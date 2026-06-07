Rájátszás az NB II-be jutásért: Monor SE–Gyirmót FC Győr visszavágó
Az NB II-be jutásért rendezett rájátszás visszavágóján a Monor az idegenben elért 2–2-es döntetlen után fogadja a Gyirmótot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
LABDARÚGÓ NB III
RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
MONOR SE–GYIRMÓT FC GYŐR 0–0 – élőben az NSO-n! (az összesített állás: 2–2)
Monor, Balassi Bálint utcai Stadion, 700 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)
MONOR: Pirgi – Agóts, Markó Á., Juhász Zs., Bedővári, Kapronczai – Farkas Á., Puskás N. – Kalocsány, Bálint D., Horváth L. Vezetőedző: Halgas István
GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T., Lányi, Hajdú Á., Madarász M. – Kiss N. – Iván A., Rácz B., Szabó M., Németh T. – Szarka Á. Vezetőedző: Weitner Ádám
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