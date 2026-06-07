Nemzeti Sportrádió

Rájátszás az NB II-be jutásért: Monor SE–Gyirmót FC Győr visszavágó

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.06.07. 16:51
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Meglepetésre döntetlennel végződött az odavágó (Fotó: Gyirmót FC Győr)
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osztályozó labdarúgó NB III NB II Monor SE Gyirmót FC Győr labdarúgó NB II NB III
Az NB II-be jutásért rendezett rájátszás visszavágóján a Monor az idegenben elért 2–2-es döntetlen után fogadja a Gyirmótot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB III
RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
MONOR SE–GYIRMÓT FC GYŐR 0–0 – élőben az NSO-n! (az összesített állás: 2–2)
Monor, Balassi Bálint utcai Stadion, 700 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)
MONOR: Pirgi – Agóts, Markó Á., Juhász Zs., Bedővári, Kapronczai – Farkas Á., Puskás N. – Kalocsány, Bálint D., Horváth L. Vezetőedző: Halgas István
GYIRMÓT: Kecskés – Nagy T., Lányi, Hajdú Á., Madarász M. – Kiss N. – Iván A., Rácz B.,  Szabó M., Németh T. – Szarka Á. Vezetőedző: Weitner Ádám

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2026.05.31. 19:20

A gyirmóti fejes gólokra fejes gólokkal feleltek a monoriak az osztályozó első mérkőzésén

Kétszer szerzett vezetést a vendéglátó, végül mégsem utazhat előnnyel a jövő heti visszavágóra.

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osztályozó labdarúgó NB III NB II Monor SE Gyirmót FC Győr labdarúgó NB II NB III
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