Az ebolajárvány miatt Cádiz helyett Orleans-ban játssza utolsó felkészülési meccsét a kongói válogatott

A Chile elleni találkozót eredetileg a spanyolországi Cádizban rendezték volna, de a közép-afrikai országban kitört ebolajárvány miatt a Spanyolország déli részén található város képviseletében a polgármester lemondta a vendéglátást.

A 26 fős kongói vb-keretből senki nem futballozik hazájában, a légiósok többsége európai klubokban szerepel, a küldöttségnek csupán néhány tagja érkezett a Kongói DK-ból. Az afrikai csapat a közelmúltban Belgiumban vett részt tíznapos edzőtáborban, amely alatt szerdán 0–0-s döntetlent játszott Dániával, jelenleg pedig Spanyolországban, Marbellában készül a jövő csütörtökön kezdődő vb-re.

Andrew Giuliani, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának vezetője a témával kapcsolatban két héttel ezelőtt az ESPN-nek úgy fogalmazott: az afrikai együttesnek és a stáb tagjainak az országukban kitört ebolajárvány miatt 21 napra a Kongói Demokratikus Köztársaságon kívül kell tartózkodniuk, hogy engedélyt kapjanak a belépésre.

A kongói küldöttség tisztviselői szerint a vb-részvétel érdekében minden előírást betartanak, a csapat érkezését az Egyesült Államokba június 11-re tervezik.

A Kongói DK együttese június 17-én Houstonban vívja első csoportmérkőzését Portugália ellen, majd Kolumbia és Üzbegisztán lesz az ellenfele Guadalajarában, illetve Atlantában. Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő torna mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.