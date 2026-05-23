Fontos német győzelem a magyar csoportban a hoki vb-n, bajban a svédek

2026.05.23. 23:12
férfi jégkorong-vb férfi jégkorong-világbajnokság jégkorong-vb
A német válogatott legyőzte az osztrák csapatot a svájci jégkorong-világbajnokság szombati játéknapján, ezzel megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra.

A németek pénteken a magyarok ellen javítottak, és most is fontos volt számukra, hogy a szomszéddal szemben pontokat szerezzenek.

Bár a második harmad elején az osztrákok jutottak vezetéshez, Joshua Samanski vezérletével 4–1-re elléptek a németek, és nem engedték ki kezükből a győzelmet.

Fribourgban a remek vb-t produkáló norvégok legyőzték a világ közvetlen élvonalához tartozó, ám idén gyengébben teljesítő svédeket, akik egy fordulóval a csoportkör zárása előtt nem állnak negyeddöntőt érő helyen.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1) 
Svájc–MAGYARORSZÁG 9–0 (1–0, 6–0, 2–0)
Németország–Ausztria 6–2 (0–0, 2–1, 4–1)

A CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Svájc6635–5+30 18
2. Finnország5524–5+19 15
3. Ausztria53214–20–6 9
4. Németország621317–19–2 7
5. Lettország52310–16–6 6
6. Egyesült Államok511314–18–4 5
7. MAGYARORSZÁG51410–23–13 3
8. Nagy-Britannia555–23–18 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)
Szlovákia–Csehország 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)
Norvégia–Svédország 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

B CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Kanada54125–10+15 14
2. Csehország54116–10+6 13
3. Szlovákia531118–10+8 11
4. Norvégia531117–10+7 10
5. Svédország63323–14+9 9
6. Dánia5149–20–11 3
7. Szlovénia61148–24–16 3
8. Olaszország552–20–18 0

 

 

