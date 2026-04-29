Erste Liga: kilenc nevezés érkezett a következő idényre

2026.04.29. 12:20
licenc jégkorong Erste Liga
A Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) hivatalos honlapján számolt be róla, hogy lezárult az Erste Liga következő idényére benyújtott licenckérelmek kiértékelésének folyamata, amelynek végén két egyesület kérelmét elutasította a szövetség, az egyik fellebbezett, amiről később dönt az MJSZ elnöksége.

Alábbiakban változtatás nélkül közöljük a szövetség honlapján megjelent közleményt. 

„Lezárult az Erste Liga 2026–2027-es szezonjára vonatkozó licenckérelmek benyújtásának és kiértékelésének folyamata. A több héten át tartó időszak alatt a potenciális jelentkezőknek, valamint a jelenlegi mezőny csapatainak is számot kellett adniuk arról, hogy megfelelnek az Erste Liga követelményeinek a gazdaság, az infrastruktúra, a sportszakma és a marketing-kommunikáció területén.

Összesen tíz csapat teljesítette a klublicenccel kapcsolatos elvárásokat, ám közülük végül kilenc határozott úgy, hogy benyújtja a nevezését. Két egyesület licenckérelme nem kapott zöld utat. Közülük az egyik fellebbezést nyújtott be, erről majd az MJSZ elnöksége határoz. 

A következő időszakban az Erste Liga menedzsmentje folytatja a megbeszéléseket az új szezon lebonyolításával és előkészületeivel kapcsolatban.”

Az Erste Liga 2025–2026-os kiírása április 16-án ért véget, amikor a rájátszás döntőjét 4–1-es összesítéssel megnyerte a Gyergyói HK a Corona Brasov ellen. Az elmúlt idényben kilenc csapat szerepelt az alapszakaszban, amelyet a Brassó nyert meg, a legjobb magyar csapat a harmadik helyen záró Újpest lett, de a magyar bajnoki címért folyó külön rájátszást a Budapest JA nyerte meg.

 

