Vb 2026: semmi sem szól a favorit Spanyolország ellen – bemutatjuk a H-csoport csapatait

Spanyolország: szinte mindenhol favorit, de rá tud pihenni az egyenes kieséses szakaszra?

Az előzetes esélylatolgatások szerint Spanyolország nemcsak a csoport egyértelmű favoritja, de a torna legnagyobb esélyese is. Az ellendrukkereknek is nehéz vitába szállni ezzel az állítással, hiszen Luis De la Fuente csapata veretlenül jutott tovább a selejtezősorozatból, és a spanyol bajnok FC Barcelona gerincét is alkotó játékosokkal – köztük az első számú csillag, Lamine Yamal vezetésével – minden esélyük megvan arra, hogy 2010 után ismét magasba emelhessék a világbajnoki trófeát – ebben bíznak legalábbis nagyon spanyolföldön.

A spanyolok 1978 óta megszakítás nélkül ott voltak az összes világbajnokságon, a legutóbbi tornákon azonban nem jutottak túlságosan sokáig: négy évvel ezelőtt és 2018-ban egyaránt a nyolcaddöntőben búcsúztak, míg 2014-ben már a csoportkör végállomást jelentett a „vörös fúria” számára. Most először fordul elő a történelemben, hogy egyetlen Real Madrid játékos sem kapott meghívót a válogatott keretébe a világbajnokságra, ami annál is inkább földindulásszerű meglepetés, mert a selejtezőkben Dean Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras és Gonzalo García is gyakran kapott játéklehetőséget. A szövetségi kapitány azonban így is jobbnál jobban csengő nevek közül válogathat, a kapus poszton különösen, ahol az Arsenallal és az FC Barcelonával kiváló idényt futó David Raya, valamint Joan García is csak kispados lehet a tapasztalt, a kapitány bizalmát némi meglepetésre továbbra is töretlenül élvező bilbaói Unai Simón mögött.

A súlyos sérüléséből visszatérő Rodri ismét meghatározó játékos lehet a középpályán, kiegészülve a Barca játékmesterével, Pedrivel, míg támadásban Yamal mellett a rutinos Mikel Oyarzabalra bármikor lehet számítani, a szélvészgyors és technikás Nico Williams pedig ha beindul, ember legyen a talpán, aki képes megállítani. És akkor még ott van a közvetlen második vonal: mondjuk Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferrán Torres a teljesség igénye nélkül. Az egyedüli, ami megállíthatja a spanyolokat, azok a sérülések, de a hírek szerint Yamal már az első meccsre épp lesz, Williams felépülése is jól halad, a többi poszton pedig nincs probléma.

Lamine Yamal a világbajnokság egyik meghatározó szereplője lehet (Fotó: Getty Images)

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Uruguay: nincs már annyi sztár, mint korábban, főleg a támadósorban...

Az uruguayi válogatott magabiztosan, a 4. helyen jutott ki a világbajnokságra a dél-amerikai selejtezősorozatból, de ennél is nagyobb fegyvertény volt, hogy Marcelo Bielsa válogatottja Brazíliát otthon, míg a címvédő Argentínát idegenben győzte le. Némi aggodalomra adhat viszont okot a sorozatban elszenvedett négy vereség, a hullámzó forma, és az, hogy a csapat az utolsó 12 selejtezőjéből csupán négyet vívott meg győztesen.

A „celeste” a 2010-es torna óta először nem számíthat majd örökös gólvágójára, Luis Suárezre, akiből sokak megrökönyödésére nem kért a szövetségi kapitány, így a vezérszerep ezúttal Fede Valverdére hárulhat, aki azon kevesek egyike, akinek jó idénye volt az idényt trófea nélkül záró Real Madridnál – mellette Darwin Núnez kaphat még meghatározó szerepet.

Az „uruktól” várhatóan a Bielsára mindig is jellemző kaotikus, kiszámíthatatlan támadásokra alapozó futballt láthatjuk majd a tornán, ami ha jól működik, messzire juttathatja a csapatot, viszont kérdés, hogy erőben ezt a stílust majd mennyire bírják a hosszú és fárasztó idényt maguk mögött tudó játékosok.

Fede Valverdétől sokat várnak az uruguayiak (Fotó: Getty Images)

AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional – Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)

Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)

Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)

Szaúd-Arábia: legutóbb nem volt elég egy skalp, ezúttal talán kevesebbel is tovább lehet jutni

A legtöbben úgy emlékeznek vissza Szaúd-Arábiára a 2022-es katari világbajnokságról, hogy rögtön az első meccsen elejtett egy nagy vadat, az már csak keveseknek rémlik, hogy ez végül a csoport utolsó helyére volt csak elég. A szaúdiak a kvartettjük nyitó meccsén hatalmas meglepetésre 2–1-re megverték a későbbi győztes Argentínát, de utána Lengyelországtól 2–0-ra, Mexikótól 2–1-re kaptak ki, így végső soron a negyedik helyen zártak. Ezúttal egy ez akkorihoz hasonló skalp nélkül is tovább lehet menni, hiszen a nyolc legjobb csoportharmadik is továbbjut, a Zöld-foki-szigetek személyében pedig lesz egy verhetőnek tűnő ellenfél.

