Cselgáncs: a házigazda Budaörs nyerte meg a csapatbajnokságot

Tavaly Mórahalmon került sor a csb-re, ahol csak három egyesület képviseltette magát hat csapattal.

A vasárnapi csb-n öt klub képviselői léptek tatamira hét gárdában, és a torna a rendező Budaörsi JC fölényét hozta.

A klub első számú csapata – Pongrácz Bence, Ferencz Virág, Ungvári Attila, Milica Zabic, Ohát Zalán, Jüttner Janka összeállításban – szerezte meg az aranyérmet, a döntőben 4–2-re legyőzve a második számú csapatot. A dobogó alsó fokára a budapesti Samurai JC első számú csapata és a Tatabányai SC állhatott fel.

CSELGÁNCS, CSAPATBAJNOKSÁG

VÉGEREDMÉNY: 1. Budaörs I. 2. Budaörs II. 3. Samurai JC I. és Tatabányai SC