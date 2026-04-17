„Hollywoodi volt a koreográfia” – a Gyergyói HK vezetőedzője az Erste Liga-győzelem után
Az ötödik mérkőzésen a Gyergyó 1.6 másodperccel a vége előtt szerezte meg a mindent eldöntő találatot, ezt is felidézte a Nemzeti Sportrádióban Szilassy Zoltán: „Hollywoodi volt a koreográfia, a gólnak a külalakja és az időzítése is mutatta, ami jellemző ránk, hogy folyamatosan próbálunk menni, amíg le nem fújják a meccset. (…) Nagyon boldogok vagyunk, mert négy egyes összesítéssel abszolváltuk a döntőt, az öt meccsből négy egygólos volt, és három hosszabbításban dőlt el. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.”
Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában
A szakember beszélt arról, hogy megítélése szerint fiatal soruk remek játéka, valamint a kapusteljesítmény döntötte el a Brassó elleni párharc sorsát.
Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt Brassóban ünnepelni, Szilassy azt mondta: „Fantasztikus a szurkolótáborunk, kihasználta a vendégszektor kapacitását, az otthoni meccseinken pedig nézőcsúcsot döntöttünk. Mindenkinek ilyen telt házakat és hangulatokat kívánok, döbbenetesen jó ebben a közegben jégkorongozni. Brassóban is nagyon kulturált a szurkolótábor, remek hangulatot tudnak csinálni. Ezek igazi hokimeccsek a körítésében is.”
