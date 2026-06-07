A Metz beállója a BL-döntőre még félreteszi, hogy a nyártól Győrben folytatja

A szombati elődöntő után érthető módon felszabadult metzi játékosokkal lehetett beszélgetni. A története első BL-döntőjére készülő francia csapat azok után nyert újra meccset a final fourban, hogy az előző két alkalommal egyaránt a negyedik helyen zárt.

„Nagyon büszke vagyok a csapatomra, nem volt egyszerű megemészteni, amikor tavaly nyert helyzetből buktuk el az elődöntőt. Utána már nehezen tudtuk a bronzmeccsre összeszedni magunkat, nem is lett meg a harmadik hely” – mondta a Nemzeti Sportnak a CSM Bucuresti elleni 32–27-es sikert követően a nyolc gólig jutó Sarah Boukit.

A Metz csapatkapitánya nem tudott rá igazán magyarázatot találni, az elmúlt évvel ellentétben most miért tudtak végig koncentráltak maradni, de azt hozzátette, hogy az idény során rengeteget dolgoztak azért, hogy ezen a hétvégén végre kijöjjön nekik a lépés.

A 23 éves kora ellenére már klasszis beállónak tartott játékos számára azért is különleges lesz a vasárnapi döntő, mert a nyártól már a Győri ETO-t fogja erősíteni. A magyar szurkolók valószínűleg már csak emiatt is kedvesen fogadták a szombati elődöntőben.

„Köszönöm nekik, ez valószínűleg azért lehetett, mert a Bukaresttel játszottunk, és nem a Győrrel. A döntőben nem számítok hasonló fogadtatásra – reagált egy mosoly kíséretében Bouktit, majd rátért a fináléra. – A Győr sorozatban a harmadik sikerére készül, szeretnénk megakadályozni ebben. Jelenleg minden idegszálammal csak a Metz sikerére összpontosítok, a döntő ideje alatt nem foglalkozom azzal, hogy a nyártól Győrben folytatom. BL-trófeával szeretnék búcsúzni Metztől!”

Ennyit jelentett Albek Annáéknak a döntőbe jutás (Fotó: Török Attila)

A két csapat a csoportkörben is találkozott egymással, a Győr a hazai meccsét négy, az idegenbelit hárommal nyerte.

„Könnyebbséget jelent, hogy az idény során már testközelből megtapasztaltuk, mire számíthatunk a Győrtől – mondta ezzel kapcsolatban a Metz magyar válogatott irányítója, Vámos Petra. – A final fournak persze teljesen más a lélektana, mind a két csapatnak kicsit meg kell újulnia, esetleg olyan elemet előhúznia, amely a korábbi meccseken nem került elő.”

A franciák másik magyar légiósa, Albek Anna arról beszélt az elődöntő után, hogy a kezdeti hibái után is erős tudott maradni, és próbálkozott tovább, amelyben Emmanuel Mayonnade bizalma is segítette.

„A döntőre minden játékosunk az összes tartalékát mozgósítani fogja, a siker ráadásul új erőt adott nekünk. Vasárnap az álmunk eléréséért fogunk küzdeni, ha a Győrrel kerülünk szembe, akkor a Győrt kell megvernünk érte” – jelentette ki a jobbátlövő még az ETO mérkőzése előtt.

A győri játékosok a Brest ellen egy góllal megnyert elődöntő után viccesen megjegyezték, a piros lapja miatt Bruna de Paua legalább pihenten várhatja a finálét. A brazil átlövő persze teljesen máshogy élte meg, hogy csak a lelátóról szurkolhatott a csapatának, viszont a döntőbeli ellenfélről sportszerűen megjegyezte, hogy örül korábbi klubja, a Metz győzelmének.

„Valahol örülök a Metz sikerének, hogy először meglett neki a döntő, régóta szurkoltam, hogy összejöjjön. Viszont most a Győr játékosa vagyok, és nem számít, hogy a korábbi csapatom az ellenfél, nyerni szeretnék. A csoportkörben már találkoztunk, mindkét meccs kemény volt, a döntő biztosan még nehezebb lesz” – tekintett előre De Paula.

A Győr bal széléről hiányzott a holland Bo van Wetering (és nagyon úgy tűnt, a fináléban sem lehet rá számítani), így Fodor Csenge elmondása szerint már csak a poszttársáért is küzdött.

A Metz elleni döntővel kapcsolatban elmondta: „Biztos vagyok benne, nagy löketet adott a Metznek a döntőbe jutás, mivel az elmúlt években nem úgy szerepelt a final fourokban, ahogy várta magától. Azzal már nem foglalkozunk, hogy az idény során kétszer legyőztük őket. A Metz kiváló csapat, hozzánk hasonlóan szereti a gyors játékot. A felállt fal elleni támadásaik viszont statikusabbak, megvan az a rendszerük, amit követnek, míg mi kreatívabb kézilabdát is tudunk játszani, sokféle játékosunk van hozzá. Fizikailag megterhelő meccsre számítok, biztos sok futás lesz benne. A döntőben már szeretnénk a legjobbunkat mutatni, bízom a csapatban!”