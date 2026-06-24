Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: Kolbenheyer Zsuzsanna regionális alelnöki posztra pályázik az IIHF-ben

2026.06.24. 20:03
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Kolbenheyer Zsuzsanna (Fotó: Nemzeti Sport)
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Kolbenheyer Zsuzsanna Nemzetközi Jégkorongszövetség IIHF
Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) elnöke pályázik a nemzetközi szövetség (IIHF) egyik regionális alelnöki posztjára, valamint szeretne bennmaradni a szervezet fő döntéshozó testületében, a tanácsban.

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) szerdán jelentette be, kik indulnak különféle megbízatásokért a szervezet október 2-i, tenerifei kongresszusán, ahol megválasztják a leköszönő Luc Tardif elnök utódját is.

Az új vezetőségbe 15 tagot választanak: egy elnököt, egy alelnököt, három regionális alelnököt és további tíz tagot. A 15 fős tanácsban legalább három nőnek kell lennie. A megválasztottak négyéves mandátumot kapnak.

Kolbenheyer Zsuzsanna 2012-ben került be az IIHF tanácsába, majd 2016-ban és 2021-ben újraválasztották. Ő volt az első regisztrált női jégkorongozó Magyarországon, és a válogatottban 55-ször szerepelt. Az MJSZ elnöki posztját 2024 óta tölti be.

Az elnöki posztra nyolcan kandidálnak: a dán Henrik Bach Nielsen, a cseh Petr Briza, a fehérorosz Szergej Goncsarov, a spanyol Frank Gonzalez, a grúz Zakaria Hecsuasvili, a kirgiz Ajvaz Omorkanov, a szlovén Matjaz Rakovec és a német Franz Reindl.

 

Kolbenheyer Zsuzsanna Nemzetközi Jégkorongszövetség IIHF
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