Farkas Balázs és Chukwu Hannah nyerte meg a fallabdázók országos bajnokságát
A férfiaknál Farkas Balázs, a nőknél Chukwu Hannah diadalmaskodott a fallabdázók Budapesten rendezett 38. országos bajnokságán.
A kilencedik aranyérmét begyűjtő Farkas mögött Takács Benedek lett az ezüst-, míg Krajcsák Márk a bronzérmes. A nyolcadik magyar bajnoki címét ünneplő Chukwu mellett pedig Csókási Gabriella másodikként, Kiss-Máté Csenge harmadikként állhatott fel a dobogóra.
A két győztes egyaránt Squashberek SE sportolója.
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2026.05.01. 12:02
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