A németek felsője vb-sikereket idéz, a svédek az ABBA előtt tisztelegnek – vb-mezmustra

Mielőtt belefognánk, nézzük a számokat! A világbajnokságon szereplő 48 csapatot 13 különböző sportmárka öltözteti. A legtöbbet, 14 válogatottat a német Adidas lát el, őt követi az amerikai Nike 12-vel, a német Puma 11-gyel, és több csapatnak (kettőnek) szállít a spanyol Kelme is. Egy-egy válogatott mezét készíti az amerikai Reebok, a brit Umbro, az amerikai Capelli, a kolumbiai Saeta, a német Jako, az olasz Kappa, valamint a saját nemzeti csapatát ellátó ecuadori Marathon, az üzbég 7Saber és az iráni Majid.

A-CSOPORT

CSEHORSZÁG (Puma)

A cseh válogatott húsz évvel ezelőtt az angliai Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a Puma az idei első számú mezével az 1996-os válogatott előtt tiszteleg. Az arany szegélyű fehér váltómezen tradicionális cseh kristálymintázat látható. Dél-Korea ellen fehérben kezdenek a csehek, majd a brazilok és a dél-afrikaiak ellen is pirosban játszanak.

DÉL-AFRIKA (Adidas)

A sárga felsőn látható geometriai alakzatok mindegyike 12 vonásból áll, ezek az országban hivatalosan használt 12 nyelvet szimbolizálják. A zöld váltómezen a szegély és a szövetség emblémája is arany színű. A tervek szerint mindhárom csoportmeccsét sárgában játssza a csapat.



DÉL-KOREA (Nike)

A tigrismintás piros felső nem sokban tér el az eddig látottaktól, ellenben a lila verzió a virágot mintázó árnyalataival igen szokatlan és merész megoldás. Ezt Mexikó ellen láthatjuk a csoportkör második fordulójában.

MEXIKÓ (Adidas)

Immár hagyományosnak tekinthető a társházigazda felsőjének megoldása, ezúttal világoszöld alapon tűnnek fel sötétzölddel megrajzolt azték motívumok. Mexikó immár harmadszor rendez világbajnokságot, ennek szimbólumaként háromféle mez is készült, és mind a hármat használják is a csoportkörben.

Június 11., csütörtök, 21.00

Mexikóváros, Azték Stadion Mexikó–Dél-Afrika Június 12., péntek, 4.00

Guadalajara, Guadalajara Stadion Dél-Korea–Csehország Június 18., csütörtök, 18.00

Atlanta, Atlanta Stadion Csehország–Dél-Afrika Június 19., péntek, 3.00

Guadalajara, Guadalajara Stadion Mexikó–Dél-Korea Június 25., csütörtök, 3.00

Mexikóváros, Azték Stadion Csehország–Mexikó Június 25., csütörtök, 3.00

Monterrey, Monterrey Stadion Dél-Afrika–Dél-Korea AZ A-csoport MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

B-CSOPORT

BOSZNIA-HERCEGOVINA (Kelme)

A spanyol Kelme cég két válogatottat öltöztet a világbajnokságon, a bosnyákok mellett Jordániát. Bosznia meze a nemzeti zászló színeit adja vissza, elegáns a kék alapon a sárga-fehér szegély és a vékony függőleges csíkok használata, míg az első két csoportmeccsen viselendő fehér mezen markánsabban megjelenik a kék szín a vállon.



KANADA (Nike)

A piros mez két árnyalata hatalmas juharlevelet formáz, szimbolizálva a kanadai büszkeséget és egységet. Ugyanez a motívum látható a fehér váltómezen is, amelyet a svájciak elleni csoportmeccsen visel majd a társrendező. A fekete verzión vad jeges hatást kelt a fehér minta.



KATAR (Adidas)

Az előző világbajnokság házigazdájának bordó mezén középen függőlegesen látható egy sötétebb árnyalatú, az ország zászlaját idéző mintázat. A második és a harmadik csoportmeccsre tervezett fehér váltómez teljesen letisztult, az Adidas idei világbajnoki kollekciójára jellemzően klasszikus logóval.



