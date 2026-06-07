Nemzeti Sportrádió

Pole pozíció helyett negyedik hely – Leclerc elvesztette az önbizalmát hazai pályán

H. L.H. L.
2026.06.07. 12:54
Leclerc ezúttal nem tudott varázsolni hazai közönség előtt (Fotó: AFP)
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F1 Monacói Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Ferrari
A Formula–1-es Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc a 4. helyet szerezte meg hazai közönség előtt, a Monacói Nagydíj időmérőjén. A pilóta előzetesen ennél többre vágyott, de Kanada óta komoly probléma hátráltatja, ami hazai pályán is megkeserítette az életét.

Noha a Ferrarival hosszabbító Charles Leclerc csütörtökön óvatosan fogalmazott csapata esélyeit illetően, és még a pénteki forma láttán sem akarta elragadtatni magát, aligha a negyedik rajthely szerepelt a céljai között. A monacói hazai közönség előtt mindig képes extra teljesítményt nyújtani, ám Kanada óta küszködik a fékekkel, és az őt hátráltató problémára azóta sem talált megoldást.

A versenyző így nem is érezte magát kellően magabiztosnak a volán mögött, ami a szűk, kanyargós utcákon kulcsfontosságú lenne. Ennek ellenére az időmérő első szakaszában az élre állt, majd a Q2-es negyedik helye után rontott a mindent eldöntő szegmens elején, hogy aztán váratlanul újra élre repítse a Ferrarit. A monacói ugyanakkor eltérő ritmusban jött ki a riválisaihoz képest, így miközben ő már lefutotta második gyors körét, ellenfelei csak ezután érkeztek.

Előbb Max Verstappen, majd Andrea Kimi Antonelli, végül márkatársa, Lewis Hamilton is megelőzte, így visszacsúszott a negyedik helyre. A pole pozíció reménye azonban ekkor még élt. Leclerc újabb gyors körbe kezdett, és az első szektorban javítani is tudott. A Tabac-kanyarban azonban elveszítette az uralmát az SF26-os felett, és a falnak csapta az autót, így a hazai rajtelsőség helyett be kellett érnie a negyedik rajthellyel.

„Nagyon a határon táncoltam, és azt hiszem, egészen addig a pontig kifejezetten jó körön voltam. Persze, nem sikerült befejeznem, szóval nincs sok értelme erről beszélni, de addig valóban erős kör volt. Abban a körben, amelyben a 12-es kanyarnál hibáztam, turbulens levegőbe keveredtem. Nem volt épp forgalom, de megzavart az előttem haladó autó által keltett légáramlat. Emiatt kicsit elveszítettem a hátulját a kanyar bejáratánál, és hozzáértem a falhoz.”

Noha Leclerc nem írta teljesen a fékgond számlájára a balesetet, a probléma továbbra is fennáll. „Az a baj, hogy egyáltalán nem tudom, mire számítsak. Jelenleg minden egyes féktávnál azt próbálom kitalálni, mi fog történni. Azonban nem szeretnék túl sok részletbe belemenni, és nem is fogok többet mondani annál, mint amit eddig elárultam.”

„De nagyon kiszámíthatatlan, és rendkívül küszködöm vele. Ugyanez volt a helyzet Montrealban is, és itt, Monacóban is ezt tapasztalom, különösen akkor, amikor az abroncsok nincsenek megfelelő működési tartományban. Erre jön rá a kocsi kiszámíthatatlan viselkedése, ami még tovább nehezíti az életemet.”

„Kanyarról kanyarra sem ugyanúgy reagál az autó, ami nagyon megnehezíti. Apróságokról beszélünk, de ezen a szinten óriási különbséget jelent, hogy a gumik éppen megfelelő tartományban vannak-e, vagy sem. Az utóbbi időben küszködöm vele” – tette hozzá arra a Sky Sportsnak arra kérdésre válaszolva, hogy a probléma az egész szezonban jelen volt, vagy csak Kanada óta küszködik vele. 

„Rendkívül csalódott vagyok. Hihetetlenül nehéz hétvégém van, és ugyanez igaz az előzőre is. Rengeteg problémával kellett megküzdenem. Elég magabiztos vagyok, hogy megoldást találunk a következő versenyhétvégére, de egyelőre nagyon nehéz. Az, hogy féktávon még mindig nem érzem pontosan, hol van a határ, nagyon megnehezíti a helyzetet. Viszont nem akarom kizárólag erre fogni a hibát. Ez több dolog együttállása volt. Vannak helyzetek, amikor egyértelműen én rontok, de szerintem a mostani esetben ennél többről volt szó.”

„Csapatként, a garázs innenső oldalán nagyon zaklatott volt a hétvége. Elég sok gondunk volt, még a Q3-ban is. Valószínűleg kívülről ezeket észre sem lehet venni, de az is sokat számított, hogy sokkal előbb kellett kimenni a pályára, ami elég nagy felfordulást okozott a garázsban. De szerencsére kijutottam, és tudtam, hogy két lehetőségem is van. Mindent megpróbáltam a második körömben, de ez ilyen. Végül be sem tudtam fejezni. Ennyi.”

„Tudom, hogy milyen, amikor ezen a pályán klappolnak a dolgok, és igazán magabiztos vagyok. Tisztában voltam vele, hogy rendkívül nehéz lesz bármit is működésre bírni, szóval nem volt meg az önbizalom. Az időmérőn úgy mentem ki, hogy próbáltam magabiztos lenni, de nem voltam az. Az ilyen pályákon, mint amilyen a montreali vagy a monacói, ennek megfizeted az árát. Csak abban bízom, hogy lesz egy normális hétvégénk, és visszajön az az érzés, amit korábban már éreztem ebben az autóban.”

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:12.051átlag: 
166.731 km/ó
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:12.0940.043 mp h.
  3.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.2790.228
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:12.3510.300
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:12.4340.383
  6.George RussellbritMercedes1:12.4450.394
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:12.6240.573
  8.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:12.7650.714
  9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:13.2261.175
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:13.4121.361
11.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:13.7871.288
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:13.8151.316
13.Nico HülkenbergnémetAudi1:13.9021.403
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:13.9951.496
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:14.2481.749
16.Gabriel BortoletobrazilAudi idő nélkül 
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.7221.429
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:14.7471.454
19.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:14.8141.521
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:15.2831.990
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:15.3492.056
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.0612.768

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Leclerc1:13.293  1.Verstappen1:12.499
  2.Verstappen1:13.490  2.Antonelli1:12.704
  3.Antonelli1:13.599  3.Hadjar1:12.722
  4.Norris1:13.630  4.Leclerc1:12.774
  5.Hamilton1:13.777  5.Norris1:12.919
  6.Hülkenberg1:13.923  6.Hamilton1:12.934
  7.Piastri1:14.159  7. Piastri1:12.983
  8.Russell1:14.214  8.Russell1:13.238
  9.Albon1:14.321  9.Lawson1:13.471
10.Sainz1:14.34810.Gasly1:13.762
11.Hadjar1:14.40811.Albon1:13.787
12.Gasly1:14.46912.Sainz1:13.815
13.Lawson1:14.49813.Hülkenberg1:13.902
14.Colapinto1:14.57314.Colapinto1:13.995
15.Bortoleto1:14.68315.Lindblad1:14.248
16.Lindblad1:14.68516.  
17.Ocon1:14.722  
18.Pérez1:14.747  
19.Bearman1:14.814  
20.Bottas1:15.283  
21.Alonso1:15.349  
22.Stroll1:16.061  
72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00


 

 

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