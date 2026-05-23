Fontos német győzelem a magyar csoportban a hoki vb-n, bajban a svédek

A németek pénteken a magyarok ellen javítottak, és most is fontos volt számukra, hogy a szomszéddal szemben pontokat szerezzenek.
Bár a második harmad elején az osztrákok jutottak vezetéshez, Joshua Samanski vezérletével 4–1-re elléptek a németek, és nem engedték ki kezükből a győzelmet.
Fribourgban a remek vb-t produkáló norvégok legyőzték a világ közvetlen élvonalához tartozó, ám idén gyengébben teljesítő svédeket, akik egy fordulóval a csoportkör zárása előtt nem állnak negyeddöntőt érő helyen.
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Egyesült Államok 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)
Svájc–MAGYARORSZÁG 9–0 (1–0, 6–0, 2–0)
Németország–Ausztria 6–2 (0–0, 2–1, 4–1)
|A CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Svájc
|6
|6
|–
|–
|–
|35–5
|+30
|18
|2. Finnország
|5
|5
|–
|–
|–
|24–5
|+19
|15
|3. Ausztria
|5
|3
|–
|–
|2
|14–20
|–6
|9
|4. Németország
|6
|2
|–
|1
|3
|17–19
|–2
|7
|5. Lettország
|5
|2
|–
|–
|3
|10–16
|–6
|6
|6. Egyesült Államok
|5
|1
|1
|–
|3
|14–18
|–4
|5
|7. MAGYARORSZÁG
|5
|1
|–
|–
|4
|10–23
|–13
|3
|8. Nagy-Britannia
|5
|–
|–
|–
|5
|5–23
|–18
|0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Dánia–Szlovénia 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)
Szlovákia–Csehország 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)
Norvégia–Svédország 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)
|B CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Kanada
|5
|4
|1
|–
|–
|25–10
|+15
|14
|2. Csehország
|5
|4
|–
|1
|–
|16–10
|+6
|13
|3. Szlovákia
|5
|3
|1
|–
|1
|18–10
|+8
|11
|4. Norvégia
|5
|3
|–
|1
|1
|17–10
|+7
|10
|5. Svédország
|6
|3
|–
|–
|3
|23–14
|+9
|9
|6. Dánia
|5
|1
|–
|–
|4
|9–20
|–11
|3
|7. Szlovénia
|6
|–
|1
|1
|4
|8–24
|–16
|3
|8. Olaszország
|5
|–
|–
|–
|5
|2–20
|–18
|0