Európai kézilabdaligák: Bajnokok Ligája-induló a Melsungen

A Melsungen a második számú európai kupasorozat megnyerésével szerzett jogot a BL-indulásra, de arra is szüksége volt, hogy a Füchse Berlin a második helyen végezzen a Bundesligában. A fővárosiak vasárnap 43–38-ra legyőzték a Flensburgot, ezzel biztossá vált Siposék BL-szereplése.

A Melsungen eközben 32–32-es döntetlennel távozott a Hannover-Burgdorf otthonából – és a hetedik helyet szerezte meg –, Sipos egy gólt lőtt, Palasicsnak és Bartucznak nem volt védése.

Utóbbi nyáron távozik a klubtól és a HSG Wetzlar játékosa lesz. Új csapata úgy végzett a 16. helyen és maradt bent az élvonalban, hogy hazai pályán 31–30-ra kikapott a bajnok SC Magdeburgtól, viszont a vele azonos pontszámmal álló, de rosszabb gólkülönbséggel rendelkező GWD Minden meglepetésre 26–25-ös vereséggel távozott a sereghajtó, és bár biztosan kiesett SC DHfK Leipzig otthonából.

A Veszprémbe igazoló Imre Bence három góllal köszönt el a THW Kieltől, amely otthon 34–31-re kikapott a TBV Lemgo Lippétől és csak a hatodik helyen végzett. A 2002–03-as évadban fordul elő legutóbb, hogy a Kiel nem került az első öt közé, arra pedig 1993 óta nem volt példa, hogy nem jutott ki az európai kupaporondra.

Nagy Benedek és Leimeter Csaba csapata, a Balingen-Weilstetten otthon 36–22-re verte a SG BBM Bietigheimet a német másodosztály utolsó fordulójában, ennek köszönhetően bajnokként jutott vissza az élvonalba. A Spanyolországba visszatérő Nagy három védéssel járult hozzá a sikerhez, a szezon során pedig 25 meccsen 120 védése volt. A jobbátlövő ezúttal nem szerepelt a keretben, az idény során pedig 32 találkozón hatvan gólt lőtt.

A francia élvonal utolsó fordulójában Ónodi-Jánoskúti Máté kétszer volt eredményes a 11. helyezett USAM Nimes Gard-ban a Montpellier otthonában 34–30-ra elveszített meccsen.

„Ez volt az első szezonom külföldön. Nagy öröm itt játszani, ebben a bajnokságban. Nehéz és hosszú év volt mentálisan, de ezután erősebben várom a következő szezont” – írta közösségi oldalán a válogatott jobbátlövő, aki hatvan góllal zárta az idényt.

Szeitl Erik három gólja ellenére a tizedik helyen végző Cesson-Rennes 31–28-ra kikapott a Fenix Toulouse otthonában. Csapattársa, Hanusz Egon ezúttal nem szerepelt a keretben. A Tatabányára igazoló Szűcs Bence együttese, az USDK Dunkerque a 13. helyen zárt.