ez pedig alapjaiban változtatja meg az olimpiai sportolók elismerésének rendszerét.

Új fejezet kezdődik Milánóban

A döntés első kedvezményezettjei a 2026-os téli olimpia résztvevői lesznek, de a határozat a későbbi nyári és téli olimpiák indulóira is vonatkozik.

A NOB ezzel nemcsak pénzügyi támogatást nyújt a sportolóknak, hanem egyértelművé is teszi: az olimpiai álom megvalósítása önmagában is olyan teljesítmény, amely megérdemli a világ legnagyobb sportmozgalmának elismerését.

Az olimpiai mozgalom történetében új korszak kezdődik – és ennek középpontjában ezúttal valóban minden olimpikon áll.