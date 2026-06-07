Kerkez Milos és Sallai Roland sem játszhat a kazahok ellen

Két fővel szűkült Marco Rossi szövetségi kapitány Kazahsztán ellen készülő kerete, ugyanis Sallai Roland és Kerkez Milos sem játszhat a magyar válogatott következő mérkőzésén.

Az MLSZ beszámolója szerint Sallai egy rúgást kapott a finnek elleni pénteki meccsen, így érzi az Achillesét, míg Kerkez Milos magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Mindkét játékos elhagyta az edzőtábort. Pénteken Sallai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkezt a 80. percben cserélte le a szakvezető.

Schön Szabolcs, Dárdai Márton és Bolla Bendegúz is sérülés miatt hiányzik a válogatottból.

Sallai Roland a pénteki mérkőzésen kapott rúgás óta fájdalmat érez az Achillesében, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Magánéleti okok miatt @kerkez_official sem tart a csapattal Debrecenbe. #csakegyutt #magyarok #HUNKAZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 7, 2026

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Csinger Márk (ETO FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pavle Ilics (szerb)