Erste Liga: kilenc nevezés érkezett a következő idényre

Alábbiakban változtatás nélkül közöljük a szövetség honlapján megjelent közleményt.

„Lezárult az Erste Liga 2026–2027-es szezonjára vonatkozó licenckérelmek benyújtásának és kiértékelésének folyamata. A több héten át tartó időszak alatt a potenciális jelentkezőknek, valamint a jelenlegi mezőny csapatainak is számot kellett adniuk arról, hogy megfelelnek az Erste Liga követelményeinek a gazdaság, az infrastruktúra, a sportszakma és a marketing-kommunikáció területén.

Összesen tíz csapat teljesítette a klublicenccel kapcsolatos elvárásokat, ám közülük végül kilenc határozott úgy, hogy benyújtja a nevezését. Két egyesület licenckérelme nem kapott zöld utat. Közülük az egyik fellebbezést nyújtott be, erről majd az MJSZ elnöksége határoz.

A következő időszakban az Erste Liga menedzsmentje folytatja a megbeszéléseket az új szezon lebonyolításával és előkészületeivel kapcsolatban.”

Az Erste Liga 2025–2026-os kiírása április 16-án ért véget, amikor a rájátszás döntőjét 4–1-es összesítéssel megnyerte a Gyergyói HK a Corona Brasov ellen. Az elmúlt idényben kilenc csapat szerepelt az alapszakaszban, amelyet a Brassó nyert meg, a legjobb magyar csapat a harmadik helyen záró Újpest lett, de a magyar bajnoki címért folyó külön rájátszást a Budapest JA nyerte meg.