SVÁJC (Puma)

Halvány mintázatot rejt a piros első számú felső, de a svájciak esetében a másik verzió igazán váratlan, világoszöld mintás, amit eddig inkább a kapusokon láthattunk. Katar ellen ebben kezdi a vb-t, majd áttér a hagyományos színekre.

Június 12., péntek, 21.00

Toronto, Toronto Stadion Kanada–Bosznia-Hercegovina Június 13., szombat, 21.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Katar–Svájc Június 18., csütörtök, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Svájc–Bosznia-Hercegovina Június 19., péntek, 0.00

Vancouver, BC Place Kanada–Katar Június 24., szerda, 21.00

Vancouver, BC Place Svájc–Kanada Június 24., szerda, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Bosznia-Hercegovina–Katar A b-csoport MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

C-CSOPORT

BRAZÍLIA (Nike)

Szerencsére nem bonyolította túl a Nike a brazilok mezét, a klasszikus sárga felső tetején halvány mintázat látható, elegáns zöld szegélyekkel. A kék több árnyalatát használó csíkos váltómezt az Air Jordan részleg tervezte, Haiti ellen láthatjuk ebben Marquinhosékat.



HAITI (Saeta)

A kolumbiai vállalat három színben is elkészítette az 1974 után második vb-jére készülő karibi ország mezét. Közös vonás a jobb alsó sarokban a nemzeti lobogót tartó hősök rajza.

MAROKKÓ (Puma)

A piros felsőn a néprajzi motívumok a kar és a nyak zöld szegélyén láthatóak, míg a fehér felső közepén arannyal festették meg.

SKÓCIA (Adidas)

Skócia 18 év után tér vissza a világbajnokságra, a klasszikus sötétkék, halvány mintás felsőjének vállán domináns a három fehér csík. A lazac színű váltómez furcsának tűnik, de az 1980-as évekig használt hasonló árnyalatot a válogatott – ebben kezdi a szereplését Skócia.

Június 14., vasárnap, 0.00

New York, New York/New Jersey Stadion Brazília–Marokkó Június 14., vasárnap, 3.00

Boston, Boston Stadion Haiti–Skócia Június 20., szombat, 0.00

Boston, Boston Stadion Skócia–Marokkó Június 20., szombat, 3.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Brazília–Haiti Június 25., péntek, 0.00

Miami, Miami Stadion Skócia–Brazília Június 25., péntek, 0.00

Atlanta, Atlanta Stadion Marokkó–Haiti A C-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA (Nike)

Letisztult az aranysárga felső a jellegzetes zöld vonásokkal és nyaki szegéllyel, míg a második számú mezzel váratlant húzott a Nike, felül rózsaszínből tengerzöldbe megy át – igen szokatlan hatást keltve. A tervek szerint ezt a csoportkörben nem használja a válogatott.



EGYESÜLT ÁLLAMOK (Nike)

A főrendező nemzet sportszermárkája kitett magáért, igencsak hazafiasra sikerült az amerikai válogatott első számú meze a piros-fehér hullámozott csíkozással és a sötétkék szegélyekkel. A sötétkék felsőt a csoportkör utolsó meccsén viselik a hazaiak a törökök ellen.

PARAGUAY (Puma)

Egy kis csavar került a paraguayi vb-mezbe, a fehér-piros csíkok maradtak, de ezúttal szemcsés grafikával, jelképezve az ország vörös földjét. A merész sötétkék váltómez a Puma magyarázata szerint a nehézségekkel való szembenézést szimbolizálja, a házigazdák és a törökök ellen is ebben láthatjuk a dél-amerikaiakat.

TÖRÖKORSZÁG (Nike)

Immár megszokott, hogy a törökök első számú mezén fehér alapon a mell magasságában vastag piros csík fut keresztbe, s abba kerül be a nemzeti szimbólum, a hold és a csillag – ezúttal a teljes zászlóval együtt. A piros verzión minta is látható, az ausztrálok elleni nyitányon ebbe öltözik a török együttes.

