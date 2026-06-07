Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos és Sallai Roland sem játszhat a kazahok ellen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.07. 12:49
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Kerkez magánéleti okok miatt hagyja ki a kazahok elleni meccset (Fotó: Török Attila)
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magyar válogatott Sallai Roland Kerkez Milos
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az X-csatornáján számolt be róla, hogy Sallai Roland és Kerkez Milos is elhagyta a válogatott edzőtáborát.

Két fővel szűkült Marco Rossi szövetségi kapitány Kazahsztán ellen készülő kerete, ugyanis Sallai Roland és Kerkez Milos sem játszhat a magyar válogatott következő mérkőzésén.

Az MLSZ beszámolója szerint Sallai egy rúgást kapott a finnek elleni pénteki meccsen, így érzi az Achillesét, míg Kerkez Milos magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Mindkét játékos elhagyta az edzőtábort. Pénteken Sallai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkezt a 80. percben cserélte le a szakvezető.

Schön Szabolcs, Dárdai Márton és Bolla Bendegúz is sérülés miatt hiányzik a válogatottból.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Csinger Márk (ETO FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 9., KEDD
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen, Nagyerdei Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pavle Ilics (szerb)

 

magyar válogatott Sallai Roland Kerkez Milos
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