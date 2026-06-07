Nemzeti Sportrádió

A németek felsője vb-sikereket idéz, a svédek az ABBA előtt tisztelegnek – vb-mezmustra

I. SZ.I. SZ.
2026.06.07. 12:07
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A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtt összegyűjtöttük, milyen mezekben léphetnek pályára a csapatok. Sőt, mivel május végén kiszivárgott a FIFA tervezete a csoportkör összes mérkőzésének öltözékeiről, azt is tudjuk, mikor melyik viseletben lép pályára a 48 csapat (persze változás bármikor történhet). Mivel már 48 csapatos a torna, a mezmustrát két részben tálaljuk olvasóink elé. Íme, az A–F-csoportok öltözékei.

 

Mielőtt belefognánk, nézzük a számokat! A világbajnokságon szereplő 48 csapatot 13 különböző sportmárka öltözteti. A legtöbbet, 14 válogatottat a német Adidas lát el, őt követi az amerikai Nike 12-vel, a német Puma 11-gyel, és több csapatnak (kettőnek) szállít a spanyol Kelme is. Egy-egy válogatott mezét készíti az amerikai Reebok, a brit Umbro, az amerikai Capelli, a kolumbiai Saeta, a német Jako, az olasz Kappa, valamint a saját nemzeti csapatát ellátó ecuadori Marathon, az üzbég 7Saber és az iráni Majid.

A-CSOPORT

CSEHORSZÁG (Puma)
A cseh válogatott húsz évvel ezelőtt az angliai Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a Puma az idei első számú mezével az 1996-os válogatott előtt tiszteleg. Az arany szegélyű fehér váltómezen tradicionális cseh kristálymintázat látható. Dél-Korea ellen fehérben kezdenek a csehek, majd a brazilok és a dél-afrikaiak ellen is pirosban játszanak.

DÉL-AFRIKA (Adidas)
A sárga felsőn látható geometriai alakzatok mindegyike 12 vonásból áll, ezek az országban hivatalosan használt 12 nyelvet szimbolizálják. A zöld váltómezen a szegély és a szövetség emblémája is arany színű. A tervek szerint mindhárom csoportmeccsét sárgában játssza a csapat.


DÉL-KOREA (Nike)
A tigrismintás piros felső nem sokban tér el az eddig látottaktól, ellenben a lila verzió a virágot mintázó árnyalataival igen szokatlan és merész megoldás. Ezt Mexikó ellen láthatjuk a csoportkör második fordulójában.

MEXIKÓ (Adidas)
Immár hagyományosnak tekinthető a társházigazda felsőjének megoldása, ezúttal világoszöld alapon tűnnek fel sötétzölddel megrajzolt azték motívumok. Mexikó immár harmadszor rendez világbajnokságot, ennek szimbólumaként háromféle mez is készült, és mind a hármat használják is a csoportkörben.

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-Afrika
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Dél-Korea–Csehország
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-Afrika
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Mexikó–Dél-Korea
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–Mexikó
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-Korea
AZ A-csoport MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

B-CSOPORT

BOSZNIA-HERCEGOVINA (Kelme)
A spanyol Kelme cég két válogatottat öltöztet a világbajnokságon, a bosnyákok mellett Jordániát. Bosznia meze a nemzeti zászló színeit adja vissza, elegáns a kék alapon a sárga-fehér szegély és a vékony függőleges csíkok használata, míg az első két csoportmeccsen viselendő fehér mezen markánsabban megjelenik a kék szín a vállon.


KANADA (Nike)
A piros mez két árnyalata hatalmas juharlevelet formáz, szimbolizálva a kanadai büszkeséget és egységet. Ugyanez a motívum látható a fehér váltómezen is, amelyet a svájciak elleni csoportmeccsen visel majd a társrendező. A fekete verzión vad jeges hatást kelt a fehér minta.


KATAR (Adidas)
Az előző világbajnokság házigazdájának bordó mezén középen függőlegesen látható egy sötétebb árnyalatú, az ország zászlaját idéző mintázat. A második és a harmadik csoportmeccsre tervezett fehér váltómez teljesen letisztult, az Adidas idei világbajnoki kollekciójára jellemzően klasszikus logóval.


SVÁJC (Puma)
Halvány mintázatot rejt a piros első számú felső, de a svájciak esetében a másik verzió igazán váratlan, világoszöld mintás, amit eddig inkább a kapusokon láthattunk. Katar ellen ebben kezdi a vb-t, majd áttér a hagyományos színekre.

Június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Kanada–Bosznia-Hercegovina
Június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion 		Katar–Svájc
Június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion 		Svájc–Bosznia-Hercegovina
Június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place		Kanada–Katar
Június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place		Svájc–Kanada
Június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Bosznia-Hercegovina–Katar
A b-csoport MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

C-CSOPORT

BRAZÍLIA (Nike)
Szerencsére nem bonyolította túl a Nike a brazilok mezét, a klasszikus sárga felső tetején halvány mintázat látható, elegáns zöld szegélyekkel. A kék több árnyalatát használó csíkos váltómezt az Air Jordan részleg tervezte, Haiti ellen láthatjuk ebben Marquinhosékat.


HAITI (Saeta)
A kolumbiai vállalat három színben is elkészítette az 1974 után második vb-jére készülő karibi ország mezét. Közös vonás a jobb alsó sarokban a nemzeti lobogót tartó hősök rajza.

