IIHF: az orosz hoki továbbra sem térhet vissza

A felfüggesztés fenntartását az IIHF közleményben tudatta, magyarázatul folyamatos biztonsági aggályokat említve.

„A felülvizsgálatot követően a tanács úgy döntött, hogy az orosz válogatottak nem vehetnek részt az IIHF versenyein a 2026–2027-es szezonban, a folyamatosan fennálló biztonsági és integritási aggályok miatt” – olvasható a dokumentumban.

Az IIHF megjegyezte, hogy novemberben újból elemzik az orosz válogatott részvételének lehetőségét a 2027 novemberében esedékes női világbajnokságon.

Oroszország és az ukrajnai háborúban Moszkvát pártoló Fehéroroszország nemzeti együttesei 2022 februárjától kezdődően nem indulhatnak nemzetközi versenyeken. Ennek nyomán a két ország válogatottjai már öt világbajnokságot voltak kénytelenek kihagyni, és nem tudtak részt venni a 2026-os téli olimpián sem.

Idén, e hónap elején a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát a szervezetben, és azt javasolta a nemzetközi sportszövetségeknek, hogy oldják fel az orosz sportolókra vonatkozó összes korlátozást, beleértve a csapatsportokban részt vevők eltiltását, az IIHF azonban a friss döntés tanúsága szerint nem követte a NOB ajánlását.