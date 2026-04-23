A Fehérvárt kiejtő Graz lett az osztrák jégkorongliga bajnoka
Az elődöntőben a Hydro Fehérvár AV19 csapatát búcsúztató Graz 99ers története során először megnyerte az osztrák jégkorongligát.
A Graz a negyeddöntőben az EC Villach, az elődöntőben a Fehérvár, majd a fináléban a HC Pustertal együttesét is 4–0-s összesítéssel győzte le. A döntő szerda este a graziak idegenbeli 6–2-es győzelmével ért véget.
A Fehérvár a negyeddöntőben az EC Klagenfurtot búcsúztatta – amely így 2002 óta először nem jutott be a legjobb négy közé –, ezzel az első csapat lett az osztrák liga történetében, amely az alapszakasz 10. helyezettjeként elődöntőbe került.
Az újonc Ferencváros 11. lett az alapszakaszban.
