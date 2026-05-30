Svájc fölényes győzelemmel jutott be a hoki-vb döntőjébe

A svájciak az első harmad vége felé szerezték meg a vezetést Christoph Bertschy élerős lövésével.

Igazi erődemonstrációt a második harmadban mutattak be a svájciak három gólt ütve. Denis Malgin, Ken Jäger és Damien Riat mattolta a norvégok kapusát.

A záró 20 percben Nico Hischier és Théo Rochette is betalált. Hischier gólja egész szép volt:

Nico Hischier with a pretty power play goal to put @swissicehockey up 5-0 in the third 👀 #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/vgSbM3rIWX — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2026

A svájciak 26-szor lőttek kapura, a norvégok csak 13-szor. Érdekesség, hogy a harmadik harmadban ebben a mutatóban a skandinávok voltak jobbak (7–5), ám egyszer sem nem tudták bevenni a svájci kaput, miközben az ellenfél kétszer is az övékét.

A svájci kapuban Leonardo Genoni hibátlan teljesítménnyel, húsz védéssel zárt, a norvég oldalon Henrik Haukeland harminc lövésből 24-et hárított.

A házigazdák válogatottja eddig százszázalékos a tornán: mind a kilenc meccsét rendes játékidőben nyerte meg. Története során tizenkettedszer szerez majd érmet a legjobbak között, de első vb-aranyát gyűjtheti be.

Svájc–Norvégia 6–0 (1–0, 3–0, 2–0)

