Pole pozíció helyett negyedik hely – Leclerc elvesztette az önbizalmát hazai pályán

Noha a Ferrarival hosszabbító Charles Leclerc csütörtökön óvatosan fogalmazott csapata esélyeit illetően, és még a pénteki forma láttán sem akarta elragadtatni magát, aligha a negyedik rajthely szerepelt a céljai között. A monacói hazai közönség előtt mindig képes extra teljesítményt nyújtani, ám Kanada óta küszködik a fékekkel, és az őt hátráltató problémára azóta sem talált megoldást.

A versenyző így nem is érezte magát kellően magabiztosnak a volán mögött, ami a szűk, kanyargós utcákon kulcsfontosságú lenne. Ennek ellenére az időmérő első szakaszában az élre állt, majd a Q2-es negyedik helye után rontott a mindent eldöntő szegmens elején, hogy aztán váratlanul újra élre repítse a Ferrarit. A monacói ugyanakkor eltérő ritmusban jött ki a riválisaihoz képest, így miközben ő már lefutotta második gyors körét, ellenfelei csak ezután érkeztek.

Előbb Max Verstappen, majd Andrea Kimi Antonelli, végül márkatársa, Lewis Hamilton is megelőzte, így visszacsúszott a negyedik helyre. A pole pozíció reménye azonban ekkor még élt. Leclerc újabb gyors körbe kezdett, és az első szektorban javítani is tudott. A Tabac-kanyarban azonban elveszítette az uralmát az SF26-os felett, és a falnak csapta az autót, így a hazai rajtelsőség helyett be kellett érnie a negyedik rajthellyel.

„Nagyon a határon táncoltam, és azt hiszem, egészen addig a pontig kifejezetten jó körön voltam. Persze, nem sikerült befejeznem, szóval nincs sok értelme erről beszélni, de addig valóban erős kör volt. Abban a körben, amelyben a 12-es kanyarnál hibáztam, turbulens levegőbe keveredtem. Nem volt épp forgalom, de megzavart az előttem haladó autó által keltett légáramlat. Emiatt kicsit elveszítettem a hátulját a kanyar bejáratánál, és hozzáértem a falhoz.”

Noha Leclerc nem írta teljesen a fékgond számlájára a balesetet, a probléma továbbra is fennáll. „Az a baj, hogy egyáltalán nem tudom, mire számítsak. Jelenleg minden egyes féktávnál azt próbálom kitalálni, mi fog történni. Azonban nem szeretnék túl sok részletbe belemenni, és nem is fogok többet mondani annál, mint amit eddig elárultam.”

„De nagyon kiszámíthatatlan, és rendkívül küszködöm vele. Ugyanez volt a helyzet Montrealban is, és itt, Monacóban is ezt tapasztalom, különösen akkor, amikor az abroncsok nincsenek megfelelő működési tartományban. Erre jön rá a kocsi kiszámíthatatlan viselkedése, ami még tovább nehezíti az életemet.”

„Kanyarról kanyarra sem ugyanúgy reagál az autó, ami nagyon megnehezíti. Apróságokról beszélünk, de ezen a szinten óriási különbséget jelent, hogy a gumik éppen megfelelő tartományban vannak-e, vagy sem. Az utóbbi időben küszködöm vele” – tette hozzá arra a Sky Sportsnak arra kérdésre válaszolva, hogy a probléma az egész szezonban jelen volt, vagy csak Kanada óta küszködik vele.

„Rendkívül csalódott vagyok. Hihetetlenül nehéz hétvégém van, és ugyanez igaz az előzőre is. Rengeteg problémával kellett megküzdenem. Elég magabiztos vagyok, hogy megoldást találunk a következő versenyhétvégére, de egyelőre nagyon nehéz. Az, hogy féktávon még mindig nem érzem pontosan, hol van a határ, nagyon megnehezíti a helyzetet. Viszont nem akarom kizárólag erre fogni a hibát. Ez több dolog együttállása volt. Vannak helyzetek, amikor egyértelműen én rontok, de szerintem a mostani esetben ennél többről volt szó.”

„Csapatként, a garázs innenső oldalán nagyon zaklatott volt a hétvége. Elég sok gondunk volt, még a Q3-ban is. Valószínűleg kívülről ezeket észre sem lehet venni, de az is sokat számított, hogy sokkal előbb kellett kimenni a pályára, ami elég nagy felfordulást okozott a garázsban. De szerencsére kijutottam, és tudtam, hogy két lehetőségem is van. Mindent megpróbáltam a második körömben, de ez ilyen. Végül be sem tudtam fejezni. Ennyi.”

„Tudom, hogy milyen, amikor ezen a pályán klappolnak a dolgok, és igazán magabiztos vagyok. Tisztában voltam vele, hogy rendkívül nehéz lesz bármit is működésre bírni, szóval nem volt meg az önbizalom. Az időmérőn úgy mentem ki, hogy próbáltam magabiztos lenni, de nem voltam az. Az ilyen pályákon, mint amilyen a montreali vagy a monacói, ennek megfizeted az árát. Csak abban bízom, hogy lesz egy normális hétvégénk, és visszajön az az érzés, amit korábban már éreztem ebben az autóban.”

MONACÓI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:12.051 átlag:

166.731 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:12.094 0.043 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:12.279 0.228 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:12.351 0.300 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:12.434 0.383 6. George Russell brit Mercedes 1:12.445 0.394 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.624 0.573 8. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:12.765 0.714 9. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:13.226 1.175 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:13.412 1.361 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.787 1.288 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.815 1.316 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:13.902 1.403 14. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:13.995 1.496 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:14.248 1.749 16. Gabriel Bortoleto brazil Audi idő nélkül 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.722 1.429 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:14.747 1.454 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.814 1.521 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:15.283 1.990 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:15.349 2.056 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.061 2.768

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Leclerc 1:13.293 1. Verstappen 1:12.499 2. Verstappen 1:13.490 2. Antonelli 1:12.704 3. Antonelli 1:13.599 3. Hadjar 1:12.722 4. Norris 1:13.630 4. Leclerc 1:12.774 5. Hamilton 1:13.777 5. Norris 1:12.919 6. Hülkenberg 1:13.923 6. Hamilton 1:12.934 7. Piastri 1:14.159 7. Piastri 1:12.983 8. Russell 1:14.214 8. Russell 1:13.238 9. Albon 1:14.321 9. Lawson 1:13.471 10. Sainz 1:14.348 10. Gasly 1:13.762 11. Hadjar 1:14.408 11. Albon 1:13.787 12. Gasly 1:14.469 12. Sainz 1:13.815 13. Lawson 1:14.498 13. Hülkenberg 1:13.902 14. Colapinto 1:14.573 14. Colapinto 1:13.995 15. Bortoleto 1:14.683 15. Lindblad 1:14.248 16. Lindblad 1:14.685 16. 17. Ocon 1:14.722 18. Pérez 1:14.747 19. Bearman 1:14.814 20. Bottas 1:15.283 21. Alonso 1:15.349 22. Stroll 1:16.061



