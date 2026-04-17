„Hollywoodi volt a koreográfia” – a Gyergyói HK vezetőedzője az Erste Liga-győzelem után

T. Z.T. Z.
2026.04.17. 09:44
null
Mint beszámoltunk róla, megvédte címét a Gyergyói HK a jégkorong Erste Ligában, miután a döntős párharc csütörtöki, ötödik mérkőzésén 4–3-ra győzött Brassóban, így 4–1-es összesítéssel megnyerte a párharcot. A Nemzeti Sportrádióban Szilassy Zoltán, a gyergyóiak vezetőedzője értékelte a sikert.

Az ötödik mérkőzésen a Gyergyó 1.6 másodperccel a vége előtt szerezte meg a mindent eldöntő találatot, ezt is felidézte a Nemzeti Sportrádióban Szilassy Zoltán: „Hollywoodi volt a koreográfia, a gólnak a külalakja és az időzítése is mutatta, ami jellemző ránk, hogy folyamatosan próbálunk menni, amíg le nem fújják a meccset. (…) Nagyon boldogok vagyunk, mert négy egyes összesítéssel abszolváltuk a döntőt, az öt meccsből négy egygólos volt, és három hosszabbításban dőlt el. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.”

Jégkorong
16 órája

Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában

A mindent eldöntő gólt Orbán Brance szerezte két másodperccel a vége előtt.

A szakember beszélt arról, hogy megítélése szerint fiatal soruk remek játéka, valamint a kapusteljesítmény döntötte el a Brassó elleni párharc sorsát.

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt Brassóban ünnepelni, Szilassy azt mondta: „Fantasztikus a szurkolótáborunk, kihasználta a vendégszektor kapacitását, az otthoni meccseinken pedig nézőcsúcsot döntöttünk. Mindenkinek ilyen telt házakat és hangulatokat kívánok, döbbenetesen jó ebben a közegben jégkorongozni. Brassóban is nagyon kulturált a szurkolótábor, remek hangulatot tudnak csinálni. Ezek igazi hokimeccsek a körítésében is.”

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

 

Legfrissebb hírek

Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában

Jégkorong
16 órája

Kiütéssel egy lépésre a címvédéstől a Gyergyó

Jégkorong
2026.04.14. 20:30

Hosszabbításban nyert, ismét előnyben a Gyergyó az Erste Liga döntőjében

Jégkorong
2026.04.13. 20:25

Erste Liga: Anatoli Bogdanov lett az Újpest vezetőedzője

Jégkorong
2026.04.13. 18:01

A belga élvonalban is bizonyítani akar a Kortrijkkal frissen feljutó Dénes Vilmos

Minden más foci
2026.04.13. 16:14

Hosszabbításban nyertek a brassóiak, és egyenlítettek az Erste Liga döntőjében

Jégkorong
2026.04.10. 20:31

A GYHK nyerte meg a döntő első meccsét az Erste Ligában

Jégkorong
2026.04.09. 21:05

Szilassy Zoltán: Kicsivel több edzésidőnk és pihenőnk volt, mint a Brassónak

Jégkorong
2026.04.09. 13:10
Ezek is érdekelhetik