Hatalmas balesettel ért véget a Moto3 magyarországi versenye

A vasárnapi Moto3-as versenyt a spanyol David Almansa várhatta az élről, mögötte a világbajnoki éllovas, Maximo Quiles készült a lámpák kialvására. A rajtot követően az első helyért köztük alakult ki csata, valamint a harmadik helyért is kisebb vonat kezdett kialakulni. Az élen Quiles átvette a vezetést, és onnantól nem is engedte ki a kezéből azt.

A dobogó harmadik fokáért hatalmas csata alakult ki, egy ötös fogat előzgette egymást. Valentín Perrone, Brian Uriarte, Rico Salmela, David Munoz és a mezőny végéről felzárkózó Álvaro Carpe csatázott nagyot körökön keresztül. Benne volt a levegőben, hogy ebből baleset is lehet, és ez az utolsó körben be is következett. Munoz elesett, a bolyból többen el is találták, bukott Perrone és Uriarte is, a baleset miatt piros zászlóval ért véget a verseny. A hírek szerint Perrone és Uriarte jól van, valamint Munoz is eszméleténél volt az esetet követően. A futamot Quiles nyerte, mögötte Almansa és Carpe végzett.