Történelmi metzi siker Budapesten, elveszítette a BL-döntőt a Győri Audi ETO

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

Döntő

Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) 29–31 (17–18)

Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

Tripla triplázásra készült a győri női kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája fináléjában: a zöld-fehér abban a tudatban léptek pályára vasárnap az MVM Dome-ban, hogy amennyiben az idényben harmadjára is legyőzik a francia Metz Handball együttesét, három aranyéremmel zárják az évadot, és sorozatban harmadjára nyerik meg a legrangosabb európai kupasorozatot.

Szombaton a Metz vette könnyebben az elődöntőt, Albek Anna és Vámos Petra csapata a nyáron Győrbe igazoló Sarah Bouktit vezetésével 32–27-re győzte le a román CSM Bucuresti együttesét, a francia beálló nyolc alkalommal talált be. Az ETO „igazi körömrágós” mérkőzésen múlta felül 31–30-ra a Brest Bretagne-t, a francia bajnok az 59. percben még eggyel vezetett, de a kisalföldiek védekezése feljavult, az utolsó öt percben lövésig sem engedték ellenfelüket.

(Fotó: Árvai Károly)

A hangulat már a kezdés előtt a tetőfokára hágott a telt házas arénában (az MVM Dome-ban 22 022 néző figyelte a finálét, ami világrekord beállítás), a metzi szurkolók Neil Diamond közismert slágerét, a Sweet Caroline-t énekelték franciául, a győri drukkerek a soha véget nem érő éjjelről daloltak, miközben a meccs főszereplői a pályán készültek.

A címvédő és nyolcadik aranyára hajtó ETO kezdte a találkozót, és már az első támadás végén gól született az irányító Tjasa Stanko révén. Bruna de Paula látványos mozdulattal vette be Johanna Bundsen kapuját, a 3. perc végén 3–1-re vezetett a Győr, de a franciák három-nullás sorozattal fordítottak. Erre is volt válaszuk a győrieknek, Hatadou Sako például a Bundsenre jellemző egész pályás góllal vette be a metzi kaput, de fontos védésekkel is segítette együttesét, amelyekből aztán kontrázhattak – a 9. perc végén már 8–5-re vezetett a Győr.

Bundsen is megmutatta képességeit, lábbal védte Veronica Kristiansen ziccerét, emberelőnyben pedig egyre faragta hátrányát a Metz a félidő közepére. De Paula nagyon élt, a 16. percben már a negyedik gólját szerezte a brazil balátlövő, de Bouktit vezetésével tartotta a lépést a francia együttes, a beálló kellemetlen gondokat okozott a győri védelemnek. De hibázni ő is tudott, a 21. percben kapufára dobta a hetest, így plusz kettőért támadhatott az ETO, a Metzbe tartó Kristina Jörgensen megszerezte első találatát az utolsó győri meccsén. 16–14-es ETO-előnynél megvillant Vámos Petra is, a magyar irányító először volt eredményes a hétvégén.

(Fotó: Árvai Károly)

Hét a hat elleni játékkal igyekezett tartani a lépést a Metz, Sako azonban szenzációs védést mutatott be Suzanne Wajoka ziccerénél. Albek Annával szemben már tehetetlennek bizonyult, a 29. percben a magyar jobbátlövő góljával egyenlítettek a franciák, sőt, a tarthatatlan Bouktit kilencedik (!) találatának köszönhetően 17–16-os vezetéssel vonulhattak szünetre.

Dione Houseer életerős löketével egyenlített az ETO a 32. percben, a jobbátlövő a következő metzi támadásnál szabálytalankodott kiállítást érően, ám a franciák által követelt piros lap elmaradt. Az emberelőnyből jól jöttek ki a sárgamezesek, Vámos góljával kettőre nőttaz előnyük, ráadásul Fodor Csenge is kiállt. Bouktit ellenszerét továbbra sem találták a győriek, akik De Paula és Housheer vezetésével üldözték ellenfelüket.

A 38. percben egy hetesnél Szemerey Zsófi és Albek Anna nézett egymással farkasszemet, a jobbátlövő túljárt honfitársa eszén. Rövidesen ráadásul háromra nőtt a franciák előnye, amire De Paula válaszolt, míg a második Szemerey–Albek találkozóból már a kapus jött ki győztesen. Érdemben így sem javultak a címvédő kilátásai, a 43. percben Bundsen hárította De Paula kísérletét, a Metz pedig fokozatosan hatra növelte előnyét.

Emilie Hovden törte meg a majd’ nyolcperces győri gólcsendet, a hajrára mínusz öttel fordult a címvédő. Minden igyekezetét beleadta az ETO, Stanko révén már csak négy volt közte az52. percben. Az viszont némi aggodalmat jelentett, hogy Kelly Dulfer megsérült, a védelem egyik fontos pillére esett ki a végjátékra. A szlovén irányító ötödik találata visszahozta a reményt a győrieknek, lobogtak a lelátón a zöld-fehér sálak és zászlók.

Fotó: Árvai Károly

Hét a hat elleni játékra állt át a címvédő, De Paula utat talált a védelmen és már csak kettő volt a különbség az 55. percben. Csakhogy előbb Kristine Breistöl lökés miatt piros lapot kapott, majd Lylou Borg növelte háromra a metzi előnyt, majd Bundsen védte Anna Lagerquist lövését. Győri gólok és védések kellettek a halovány remény életben tartásához, előbbi Ida Marie Dahl, utóbbi Sako révén érkezett.

Azonban a következő támadását elrontotta a címvédő, és Sako ugyan védte Chloé Valentini ziccerét, a lényegen ez már nem változtatott, a Metz nyert 31–29-re. Ezzel Albek Anna és Vámos Petra csapata írt történelmet Budapesten, első francia csapatként megnyerte a Bajnokok Ligáját.