A jégkorong Erste Liga pontkirálya marad Brassóban

A válogatott csatár 2024-ben igazolt az erdélyi alakulathoz, ahol a legutóbbi évadban 29 alapszakasz-mérkőzésen 21 gólt lőtt és 37 gólpasszt osztott ki, ezzel 58 pontot gyűjtött.

A 26 éves Levin a negyeddöntőben négy meccsen 2+4-ig jutott, az elődöntő hét találkozóján 8 (1+7) ponttal volt vezér, míg a fináléban öt mérkőzésen 3-3 gól és gólpassz került a neve mellé.