Farkas Balázs és Chukwu Hannah nyerte meg a fallabdázók országos bajnokságát

A kilencedik aranyérmét begyűjtő Farkas mögött Takács Benedek lett az ezüst-, míg Krajcsák Márk a bronzérmes. A nyolcadik magyar bajnoki címét ünneplő Chukwu mellett pedig Csókási Gabriella másodikként, Kiss-Máté Csenge harmadikként állhatott fel a dobogóra.

A két győztes egyaránt Squashberek SE sportolója.