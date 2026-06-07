Nemzeti Sportrádió

Rájátszás az NB II-be jutásért: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa visszavágó

FÜZESI BÁLINTFÜZESI BÁLINT
2026.06.07. 16:51
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Az odavágón a körülményekkel is meg kellett küzdeniük a feleknek (Fotó: Cigánd Sportegyesület)
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osztályozó labdarúgó NB III NB II FC Nagykanizsa Bacsó Beton-Cigánd SE labdarúgó NB II NB III
Az NB II-be jutásért rendezett osztályozó visszavágóján a Cigánd az idegenben elért 2–2-es döntetlen után fogadja a Nagykanizsát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB III
RÁJÁTSZÁS AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
BACSÓ BETON-CIGÁND SE–FC NAGYKANIZSA – (az összesített állás: 2–2)
Cigánd, Városi Stadion. Vezeti: Antal Péter (Bornemissza Norbert, Topálszki Szabin)
CIGÁND: Iváncsics – Mrva, Králik P., Vass O., Juhász M. – Király M., Misák, Szirota – Bíró R., Babics – Girdán. Vezetőedző: Kocsis János
NAGYKANIZSA: Mikler – Ekker, Szanyi, Eckl, Tóth M. – Horváth B., Vékony, Varga P., Varga D. – Nagy K., Dragóner F. Vezetőedző: Gabala Krisztián

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Üdvözöljük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, a Nagykanizsán rendezett első mérkőzés viharos 2–2-es döntetlenje után kinek sikerül a visszavágón elérnie célját, a feljutást. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítás, majd tizenegyesek következnek. A Cigánd egyébként a Kisvárda II mögött az Északkeleti csoport második helyén végezve harcolta ki az osztályozós részvételt, míg a Nagykanizsa megnyerte a Délnyugati csoportot. 

ELŐZMÉNYEK

Óriási hangulat lesz a mérkőzésen, már a kezdés előtt egy órával megtöltötték a környékbeli vendéglátóhelyeket a cigándi, illetve a nagykanizsai szurkolók. A kezdés előtt esett az eső Cigándon és az előrejelzések a második félidő alatt újabb esőzést jósolnak. 

Mindkét csapat kezdőjéből hiányozni fog egy-egy olyan kulcsjátékos: a cigándiaknál a rutinos támadó, Horváth Zoltán az odavágó hajrájában begyűjtötte tizedik sárga lapját, így ma nem játszhat, míg a kanizsaiaknál az első meccset sérülés miatt kihagyó csatár, Lőrincz Bence csak a kispadon kezdi a találkozót. A hazaiak amiatt viszont bizakodóak lehetnek, hogy a bajnokságban egész tavasszal veretlenek maradtak Cigándon.

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A nagykanizsai Nagy Krisztián biztos benne, hogy jobbak a Cigándnál.

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