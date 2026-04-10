Hári János: Ez a pár meccs megszépíti, de nem volt jó idény

A Volán az osztrák liga (ICEHL) történetében először az alapszakasz tizedik helyéről elődöntőbe került, ott azonban kiesett az alapszakaszelső Graz ellenében. Hári János szerint ez az utóbbi egy hónap megszépíti az idényt, de ha az alapszakasszal együtt kell értékelni, akkor maradt a csatárban bőven hiányérzet.