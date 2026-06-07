Nemzeti Sportrádió

Az ebolajárvány miatt Cádiz helyett Orleans-ban játssza utolsó felkészülési meccsét a kongói válogatott

2026.06.07. 18:12
Fotó: Getty Images
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Kedden a franciaországi Orleans-ban, zárt kapuk mögött játssza utolsó felkészülési meccsét a világbajnoki résztvevő Kongói DK.

A Chile elleni találkozót eredetileg a spanyolországi Cádizban rendezték volna, de a közép-afrikai országban kitört ebolajárvány miatt a Spanyolország déli részén található város képviseletében a polgármester lemondta a vendéglátást.

A 26 fős kongói vb-keretből senki nem futballozik hazájában, a légiósok többsége európai klubokban szerepel, a küldöttségnek csupán néhány tagja érkezett a Kongói DK-ból. Az afrikai csapat a közelmúltban Belgiumban vett részt tíznapos edzőtáborban, amely alatt szerdán 0–0-s döntetlent játszott Dániával, jelenleg pedig Spanyolországban, Marbellában készül a jövő csütörtökön kezdődő vb-re.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának vezetője a témával kapcsolatban két héttel ezelőtt az ESPN-nek úgy fogalmazott: az afrikai együttesnek és a stáb tagjainak az országukban kitört ebolajárvány miatt 21 napra a Kongói Demokratikus Köztársaságon kívül kell tartózkodniuk, hogy engedélyt kapjanak a belépésre.

A kongói küldöttség tisztviselői szerint a vb-részvétel érdekében minden előírást betartanak, a csapat érkezését az Egyesült Államokba június 11-re tervezik.

A Kongói DK együttese június 17-én Houstonban vívja első csoportmérkőzését Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő torna mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

 

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