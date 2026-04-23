Gál Péter Pál: Lezárult egy hosszú fejezet a Fehérvár AV19 életében

– Ha egy szóval vagy tőmondattal kellene jellemeznie ezt az idényt, mi lenne az?

– Hihetetlenül hullámzó. Talán ez az első, ami eszembe jut – mondta a Nemzeti Sportnak Gál Péter Pál. – A szurkolók véleménye is hasonló lehetett, ez visszaköszönt az ankétunkon is. Az alapszakasz és a rájátszás kontrasztját nem tudom pontosan megmagyarázni, mentális okai lehetnek, a feltárásukhoz mélyebb elemzésre van szükség. Erdély Csanád csapatkapitányunk is elmondta a szurkolóknak, még az öltözőn belül sem egyszerű erre magyarázatot találni. Örülünk, hogy a hullám teteje épp a rájátszásra jött ki, akadt már olyan idényünk, amikor fordítva volt, nagyszerű alapszakasz után kiestünk a rájátszásban.

– Az alapszakaszban sokat bukdácsolt a csapat. Ilyen hullámzó teljesítmény esetén mit tehet a klubvezetőség?

– Mindig is maximálisan megbíztam azokban a szakemberekben, akik támogatnak a klubban folyó szakmai munkában. Szinte napi szinten foglalkoztunk azzal, hogy eljött-e az ideje egy drasztikusabb beavatkozásnak, vagy még várjunk. Akadtak olyan pillanatok, amikor azt éreztük, már nem lehet tovább várni, szerencsére ezúttal a türelmünket az idő igazolta. Azon játékosok közül, akik a rosszabb teljesítményük miatt jogosan kaptak kritikát az alapszakaszban, a rájátszásban sokan nagyban hozzájárultak az elődöntőbe jutáshoz. A srácok megmutatták, ebben a keretben több volt, mint amit láthattunk az évad korábbi szakaszában.

– Március másodikán, az alapszakasz utolsó fordulójában fogadták az FTC-t, negyven másodperccel a lefújás előtt, ferencvárosi vezetésnél gondolta volna, hogy az elődöntőig jut a Fehérvár?

– Ott és akkor nem, de szerintem ezzel még sokan így voltak a fehérvári szurkolók közül. Mindig bízunk a feltámadásban, a jégkorongban pedig pláne igaz, hogy egy perc alatt is sok minden történhet. Sorsfordító pillanat volt az idényünk szempontjából Anze Kuralt gólja, olyan felszabadító érzést vitt az öltözőbe az a győzelem, ami visszahozta a játékosok önbizalmát és hitét.

– Amikor látszott, a legjobb hat elérhetetlen, és hogy ebből rájátszáskvalifikáció lesz, szóba került, hogy legalább az újonc magyar riválist tartsák maguk mögött?

– A liga által is kiemelt figyelmet kapott a magyar párharc. Az idény előtt elemeztük a magunk és a riválisok erejét, láttuk, hogy a legjobb hatba jutás roppant nehéz feladat, és a történtek igazoltak minket. Arra nyilván nem számítottunk, hogy 34 másodperccel az alapszakasz vége előtt a tizenegyedik helyen leszünk. A Ferencvárossal kapcsolatban elmondhatom, ez jó rivalizálás, mindig benne lesz a két csapatban, hogy meg akarja előzni a másikat.

– Az idény vége egy korszakot is lezárt a Hydro Fehérvár AV19-nél: Szélig Viktor távozott az általános menedzseri pozícióból. Hogyan jutottak erre a döntésre?

– Hosszú folyamat eredménye volt, nincs összefüggésben a hullámzó alapszakaszunkkal. Lezárult egy terjedelmes fejezet a klub életében, most más irányú szakmai koncepciót szeretnénk megvalósítani. Szeretnénk, ha az akadémiával és a magyar fiatalokkal való együttműködés elmélyülne, ebben Kiss Dávidra nagy szerep vár. Ő és Balika Bence is ebben a klubban nőtt fel, most új feladatkörökben bizonyíthatnak. Úgy éreztem, eljött az ideje az elmozdulásnak. Szélig Viktornak ezúton is őszintén köszönöm azt a sok munkát, amit beletett az elmúlt tíz évben; döntőt, elődöntőket játszhattunk, a Bajnokok Ligájában szerepelhettünk.

– Miért esett a választás Kiss Dávidra?

– Amikor először beszélgettem vele erről, pozitívan állt a felvetéshez, rögtön kihívásként fogta fel a lehetőséget. Ez fontos visszajelzés volt nekem, szeretem, ha valaki így áll egy új feladathoz, és rögtön az foglalkoztatja, hogyan tud megfelelni neki. Nem volt nehéz meghozni a döntést, Dávid felel a szakmai munkáért a jövőben, míg Balika Bence operatív igazgatóként folytatja.

– Egy pozícióban azonban nem lesz változás: Ted Dent marad a Volán vezetőedzője. Mi szólt az ő maradása mellett?

– Tedben megvan a motiváció és az akarat, folytatni szeretné a munkáját. Azzal, amit a rájátszásban szakmailag letett az asztalra, megérdemelte a klubtól a lehetőséget egy teljes idényre, és hogy megmutathassa a tudását. Ezúttal az alapozástól kezdve ő irányítja a csapat felkészülését. A szakmai stábban is lesznek változások, kapusedzőnkkel, Ville Suorantával folytatjuk az együttműködést, Tyler Dietrich azonban távozik.

– Új utakra lép a klub – gazdasági oldalról mekkora kihívás elé néz a Fehérvár?

– Az új arénába költözés extra financiális kihívásként jelentkezett a klub és a város életében. Az infrastruktúra és a csapat fenntartása pénzügyileg hatalmas feladatot jelent, ezzel össze kell hangolnunk a következő két-három évünk anyagi lehetőségeit, és e szerint kell megterveznünk a büdzsénket is. Figyelembe kell vennünk az aréna működése kapcsán a város költségeit. Ha az egyik főtámogatónk, Székesfehérvár városa úgy dönt, hogy racionalizálja a klubra fordított erőforrásokat, akkor nekünk kutya kötelességünk ehhez igazítani a kiadásainkat minden területen. Célunk, hogy a feszesebb gazdálkodás ne látsszon meg a csapat szereplésén.