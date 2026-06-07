Nemzeti Sportrádió

Továbbra sem vehetnek részt az európai kupákban az orosz labdarúgó-csapatok

2026.06.07. 11:38
A bajnok Zenit sem indulhat a BL-ben (Fotó: Getty Images)
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FIFA Oroszország UEFA
Az orosz labdarúgócsapatok továbbra is el vannak tiltva a részvételtől, így az új idényben sem indulhatnak az európai kupasorozatokban.

A tiltás fenntartásáról a TASZSZ adott hírt, azt írva, hogy az orosz együttesek nincsenek rajta a 2026–2027-es idény európai kupaszereplőinek listáján, amelyet az UEFA tett közzé. 

Az orosz állami hírügynökség anyaga szerint az „orosz válogatott felfüggesztése is folyamatos”. 

Oroszország a 28. helyen áll a kontinentális szövetség ranglistáján, amely alapján elvben négy klubot indíthatott volna az európai kupákban. Az orosz csapatokat és válogatottakat az UEFA és a nemzetközi szövetség, a FIFA 2022, az ukrajnai háború kirobbanása után tiltotta el a tornáin való részvételtől.

 

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