Nemzeti Sportrádió

Farkas Balázs és Chukwu Hannah nyerte meg a fallabdázók országos bajnokságát

M. B.M. B.
2026.06.07. 17:29
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Farkas Balázs (Fotó: Richard Leonard Kirner/MFSZ)
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fallabda Chukwu Hannah Farkas Balázs squash fallabda ob
A férfiaknál Farkas Balázs, a nőknél Chukwu Hannah diadalmaskodott a fallabdázók Budapesten rendezett 38. országos bajnokságán.

A kilencedik aranyérmét begyűjtő Farkas mögött Takács Benedek lett az ezüst-, míg Krajcsák Márk a bronzérmes. A nyolcadik magyar bajnoki címét ünneplő Chukwu mellett pedig Csókási Gabriella másodikként, Kiss-Máté Csenge harmadikként állhatott fel a dobogóra.

A két győztes egyaránt Squashberek SE sportolója.

 

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