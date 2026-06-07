Cselgáncs: a házigazda Budaörs nyerte meg a csapatbajnokságot

A Budaörsi Városi Sportcsarnokban a sportág hazai történetében először fordult elő, hogy egy hétvégén bonyolították le az országos egyéni és csapatbajnokságot is. A történelmi esemény rangját emelte, hogy az olimpiai indulásra pályázó legjobbak is elindultak – felvezetésként a hónap közepén Ulánbátorban rajtoló, kétéves olimpiai kvalifikációs időszakra.
Tavaly Mórahalmon került sor a csb-re, ahol csak három egyesület képviseltette magát hat csapattal.
A vasárnapi csb-n öt klub képviselői léptek tatamira hét gárdában, és a torna a rendező Budaörsi JC fölényét hozta.
A klub első számú csapata – Pongrácz Bence, Ferencz Virág, Ungvári Attila, Milica Zabic, Ohát Zalán, Jüttner Janka összeállításban – szerezte meg az aranyérmet, a döntőben 4–2-re legyőzve a második számú csapatot. A dobogó alsó fokára a budapesti Samurai JC első számú csapata és a Tatabányai SC állhatott fel.
CSELGÁNCS, CSAPATBAJNOKSÁG
VÉGEREDMÉNY: 1. Budaörs I. 2. Budaörs II. 3. Samurai JC I. és Tatabányai SC
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