Nemzeti Sportrádió

Történelmi metzi siker Budapesten, elveszítette a BL-döntőt a Győri Audi ETO

2026.06.07. 19:38
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(Fotó: Török Attila)
Címkék
Metz HB női kézi BL női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC Győri Audi ETO Metz női kézilabda BL final four BL-döntő
Bárhogy is próbálkozott, nem találta meg Sarah Bouktit ellenszerét a 31–29-es vereséget szenvedő ETO, a nyártól Győrbe igazoló beálló 12 góllal vezette fennállása első Bajnokok Ligája-győzelmére a Metz együttesét. Amelynek színeiben Albek Anna és Vámos Petra is betalált

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
Döntő
Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) 29–31 (17–18) 
Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

Tripla triplázásra készült a győri női kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája fináléjában: a zöld-fehér abban a tudatban léptek pályára vasárnap az MVM Dome-ban, hogy amennyiben az idényben harmadjára is legyőzik a francia Metz Handball együttesét, három aranyéremmel zárják az évadot, és sorozatban harmadjára nyerik meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

Szombaton a Metz vette könnyebben az elődöntőt, Albek Anna és Vámos Petra csapata a nyáron Győrbe igazoló Sarah Bouktit vezetésével 32–27-re győzte le a román CSM Bucuresti együttesét, a francia beálló nyolc alkalommal talált be. Az ETO „igazi körömrágós” mérkőzésen múlta felül 31–30-ra a Brest Bretagne-t, a francia bajnok az 59. percben még eggyel vezetett, de a kisalföldiek védekezése feljavult, az utolsó öt percben lövésig sem engedték ellenfelüket.

(Fotó: Árvai Károly)

A hangulat már a kezdés előtt a tetőfokára hágott a telt házas arénában (az MVM Dome-ban 22 022 néző figyelte a finálét, ami világrekord beállítás), a metzi szurkolók Neil Diamond közismert slágerét, a Sweet Caroline-t énekelték franciául, a győri drukkerek a soha véget nem érő éjjelről daloltak, miközben a meccs főszereplői a pályán készültek.

A címvédő és nyolcadik aranyára hajtó ETO kezdte a találkozót, és már az első támadás végén gól született az irányító Tjasa Stanko révén. Bruna de Paula látványos mozdulattal vette be Johanna Bundsen kapuját, a 3. perc végén 3–1-re vezetett a Győr, de a franciák három-nullás sorozattal fordítottak. Erre is volt válaszuk a győrieknek, Hatadou Sako például a Bundsenre jellemző egész pályás góllal vette be a metzi kaput, de fontos védésekkel is segítette együttesét, amelyekből aztán kontrázhattak – a 9. perc végén már 8–5-re vezetett a Győr.

Bundsen is megmutatta képességeit, lábbal védte Veronica Kristiansen ziccerét, emberelőnyben pedig egyre faragta hátrányát a Metz a félidő közepére. De Paula nagyon élt, a 16. percben már a negyedik gólját szerezte a brazil balátlövő, de Bouktit vezetésével tartotta a lépést a francia együttes, a beálló kellemetlen gondokat okozott a győri védelemnek. De hibázni ő is tudott, a 21. percben kapufára dobta a hetest, így plusz kettőért támadhatott az ETO, a Metzbe tartó Kristina Jörgensen megszerezte első találatát az utolsó győri meccsén. 16–14-es ETO-előnynél megvillant Vámos Petra is, a magyar irányító először volt eredményes a hétvégén.

(Fotó: Árvai Károly)

Hét a hat elleni játékkal igyekezett tartani a lépést a Metz, Sako azonban szenzációs védést mutatott be Suzanne Wajoka ziccerénél. Albek Annával szemben már tehetetlennek bizonyult, a 29. percben a magyar jobbátlövő góljával egyenlítettek a franciák, sőt, a tarthatatlan Bouktit kilencedik (!) találatának köszönhetően 17–16-os vezetéssel vonulhattak szünetre.

Dione Houseer életerős löketével egyenlített az ETO a 32. percben, a jobbátlövő a következő metzi támadásnál szabálytalankodott kiállítást érően, ám a franciák által követelt piros lap elmaradt. Az emberelőnyből jól jöttek ki a sárgamezesek, Vámos góljával kettőre nőttaz előnyük, ráadásul Fodor Csenge is kiállt. Bouktit ellenszerét továbbra sem találták a győriek, akik De Paula és Housheer vezetésével üldözték ellenfelüket.

A 38. percben egy hetesnél Szemerey Zsófi és Albek Anna nézett egymással farkasszemet, a jobbátlövő túljárt honfitársa eszén. Rövidesen ráadásul háromra nőtt a franciák előnye, amire De Paula válaszolt, míg a második Szemerey–Albek találkozóból már a kapus jött ki győztesen. Érdemben így sem javultak a címvédő kilátásai, a 43. percben Bundsen hárította De Paula kísérletét, a Metz pedig fokozatosan hatra növelte előnyét.

Emilie Hovden törte meg a majd’ nyolcperces győri gólcsendet, a hajrára mínusz öttel fordult a címvédő. Minden igyekezetét beleadta az ETO, Stanko révén már csak négy volt közte az52. percben. Az viszont némi aggodalmat jelentett, hogy Kelly Dulfer megsérült, a védelem egyik fontos pillére esett ki a végjátékra. A szlovén irányító ötödik találata visszahozta a reményt a győrieknek, lobogtak a lelátón a zöld-fehér sálak és zászlók.

Fotó: Árvai Károly

Hét a hat elleni játékra állt át a címvédő, De Paula utat talált a védelmen és már csak kettő volt a különbség az 55. percben. Csakhogy előbb Kristine Breistöl lökés miatt piros lapot kapott, majd Lylou Borg növelte háromra a metzi előnyt, majd Bundsen védte Anna Lagerquist lövését. Győri gólok és védések kellettek a halovány remény életben tartásához, előbbi Ida Marie Dahl, utóbbi Sako révén érkezett.

Azonban a következő támadását elrontotta a címvédő, és Sako ugyan védte Chloé Valentini ziccerét, a lényegen ez már nem változtatott, a Metz nyert 31–29-re. Ezzel Albek Anna és Vámos Petra csapata írt történelmet Budapesten, első francia csapatként megnyerte a Bajnokok Ligáját.

 

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