Svájc fölényes győzelemmel jutott be a hoki-vb döntőjébe
A svájciak az első harmad vége felé szerezték meg a vezetést Christoph Bertschy élerős lövésével.
Igazi erődemonstrációt a második harmadban mutattak be a svájciak három gólt ütve. Denis Malgin, Ken Jäger és Damien Riat mattolta a norvégok kapusát.
A záró 20 percben Nico Hischier és Théo Rochette is betalált. Hischier gólja egész szép volt:
A svájciak 26-szor lőttek kapura, a norvégok csak 13-szor. Érdekesség, hogy a harmadik harmadban ebben a mutatóban a skandinávok voltak jobbak (7–5), ám egyszer sem nem tudták bevenni a svájci kaput, miközben az ellenfél kétszer is az övékét.
A svájci kapuban Leonardo Genoni hibátlan teljesítménnyel, húsz védéssel zárt, a norvég oldalon Henrik Haukeland harminc lövésből 24-et hárított.
A házigazdák válogatottja eddig százszázalékos a tornán: mind a kilenc meccsét rendes játékidőben nyerte meg. Története során tizenkettedszer szerez majd érmet a legjobbak között, de első vb-aranyát gyűjtheti be.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH
ELŐDÖNTŐ
Svájc–Norvégia 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)
20.00: Kanada–Finnország (Tv: Sport1)