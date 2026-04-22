Jégkorong: Szilassy Zoltán ismét bizonyított a Gyergyóval

Öt mérkőzésen dőlt el az Erste Liga idényének fináléja, ám ha egy mérkőzést leveszünk a palettáról, mindegyik találkozó a végletekig kiélezett harcot hozott az alapszakaszt megnyerő Corona Brasov és a címvédő Gyergyói HK között. Az öt összecsapásból négyen egy gól döntött a két csapat között, egyedül a széria negyedik mérkőzését nyerte meg nagy különbséggel a GYHK, 7–0-ra hazai pályán.

„Ez a két csapat évek óta viaskodik egymással, a 2022–2023-as idény óta aki ebben a párharcban győz a rájátszás bármelyik szakaszában, az nyeri meg az Erste Ligát, igaz, a döntőben most először találkoztunk egymással” – mondta a Nemzeti Sportnak Szilassy Zoltán, a Gyergyói HK vezetőedzője. – „A két gárda stílusa eltérő, de tudásban nagyon közel van egymáshoz, ezt jól támasztja alá a finálé is, hiszen ötből négy mérkőzésen egy gól döntött, ezekből három hosszabbításban zárult le. Jó csapat a Brassó, nehéz ellene érvényesíteni az akaratunkat, az a nagy különbségű győzelem a mi oldalunkon kiugróan jó támadó-, az ő részükről rossz védekezőjátékot hozott. A román bajnoki döntőt is mi ketten vívtuk, és akkor is a ráadásban szereztük meg az aranyérmet. Jó volt látni, hogy mindkét helyen szinte telt ház fogadta a két gárdát, ami jó a ligának és persze a kluboknak is.”

Érdekes utat járt be a Gyergyó ebben az idényben. Az első 12 mérkőzésén nem kapott ki, közben szerepelt a Kontinentális Kupában is. Ám az ősz második felétől hullámzóbbá vált a csapat teljesítménye, a Román Kupában nem jutott be a döntőbe, ezért a vezetőedző Markus Juurikkala munkáját február közepén megköszönték. A kispadra a tulajdonosok döntése alapján a sportigazgató, Szilassy Zoltán ült le.

„Hosszabb győzelmi szériával nyitottunk, ami nem feltétlenül adott reális képet. A keretünk nagy része együtt maradt, de a riválisoké nem, erre jó példa a BJA, amely nagyon kicserélődött a nyáron, de így is az egyik legjobb hazai »anyag« nála volt, a szakmai stáb pedig remek nagyszerű végzett. Mi egyben maradtunk, de törvényszerű volt, hogy lesz hullámvölgy. Ez talán a nemzetközi kupában kezdődött, de utána is hullámzó maradt a teljesítményünk. A tulajdonosi kör végül nem tudott elmenni amellett, hogy nem jutottunk be a Román Kupa döntőjébe. Azt már korábban elmondták, ha váltás lesz, szeretnék, ha én ülnék le a padra. Nehéz dolog volt megmondani Markus Juurikkalának a döntést, először csináltam ilyet sportigazgatóként. A feladatot végül a stábbal jól megoldottuk, próbáltunk apróbb módosításokat elvégezni, a játékunk gerincén nem változtattunk, de agresszívabb védekezésre váltottunk. Huszonegy meccs alatt kétszer kaptunk ki, hálás vagyok a kollégáknak és a játékosoknak is” – elevenítette fel Szilassy az idény során történteket.

Szilassy Zoltán 2017 óta folyamatosan stábtag a magyar férfi jégkorong-válogatott mellett is, ez ezúttal sincs másképp, a szakember már csatlakozott is a májusi elit világbajnokságra készülő csapathoz.