Június 13., szombat, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Egyesült Államok–Paraguay Június 14., vasárnap, 6.00

Vancouver, BC Place Ausztrália–Törökország Június 20., szombat, 6.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Törökország–Paraguay Június 19., péntek, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Egyesült Államok–Ausztrália Június 26., péntek, 4.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Törökország–Egyesült Államok Június 26., péntek, 4.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Paraguay–Ausztrália A D-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

E-CSOPORT

CURACAO (Adidas)

Természetesen kék az első számú mez, a sárga szegélyek alatt a vállon világoskék csíkok jelképezik a tenger hullámait. A homok színű váltómez vállán az Adidas három csíkja sárga, türkiz és rózsaszín, mintegy a főváros, Willemstad tengerparti házainak pompájára utalva – sajnos a FIFA által közzétett tervben ez a mez nem szerepel a csoportkörben.

ECUADOR (Marathon)

Hazai készítésű mezben lépnek pályára az ecuadoriak, három színben is készült a letisztult felsőkből, amelyek közül a sötétkék galléros, és abban kezdi a vb-t a csapat, mielőtt a klasszikus sárgára vált.



ELEFÁNTCSONTPART (Puma)

A vibráló narancssárga felső immár a vb-klasszikusok közé tartozik, míg a váltómez valóságos tájkép a narancssárga napokkal és alatta és felette a zöld fákkal-bokrokkal – ezt a szépművészeti alkotást elvileg nem látjuk a csoportkörben.

NÉMETORSZÁG (Adidas)

Az 1990-es és a 2014-es világbajnokságon már láttuk a mellkasnál V-alakot (vagy valami olyasmit) formáló német zászlót a sportszergyártó nemzetének mezén, mind a kétszer világbajnoki címmel tért haza a német válogatott. A váltómez sötétkék halványzöld szegéllyel és hármasával rendezett pöttyökkel, a csoportkör zárásakor Ecuador ellen ebbe bújnak Joshua Kimmichék.

Június 14., vasárnap, 19.00

Houston, Houston Stadion Németország–Curacao Június 15., hétfő, 1.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Elefántcsontpart–Ecuador Június 20., szombat, 22.00

Toronto, Toronto Stadion Németország–Elefántcsontpart Június 21., vasárnap, 2.00

Kansas City, Kansas City Stadion Ecuador–Curacao Június 25., csütörtök, 22.00

New York, New York/New Jersey Stadion Ecuador–Németország Június 25., csütörtök, 22.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Curacao–Elefántcsontpart AZ E-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

F-CSOPORT

HOLLANDIA (Nike)

Klasszikus, letisztult narancs felső fekete szegéllyel, az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. A váltómez kissé törökösre sikeredett, a mellkasnál kialakított vastag csíkba került az oroszlánt ábrázoló címer. A csoportkörben ezzel nem találkozunk.

JAPÁN (Adidas)

Alul sötétebb, felül világosabb kék a japán mez, középen fehér körívek mutatják be a japán napfelkeltét. A vajszínű váltómez szegélyei feketék, a törzs mentén halvány függőleges csíkok futnak a szivárvány színeiben.

SVÉDORSZÁG (Adidas)

Látszólag egyszerű mez, hiszen sárga kék vállal, de a lényeg a részletekben rejlik: a szövésminta virágokat rejt, amivel az Adidas a svéd ABBA együttes 1970-es évekbeli sikerei előtt tiszteleg. Az évtized motívumai észrevehetőbbek a kék váltómezen, amelyet a hollandok ellen viselnek majd.

TUNÉZIA (Kappa)

Az olasz sportszergyártó által készített felsők mindegyikén az ujjak mintázata szembeötlő, a fehér és a piros felsőn is mintegy szárnyakat idéz, abban a reményben, hogy a Karthágó Sasainak becézett csapat a nehéznek ígérkező csoportmeccsekről a kieséses szakaszba repül tovább, nem pedig haza.

Június 14., vasárnap, 22.00

Dallas, Dallas Stadion Hollandia–Japán Június 15., hétfő, 4.00

Monterrey, Monterrey Stadion Svédország–Tunézia Június 20., szombat, 19.00

Houston, Houston Stadion Hollandia–Svédország Június 21., vasárnap, 6.00

Monterrey, Monterrey Stadion Tunézia–Japán Június 26., péntek, 1.00

Dallas, Dallas Stadion Japán–Svédország Június 26., péntek, 1.00

Kansas City, Kansas City Stadion Tunézia–Hollandia AZ F-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás