Fontos német győzelem a magyar csoportban a hoki vb-n, bajban a svédek

A németek pénteken a magyarok ellen javítottak, és most is fontos volt számukra, hogy a szomszéddal szemben pontokat szerezzenek.

Bár a második harmad elején az osztrákok jutottak vezetéshez, Joshua Samanski vezérletével 4–1-re elléptek a németek, és nem engedték ki kezükből a győzelmet.

Fribourgban a remek vb-t produkáló norvégok legyőzték a világ közvetlen élvonalához tartozó, ám idén gyengébben teljesítő svédeket, akik egy fordulóval a csoportkör zárása előtt nem állnak negyeddöntőt érő helyen.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

Svájc–MAGYARORSZÁG 9–0 (1–0, 6–0, 2–0)

Németország–Ausztria 6–2 (0–0, 2–1, 4–1)

A CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 6 6 – – – 35–5 +30 18 2. Finnország 5 5 – – – 24–5 +19 15 3. Ausztria 5 3 – – 2 14–20 –6 9 4. Németország 6 2 – 1 3 17–19 –2 7 5. Lettország 5 2 – – 3 10–16 –6 6 6. Egyesült Államok 5 1 1 – 3 14–18 –4 5 7. MAGYARORSZÁG 5 1 – – 4 10–23 –13 3 8. Nagy-Britannia 5 – – – 5 5–23 –18 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

Szlovákia–Csehország 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

Norvégia–Svédország 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)