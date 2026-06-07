Nemzeti Sportrádió

Hatalmas balesettel ért véget a Moto3 magyarországi versenye

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.06.07. 12:32
Maximo Quiles nyerte a magyarországi futamot (Fotó: Getty Images)
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Balatonfőkajár Maximo Quiles Moto3
A MotoGP Magyar Nagydíj keretén belül több kisebb sorozat is a Balaton Park Circuitre látogatott. Köztük volt a Moto3 is, ahol a vasárnapi futamon hatalmas harc alakult ki a harmadik helyért, a kiélezett csatának bukás lett a vége.

A vasárnapi Moto3-as versenyt a spanyol David Almansa várhatta az élről, mögötte a világbajnoki éllovas, Maximo Quiles készült a lámpák kialvására. A rajtot követően az első helyért köztük alakult ki csata, valamint a harmadik helyért is kisebb vonat kezdett kialakulni. Az élen Quiles átvette a vezetést, és onnantól nem is engedte ki a kezéből azt. 

A dobogó harmadik fokáért hatalmas csata alakult ki, egy ötös fogat előzgette egymást. Valentín Perrone, Brian Uriarte, Rico Salmela, David Munoz és a mezőny végéről felzárkózó Álvaro Carpe csatázott nagyot körökön keresztül. Benne volt a levegőben, hogy ebből baleset is lehet, és ez az utolsó körben be is következett. Munoz elesett, a bolyból többen el is találták, bukott Perrone és Uriarte is, a baleset miatt piros zászlóval ért véget a verseny. A hírek szerint Perrone és Uriarte jól van, valamint Munoz is eszméleténél volt az esetet követően. A futamot Quiles nyerte, mögötte Almansa és Carpe végzett.

 

Balatonfőkajár Maximo Quiles Moto3
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