Erste Liga: Vincze Péter öt idény után távozik a címvédő Gyergyói HK-tól

2026.04.23. 19:17
Vincze Péternek (balra) új kihívásokra van szüksége (Fotó: Dömötör Csaba)
Gyergyói HK Erste Liga Vincze Péter
Vincze Péter öt idény után távozik a jégkorong Erste Ligában címvédő Gyergyói HK-tól – adta hírül közösségi oldalán az erdélyi klub.

Távozik a Gyergyói HK-tól Vincze Péter –az erdélyi klub közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint a magyar válogatott támadónak „új kihívásokra van szüksége”, ezért döntött úgy, hogy elhagyja a gyergyóiakat.

„Úgy éreztem, hogy elérkezett az idő egy új kihívásra szakmailag, emberileg egyaránt. Öt nagyon intenzív és sikeres év van mögöttem, és most szeretném kipróbálni magam egy másik környezetben is, tovább fejlődni, és új célokért dolgozni” – fogalmazott a 31 éves játékos.

Vincze az Erste Ligát háromszor nyerte meg a Gyergyóval, amellyel kétszeres román bajnok, valamint egyszeres kupa- és szuperkupagyőztes.

 