Szaúd-Arábia az ázsiai vb-selejtező negyedik szakaszában úgy jutott ki újabb meccs nélkül, csoportja első helyén az amerikai tornára, hogy Irakkal ikszelt (1–1), Indonéziát pedig megverte (3–2) – láttunk már meggyőzőbbet. Azóta az Arab-kupában Marokkó állította meg a nemzeti csapatot, a legutóbbi négy felkészülési mérkőzéséből három (az Egyiptom, a Szerbia és az Ecuador elleni) vereséggel végződött (Puerto Ricót viszont legyőzte).

Ami a keretet illeti: az argentinok elleni vb-hős, Szalem al-Davszari ezúttal is ott lesz a keretben tízes mezben, az Al-Hilal játékosaként. A csapatban összesen egy topligás légiós van, a Lens-ban játszó Szaud Abdulhamid, egyébként a fő irányvonalat a szaúdi élvonal adja, amely ugyan továbbra sem tartozik a világ legjobbjai közé, a Cristiano Ronaldóhoz hasonló sztárok miatt a színvonal tekintetében sokat fejlődött az elmúlt három és fél évben. A szaúdiak 2034-ben rendeznek vb-t, addigra építenének „aranygenerációt”, de azért ezúttal is megcélozzák a továbbjutást a legjobb 32 közé.

A SZAÚDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), 1 Navaf al-Akidi (Al-Naszr), 22 Ahmed al-Kasszar (Al-Kvadszija)

Védők: 4 Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), 5 Hasszan al-Tambakti (Al-Hilal), 25 Dzsehad Takri (Al-Kvadszija), 3 Ali Ladzsami (Al-Hilal), 14 Hasszan Kades (Al-Ittihad), 12 Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), 26 Mohammed Abu al-Samat (Al-Kvadszija), 2 Ali Madzsrasi (Al-Ahli), 24 Moteb al-Harbi (Al-Hilal), 13 Navaf Busal (Al-Naszr)

Középpályások: 23 Mohamed Kanno (Al-Hilal), 15 Abdullah al-Haibari (Al-Naszr), 16 Zijad al-Dzsohani (Al-Ahli), 6 Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), 7 Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kvadszija), 18 Ala al-Hedzsi (Neom SC), 10 Szalem al-Davszari (Al-Hilal), 8 Ajman Jahja (Al-Naszr), 20 Szultan Mandas (Al-Hilal)

Támadók: 9 Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), 11 Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), 19 Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr), 17 Halid al-Gannam (Al-Ettifak)

Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)

Zöld-foki-szigetek: Stopiráék a második legifjabb FIFA-tagállamként alkotnának valamit

Üzbegisztán és Jordánia után a Zöld-foki-szigetek tavaly októberben az afrikai selejtezősorozat zárultával harmadik újoncként biztosította helyét a világbajnokság mezőnyében. A zöld-fokiak az utolsó selejtezőjükön Eswatinit (Szváziföldet) győzték le 3–0-ra, a végeredményt pedig a szigetlakók veterán legendája, a világbajnokság egyetlen magyar állampolgársággal is rendelkező játékosa, a Fehérvár színeiben 11 éven át szereplő Stopira szerezte. A Kék Cápák becenévre hallgató gárda kijutásához persze az is kellett, hogy szeptemberben Kamerunt legyőzzék hazai pályán, és hogy a nagy esélyes kameruniak több váratlan döntetlent is begyűjtsenek. A Zöld-foki-szigetek Curacao után a második legifjabb FIFA-tagállama a vb-mezőnynek, csupán 2002-ben indult először vb-selejtezőn és eddig még a közelébe sem jutott a világbajnoki részvételnek – az első alkalommal lecsapták a kínálkozó lehetőséget.

Szövetségi kapitányuk már a nevével is felhívja magára a nevét, na persze, nem az anyakönyvezettel, a Pedro Leitao Brito azért nem különösebben izgalmas, ám a „művészneve”, Bubista már annál inkább, ami születési helyére, Boa Vista szigetére utal. A ma már 56 éves Bubista középső védőként 28 alkalommal szerepelt a válogatottban játékosként, 2005-ben visszavonult, majd edzőnek állt. A válogatottat 2020 óta vezető, az oldalvonal mentén „intenzív jelenléttel” meccselő Bubistát a keret tagjai között hatalmas tisztelet övezi.

A csapat lelke a Stopira melletti egyik társ-csapatkapitány, a 40 éves kapus Vozinha, szakmailag a legnagyobb egyéni elismerést Steven Moreira tudhatja magáénak: a jobb oldali védő 2024-ben a Columbus Crew színeiben szerepelve bekerült az MLS-ben az idény álomcsapatába. Érdemes külön figyelmet szentelni a portugál másodosztályban kölcsönben szereplő Dailon Livramentónak. A rotterdami születésű apró termetű támadó villámgyors, amit előszeretettel kamatoztat ő is és a válogatott is. A keret jelentős részét alkotják azok a játékosok, akiknek a szülei, nagyszülei éltek az országban, a gyerekek, unokák így nemcsak magukért, hanem értük is küzdenek majd. Számukra nincs veszteni való, felszabadultan játszhatnak, amiből akármi is kisülhet.

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: 13 Sidny Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)

Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugállia), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limasszol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Helio Varela (Makkabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito