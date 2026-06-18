Nemzeti Sportrádió

A jégkorong Erste Liga pontkirálya marad Brassóban

2026.06.18. 17:42
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David Levin (balra) hosszabbított (Fotó: Getty Images)
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David Levin Corona Brasov Erste Liga jégkorong Erste Liga
A legutóbbi jégkorong Erste Liga-idény pont- és asszisztkirálya, az izraeli David Levin szerződést hosszabbított az ezüstérmes brassói Coronával.

A válogatott csatár 2024-ben igazolt az erdélyi alakulathoz, ahol a legutóbbi évadban 29 alapszakasz-mérkőzésen 21 gólt lőtt és 37 gólpasszt osztott ki, ezzel 58 pontot gyűjtött.

A 26 éves Levin a negyeddöntőben négy meccsen 2+4-ig jutott, az elődöntő hét találkozóján 8 (1+7) ponttal volt vezér, míg a fináléban öt mérkőzésen 3-3 gól és gólpassz került a neve mellé.

 

David Levin Corona Brasov Erste Liga jégkorong Erste Liga
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