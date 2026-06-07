A mezőny végéről pontot szerzett Lukács Tamás a Moto4-ben

Ahogy 2025-ben, úgy ezúttal szurkolhattunk egy magyar versenyzőnek a MotoGP magyarországi hétvégéjén a Balaton Park Circuiton. A fiatal Lukács Tamás szabadkártyával indult a Moto4 Northern Cupban, A széria nem volt teljesen ismeretlen számára, hiszen az előző idényt itt teljesítette, ebben az évadban azonban már Ducati V2 Future Champ sorozatban vitézkedik.

A balatoni aszfaltcsíkon az időmérő edzésen a 20. rajkockát szerezte meg, majd a szombati, első futamon nem igazán sikerült jól neki a rajt, visszacsúszott az utolsó helyre. Innen azonban elkezdett zárkózni, ám aztán megint hátraesett, így kezdhetett előröl mindent. Elkapta a ritmust Lukács, és szép lassan tört előre. Először a 20., majd a 18. pozícióig jutott, végül utóbbi helyen intette le a kockás zászló.

„A motor terén hátrányban voltunk, hiszen a mezőny többi részének volt már két versenyhétvégéje, és tesztelni is többet tudtak, mint mi – mondta a Nemzeti Sportnak Lukács Tamás. – Felújítottuk a motort, nem azzal mentünk, mint tavaly. Összesen egy tesztalkalmunk volt kipróbálni, ami nem elég ahhoz, hogy jó beállítást találjunk.”

A vasárnapi versenyre változtattak a beállításokon, de a futam ezúttal sem indult jól a magyar pilóta számára, ismét a mezőny végén találta magát, ám innen szombathoz hasonlóan megint elkezdett zárkózni, és most visszaesés nem következett be. Néhány kiállás, kisodródás is segített neki előre törni, de szép számmal előzte riválisait is. Három körrel a vége előtt már a 12. helyen haladt, majd még egy pozíciót javított, de a futam végén ketten is elmentek mellette. Lukács Tamás a 13., pontszerző helyen zárta a hétvégét.

„A beállítási irány a második futamra jó volt, viszont még messze nem tökéletes, de közelebb vagyunk a megoldáshoz, a következő versenyeken tudunk javulni ilyen téren is. Elégedett vagyok a munkánkkal, főleg annak függvényében, hogy mekkora hátránnyal vágtunk neki a hétvégének, hiszen a mezőny már túl van több teszten és futamon is ebben az idényben. Örülök, hogy a második futamon sikerült pontszerző helyen végezni. A rajtjaimon még dolgoznom kell, de utána sikerült felzárkózni.”