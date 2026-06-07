Nemzeti Sportrádió

A CSM Bucuresti harmadszor lett bronzérmes a női kézilabda BL-ben

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.06.07. 16:38
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A Bukarest a bronzéremmel vigasztalódhatott (Fotó: Árvai Károly)
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női kézi BL női kézilabda Brest Bretagne női kézilabda Bajnokok Ligája CSM Bucuresti női kézilabda BL
A román CSM Bucuresti 32–26-ra legyőzte a francia Brest Bretagne-t a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője harmadik helyéért vívott mérkőzésen.

 

A vasárnapi első meccs első nagy kérdése az volt, hogy a két csalódott csapat közül melyiknek lesz több kedve hozzá? Annak, amelyik szoros meccsen egy góllal kikapott a címvédőtől (Brest Bretagne), vagy amelyik a maximumától nagyon messze lévő teljesítménnyel, simán elveszítette az elődöntőjét (CSM Bucuresti).

A két női edző, Bojana Popovics és Raphaëlle Tervel taktikai csatája mellett érdekesnek ígérkezett a kapusok párharca is a bronzéremért vívott találkozón, Gabriela Moreschi és Camille Depuiset hasonló stílusban védő játékosok, az első félidőben mindketten markáns teljesítményt tettek le a pályára, de Moreschi védései fontosabb pillanatokban jöttek. A CSM annak ellenére állt jobban az első harminc perc után, hogy orosz jobbátlövője, Valeria Maszlova nagyon rossz napot fogott ki. Nem úgy Elizabeth Omoregie és Tatjana Brnovics, a bukarestiek 15–13-as vezetése nélkülük nem jöhetett volna létre.

A szünet után továbbra is a románok uralták a találkozót, de a franciák vezetőedzője, Raphaëlle Tervel mindent megpróbált, hogy csapatának összejöjjön a fordítás. A négy lövővel való felállását részben a kényszer szülte, majd megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal is. Clarisse Mairot nagyot játszott, 11 gólt szerzett, de egyedül kevés volt a csodához. A túloldalon Moreschi súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, úgy kellett letámogatni a pályáról, a helyére beálló Evelina Eriksson azonban hasonlóan markáns teljesítményt nyújtott.

Moreschit úgy kellett letámogatni a pályáról (Fotó: Árvai Károly)

Omoregie bebizonyította, hogy a Fradi „jó vételt” csinált vele, vasárnap még a Bukarest bronzérméért tett sokat, a következő idényben már Simon Petrával alkothatja a BL-mezőny egyik legizgalmasabb irányítópárosát. Sajnos ezen a meccsen sem maradtunk arcra ütés miatt kiosztott piros lap nélkül, Djurdjina Jaukovics nyúlt bele Anna Vjahireva arcába.

A hajrában a CSM négy-öt gól körüli előnnyel gazdálkodhatott, ezt eredményesen tette, 32–26-ra győzött, 2017 és 2018 után harmadszor lett bronzérmes. A szép számú, kétezres román szurkolótábor boldogan ünnepelhette a kedvenceit. A Győrrel BL-győztes Ana Gros 1009 BL-góllal zárta le pályafutását, az eredményhirdetés előtt a társai a magasba dobálták.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
A 3. HELYÉRT
Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) 26–32 (13–15)
DÖNTŐ
18.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

 

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