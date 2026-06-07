Női sakk: 15 éves versenyző nyerte az Eb-t; Davaademberel a 26. helyen végzett

A mindössze 15 éves ukrán Anasztaszija Hnatisin nyerte a női sakkozók Európa-bajnokságát, amelyet a grúziai (georgiai) Batumiban rendeztek meg 32 ország 165 játékosának részvételével. Az egyetlen magyar induló, Nomin-Erdene Davaademberel a 26. lett.
A kontinentális szövetség beszámolója szerint Hnatisin 9 ponttal zárt az első helyen a svájci rendszerű, 11 fordulós viadalon.
A Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnokságot nyert, régóta Magyarországon élő és piros-fehér-zöld színekben versenyző Nomin-Erdene Davaademberel 7 pontot gyűjtött, két döntetlen és három vereség mellett hat győzelmet aratva. Ha a záró fordulóban nem kap ki, jóval előrébb is végezhetett volna.
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