„Mádám Prezident”– Csisztu Zsuzsa publicisztikája

Ma már látjuk, hogy a Coventry vezette, újjáformálódó NOB első intézkedéseinek egyike lett a biológiai nők kategóriájának védelme, amely egyértelmű üzenetet küld a világnak. Nem csupán arról van szó, hogy aprólékos előkészítő munka, tudományos munkacsoportok, szociológusok, sportélettanászok, a nemzetközi sportszövetségek és sportolói csoportok bevonásával körültekintően megfogalmazott döntést hozott a NOB, hanem – ahogyan erről már a Nemzeti Sportban is írtunk – hagyott kiskaput arra nézvést, hogy a magukat nem a születési nemükkel azonosítók számára is maradjon megmutatkozási lehetőség. Ennek kidolgozása még várat magára, vagyis a kérdést ebben az értelemben az inkluzivitás elvéről nem megfeledkezve, nyitva hagyta a szervezet.

Erős sportpolitikai deklarációt is tett Kirsty Coventry, amelyet itt, Budapesten, az Európai Olimpiai Bizottságok 55. közgyűlésén elmondott beszédében ismét egyértelműen megüzent a világnak. Ez mindenképpen versenyzőcentrikus álláspontot tükröz: senkit se lehessen a játéktéren, vagyis ott, ahol a valós verseny eldől, az útlevele vagy a származási országa alapján diszkriminálni.

Ez szerintem minden, a moszkvai vagy 1984-es Los Angeles-i bojkottnak áldozatul eső sportoló számára jól rezonáló üzenet. Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi magyar MOB-elnök, Gyulay Zsolt is közéjük tartozik, ő is egyetértve üzent a minapi beszédében erről, és vele együtt számos sportvezető tölt be ma meghatározó pozíciót az olimpiai családban, aki hasonlóan gondolkodhat.

A mostanság napirendre kerülő Coventry-féle új irányok egyik leginkább megosztó tematikája ugyanakkor az olimpiai pénzdíjak kérdésköre, amely meglehetősen szélsőséges reakciókat váltott ki világszerte. Sőt, már a NOB-elnöki kampány során is törésvonalnak tűnt az egyik legesélyesebbnek tartott aspiráns, az atlétika első embere és szintén korábbi kétszeres olimpiai bajnok Sir Sebastian Coe, valamint a Coventry-féle irányvonal között. (Sokan Coe meglepően kevés szavazatát is részben annak tulajdonították a választáson, hogy Párizsban a NOB-bal való előzetes egyeztetés nélkül vezette be az atlétikai versenyszámokban a pénzdíjazást, és ezzel „válaszoltak” neki a NOB-tagok.)

Coventry már a kampány során vele készített interjúmban egyértelművé tette: nem hisz az olimpiai érmek után járó pénzdíjban, mert szerinte az addig vezető úton kell támogatást és akár pénzügyi segítséget nyújtani a sportolóknak, és erre kiváló eszköz az Olimpiai Szolidaritási Alap. Ez a program a 2025–2028-as ciklusban, tízszázalékos forrásnövelés mellett, 650 millió dollárt oszt vissza a nemzeti olimpiai bizottságoknak, sportszövetségeknek és a sportolóknak.

Véleménye szerint amikor egy olimpiai sportoló felér a csúcsra, megérkeznek azok a szponzorok vagy az egyes országok által jogszabályban garantált pénzügyi elismerések is, amelyek anyagilag díjazzák a kimagasló olimpiai teljesítményt. Sokan osztják a NOB közösségén belül is az álláspontját, de azért ott vannak azok a jelentős számú és több kontinensről, volt bajnokoktól érkező hangok is, amelyek szerint a szervezet ezzel figyelmen kívül hagyja a sportolók jogát arra, hogy nagyobb részesedést kapjanak az olimpiai mozgalom által termelt kereskedelmi bevételekből. A bírálók szerint az a szemlélet, hogy a sportolók egy „felejthetetlen élményért” vagy az olimpiai falu nyújtotta lehetőségekért versenyeznek, mára elavulttá vált, és valójában kihasználja azokat, akik teljesítményükkel az olimpiai játékok sikerének alapját jelentik.

Neves külföldi olimpiai bajnokok, úszók, atléták és tornászok érzik úgy, hogy ez hátraarc éppen egy korábbi olimpiai bajnoktól, és olyan nézet, amely – szerintük – „rosszul fog öregedni” az idő múlásával. A legmagasabb szintű élsport ugyanis világszerte abba az irányba halad, hogy az erre az életét minden értelemben feltevő sportoló anyagi elismerése ne csupán jutalom, hanem további motiváció is legyen a még kiemelkedőbb teljesítmény elérésére.

Nekem személy szerint kissé déja vu érzésem van ezzel a hozzáállással kapcsolatban. Olyan, mint amikor a nyolcvanas évek második feléig a NOB kézzel-lábbal tiltakozott a „profi sportolók” jelenléte ellen az olimpián. Miközben mindannyian tudtuk, hogy például a szocialista blokk sportolói a legbizarrabb nevű bújtatott sportállásokban, fel nem vállalt fizetésért, lakásért vagy egyéb „inspirációért” is versenyeztek. Aztán amikor például Steffi Graf tarolt Szöulban, a Dream Team pedig Barcelonában, a NOB újraértékelte álláspontját, és felismerte, hogy a legnagyobb és legünnepeltebb profi sportolók nélkül szegényebb és színtelenebb lenne az olimpiai program.

Szerintem a globális tendencia ma is ugyanabba az irányba mutat. Az olimpiai pénzdíj – még ha soha nem is vetekedhet a legnagyobb üzleteket termelő sportágak világversenyeinek pénzben mérhető jutalmaival – hosszú távon alighanem elkerülhetetlen lesz. Nem másért, mint hogy az olimpiai csillogást előállító, és végső soron magát a „terméket” létrehozó sportolók valóban magukénak érezzék ezt a rendszert.

Kirsty Coventry rövid, alig egyéves regnálása alatt ugyanakkor egyértelműen bizonyította, hogy nem fél az irányváltásoktól. Például a NOB e-sportokkal kapcsolatos korábbi álláspontjának is nagyjából hátat fordított, és tudható, hogy nemcsak a 2032-es brisbane-i olimpia programját kívánja karcsúsítani, hanem a sportágak hagyományos jelenlétét is újragondolja. Iparági értesülések szerint a hangsúly egyre inkább a versenyszámokra helyeződik majd, nem pedig a sportágak érinthetetlenségére.

Ez a nemzetközi sportvezető jött most el hozzánk, és mondta el Budapesten, hogy „Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik, ezt mindig öröm látni. Mindenütt családokat láttunk, embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje.”

Még akkor is, ha nyilván a diplomata is szólt belőle, látható, hogy a NOB új vezetője nem finomkodik, amikor fontos döntésekről van szó. És még akkor is ő vezeti majd ezt a globális mozgalmat, amikor egyszer arról kell dönteni, hogy ez a feljebb általa dicsért ország, Magyarország vajon megérett-e egy régóta dédelgetett olimpiai álom valóra váltására.

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