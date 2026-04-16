Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában

A gyergyóiak megvédték a címüket, előtte pedig 2023-ban bizonyultak a legjobbnak. A csütörtöki mérkőzésen előbb két góllal vezettek, majd egyenlítés után eggyel, aztán az újabb brassói találatot követően Brance Orban két másodperccel a rendes játékidő vége előtt döntötte el a párharcot.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) 3–4 (0–2, 2–1, 1–1)

A párharc végeredménye: 4–1 a Gyergyó javára.

Bajnok: Gyergyói HK (romániai) (Ádám Zsolt, Ambrus Gergő, Bodó Christopher, Csala Patrik, Császár Hunor, Csiszer Ádám, Fehér Csanád, Fejes Nándor, Dallas Gerads, Matias Haaranen, Imre Patrik, Janne Jalasvaara, Konsta Mesikämmen, Molnár Ákos, Orban Brance, Ravasz Csanád, Robert Raymond, Rasmus Rinne, Salamon Róbert, Sándor Bence, Sándor-Székely Ottó, Sárpátki Tamás Róbert, Szabó Tas, Szigeti Ákos, Szopos Böjte Szabolcs, Tranca Daniel, Janne Väyrynen, Vincze Péter, Samuel Williams, edző: Szilassy Zoltán), 2. Corona Brasov (romániai), 3. DVTK Jegesmedvék, 4. Budapest Jégkorong Akadémia HC, 5. UTE, 6. Debreceni EAC, 7. SC Csíkszereda (romániai), 8. FEHA19, 9. Dunaújvárosi Acélbikák