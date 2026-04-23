Erste Liga: Vincze Péter öt idény után távozik a címvédő Gyergyói HK-tól

Távozik a Gyergyói HK-tól Vincze Péter –az erdélyi klub közösségi oldalának csütörtöki tájékoztatása szerint a magyar válogatott támadónak „új kihívásokra van szüksége”, ezért döntött úgy, hogy elhagyja a gyergyóiakat.

„Úgy éreztem, hogy elérkezett az idő egy új kihívásra szakmailag, emberileg egyaránt. Öt nagyon intenzív és sikeres év van mögöttem, és most szeretném kipróbálni magam egy másik környezetben is, tovább fejlődni, és új célokért dolgozni” – fogalmazott a 31 éves játékos.

Vincze az Erste Ligát háromszor nyerte meg a Gyergyóval, amellyel kétszeres román bajnok, valamint egyszeres kupa- és szuperkupagyőztes.