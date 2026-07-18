Mihály Ákos új fejezetet nyit a karrierjében

Egyjátékos életében adódhat olyan helyzet, amikor egy kicsit hátrébb kell lépni ahhoz, hogy aztán még többet lehessen fejlődni. Hasonló szituációban volt Mihály Ákos is, aki az elmúlt idényekben az ICEHL-ben vitézkedő Hydro Fehérvár AV19 színeiben játszott, ám többnyire a harmadik és negyedik sorban kapott szerepet. A tavasszal véget ért évadban az elmúlt éveket figyelembe véve a legkevesebb találkozón lépett jégre, igaz, sérülés is hátráltatta. Az alapszakasz végére, valamint a rájátszásra a 26 éves csatár visszaverekedte magát a keretbe, sőt a playoffban tizenhárom mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

„Idény közben megsérültem, nem volt nagyon hosszú a kihagyás, de a visszatérés nehezebb volt – mondta a Nemzeti Sportnak Mihály Ákos. – Új edző jött Ted Dent személyében, mindenkit meg akart nézni, én pedig éppen sérült voltam. Amikor visszatérhettem, sokan voltunk a keretben, nem tudott berakni a csapatba. Aztán az évad utolsó részére be tudtam verekedni magamat a keretbe, és összességében végül egész jó idényt futottam.”

Az új évadot már nem Fehérváron kezdi Mihály Ákos, tizenegy idényt követően klubot váltott, és az Erste Ligában szereplő Corona Brasovhoz igazolt.

„Több csapattal is tárgyaltunk, a Brassó ajánlata tetszett a legjobban, így közel lehetek a családomhoz is. Beszéltem Mihály Árpáddal és Strenk Hunorral is a célokról és az elvárásokról. Minden sorozatban első akar lenni a Corona, és ahogy látom a keret alakulását, erre minden esélyünk meg is lesz. Ezzel új fejezet nyílik a pályafutásomban, más pozíciót szeretnék betölteni az új csapatomban, mindennap azon leszek, hogy minél jobb formába kerüljek és majd a válogatottban is kiharcoljam a helyemet. Várom az új kihívást, a Kontinentális Kupában is indulunk, azaz a nemzetközi porondon is bizonyíthatunk.”

Mihály Ákos hosszú időszakot zárt le a pályafutásában ezzel az átigazolással. Még 2015-ben került Székesfehérvárra, az utánpótlásban játszott az U18-as és az U20-as együttesben is, majd később az Erste Ligában induló Titánokban szintén bemutatkozott. Az osztrák központú hokiligában a 2019–2020-as idényben debütált.

„Nehezen hagyom el a várost és a klubot, hiszen sok időt eltöltöttem itt, de mélyen legbelül új impulzusra vágytam, nem voltam elégedett önmagammal sem. Az utánpótlásban Kiss Dávid irányításával korosztályos szinten mindent megnyertünk, de örökre emlékezetes marad az első évem a Titánoknál is. Később felkerültem az ICEHL-csapathoz, az hatalmas mérföldkő volt a pályafutásomban. Hat idényt játszhattam az osztrák ligában, a döntőre Kevin Constantine irányításával szívesen emlékszem vissza, de jégre léphettem a Bajnokok Ligájában is. A BL-szereplés a magyar jégkorong és a Fehérvár történetében is nagy mérföldkő volt.”

Az ICEHL-ben szereplő Hydro Fehérvár AV19 bejelentette, hogy leigazolta Ben Zlotyt. A 24 éves kanadai védő első európai évét kezdi Székesfehérváron, korábban kanadai és amerikai alsóbb ligákban szerepelt. Néhány mérkőzés erejéig játszott az AHL-ben, de az elmúlt két évadban többnyire az ECHL-ben szereplő Norfolk Admirals csapatában lépett jégre, ahol 38, illetve legutóbb 31 pontig jutott. Zloty a negyedik külföldi játékos a nyáron, akit bejelentett a Volán. Kanadai támadóval erősített a Fehérvár