MAROKKÓ (Puma)
A piros felsőn a néprajzi motívumok a kar és a nyak zöld szegélyén láthatóak, míg a fehér felső közepén arannyal festették meg. 

SKÓCIA (Adidas)
Skócia 18 év után tér vissza a világbajnokságra, a klasszikus sötétkék, halvány mintás felsőjének vállán domináns a három fehér csík. A lazac színű váltómez furcsának tűnik, de az 1980-as évekig használt hasonló árnyalatot a válogatott – ebben kezdi a szereplését Skócia. 

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
A C-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA (Nike)
Letisztult az aranysárga felső a jellegzetes zöld vonásokkal és nyaki szegéllyel, míg a második számú mezzel váratlant húzott a Nike, felül rózsaszínből tengerzöldbe megy át – igen szokatlan hatást keltve. A tervek szerint ezt a csoportkörben nem használja a válogatott.


EGYESÜLT ÁLLAMOK (Nike)
A főrendező nemzet sportszermárkája kitett magáért, igencsak hazafiasra sikerült az amerikai válogatott első számú meze a piros-fehér hullámozott csíkozással és a sötétkék szegélyekkel. A sötétkék felsőt a csoportkör utolsó meccsén viselik a hazaiak a törökök ellen.

PARAGUAY (Puma)
Egy kis csavar került a paraguayi vb-mezbe, a fehér-piros csíkok maradtak, de ezúttal szemcsés grafikával, jelképezve az ország vörös földjét. A merész sötétkék váltómez a Puma magyarázata szerint a nehézségekkel való szembenézést szimbolizálja, a házigazdák és a törökök ellen is ebben láthatjuk a dél-amerikaiakat.

TÖRÖKORSZÁG (Nike)
Immár megszokott, hogy a törökök első számú mezén fehér alapon a mell magasságában vastag piros csík fut keresztbe, s abba kerül be a nemzeti szimbólum, a hold és a csillag – ezúttal a teljes zászlóval együtt. A piros verzión minta is látható, az ausztrálok elleni nyitányon ebbe öltözik a török együttes.

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália
A D-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

E-CSOPORT

CURACAO (Adidas)
Természetesen kék az első számú mez, a sárga szegélyek alatt a vállon világoskék csíkok jelképezik a tenger hullámait. A homok színű váltómez vállán az Adidas három csíkja sárga, türkiz és rózsaszín, mintegy a főváros, Willemstad tengerparti házainak pompájára utalva – sajnos a FIFA által közzétett tervben ez a mez nem szerepel a csoportkörben.

ECUADOR (Marathon)
Hazai készítésű mezben lépnek pályára az ecuadoriak, három színben is készült a letisztult felsőkből, amelyek közül a sötétkék galléros, és abban kezdi a vb-t a csapat, mielőtt a klasszikus sárgára vált.


ELEFÁNTCSONTPART (Puma)
A vibráló narancssárga felső immár a vb-klasszikusok közé tartozik, míg a váltómez valóságos tájkép a narancssárga napokkal és alatta és felette a zöld fákkal-bokrokkal – ezt a szépművészeti alkotást elvileg nem látjuk a csoportkörben.

NÉMETORSZÁG (Adidas)
Az 1990-es és a 2014-es világbajnokságon már láttuk a mellkasnál V-alakot (vagy valami olyasmit) formáló német zászlót a sportszergyártó nemzetének mezén, mind a kétszer világbajnoki címmel tért haza a német válogatott. A váltómez sötétkék halványzöld szegéllyel és hármasával rendezett pöttyökkel, a csoportkör zárásakor Ecuador ellen ebbe bújnak Joshua Kimmichék.

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–Ecuador
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–Elefántcsontpart
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–Curacao
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–Németország
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–Elefántcsontpart
AZ E-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás

F-CSOPORT

HOLLANDIA (Nike)
Klasszikus, letisztult narancs felső fekete szegéllyel, az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. A váltómez kissé törökösre sikeredett, a mellkasnál kialakított vastag csíkba került az oroszlánt ábrázoló címer. A csoportkörben ezzel nem találkozunk.

JAPÁN (Adidas)
Alul sötétebb, felül világosabb kék a japán mez, középen fehér körívek mutatják be a japán napfelkeltét. A vajszínű váltómez szegélyei feketék, a törzs mentén halvány függőleges csíkok futnak a szivárvány színeiben. 

SVÉDORSZÁG (Adidas)
Látszólag egyszerű mez, hiszen sárga kék vállal, de a lényeg a részletekben rejlik: a szövésminta virágokat rejt, amivel az Adidas a svéd ABBA együttes 1970-es évekbeli sikerei előtt tiszteleg. Az évtized motívumai észrevehetőbbek a kék váltómezen, amelyet a hollandok ellen viselnek majd.

TUNÉZIA (Kappa)
Az olasz sportszergyártó által készített felsők mindegyikén az ujjak mintázata szembeötlő, a fehér és a piros felsőn is mintegy szárnyakat idéz, abban a reményben, hogy a Karthágó Sasainak becézett csapat a nehéznek ígérkező csoportmeccsekről a kieséses szakaszba repül tovább, nem pedig haza.

Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Hollandia–Japán
Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Svédország–Tunézia
Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion		Hollandia–Svédország
Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Tunézia–Japán
Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion		Japán–Svédország
Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Tunézia–Hollandia
AZ F-CSOPORT MENETRENDJE

A FIFA által kiadott mezválasztás


 

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