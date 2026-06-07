A németek felsője vb-sikereket idéz, a svédek az ABBA előtt tisztelegnek – vb-mezmustra
Mielőtt belefognánk, nézzük a számokat! A világbajnokságon szereplő 48 csapatot 13 különböző sportmárka öltözteti. A legtöbbet, 14 válogatottat a német Adidas lát el, őt követi az amerikai Nike 12-vel, a német Puma 11-gyel, és több csapatnak (kettőnek) szállít a spanyol Kelme is. Egy-egy válogatott mezét készíti az amerikai Reebok, a brit Umbro, az amerikai Capelli, a kolumbiai Saeta, a német Jako, az olasz Kappa, valamint a saját nemzeti csapatát ellátó ecuadori Marathon, az üzbég 7Saber és az iráni Majid.
A-CSOPORT
CSEHORSZÁG (Puma)
A cseh válogatott húsz évvel ezelőtt az angliai Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a Puma az idei első számú mezével az 1996-os válogatott előtt tiszteleg. Az arany szegélyű fehér váltómezen tradicionális cseh kristálymintázat látható. Dél-Korea ellen fehérben kezdenek a csehek, majd a brazilok és a dél-afrikaiak ellen is pirosban játszanak.
DÉL-AFRIKA (Adidas)
A sárga felsőn látható geometriai alakzatok mindegyike 12 vonásból áll, ezek az országban hivatalosan használt 12 nyelvet szimbolizálják. A zöld váltómezen a szegély és a szövetség emblémája is arany színű. A tervek szerint mindhárom csoportmeccsét sárgában játssza a csapat.
DÉL-KOREA (Nike)
A tigrismintás piros felső nem sokban tér el az eddig látottaktól, ellenben a lila verzió a virágot mintázó árnyalataival igen szokatlan és merész megoldás. Ezt Mexikó ellen láthatjuk a csoportkör második fordulójában.
MEXIKÓ (Adidas)
Immár hagyományosnak tekinthető a társházigazda felsőjének megoldása, ezúttal világoszöld alapon tűnnek fel sötétzölddel megrajzolt azték motívumok. Mexikó immár harmadszor rendez világbajnokságot, ennek szimbólumaként háromféle mez is készült, és mind a hármat használják is a csoportkörben.
|Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Dél-Afrika
|Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Dél-Korea–Csehország
|Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Csehország–Dél-Afrika
|Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Mexikó–Dél-Korea
|Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Csehország–Mexikó
|Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Dél-Afrika–Dél-Korea
A FIFA által kiadott mezválasztás
B-CSOPORT
BOSZNIA-HERCEGOVINA (Kelme)
A spanyol Kelme cég két válogatottat öltöztet a világbajnokságon, a bosnyákok mellett Jordániát. Bosznia meze a nemzeti zászló színeit adja vissza, elegáns a kék alapon a sárga-fehér szegély és a vékony függőleges csíkok használata, míg az első két csoportmeccsen viselendő fehér mezen markánsabban megjelenik a kék szín a vállon.
KANADA (Nike)
A piros mez két árnyalata hatalmas juharlevelet formáz, szimbolizálva a kanadai büszkeséget és egységet. Ugyanez a motívum látható a fehér váltómezen is, amelyet a svájciak elleni csoportmeccsen visel majd a társrendező. A fekete verzión vad jeges hatást kelt a fehér minta.
KATAR (Adidas)
Az előző világbajnokság házigazdájának bordó mezén középen függőlegesen látható egy sötétebb árnyalatú, az ország zászlaját idéző mintázat. A második és a harmadik csoportmeccsre tervezett fehér váltómez teljesen letisztult, az Adidas idei világbajnoki kollekciójára jellemzően klasszikus logóval.
SVÁJC (Puma)
Halvány mintázatot rejt a piros első számú felső, de a svájciak esetében a másik verzió igazán váratlan, világoszöld mintás, amit eddig inkább a kapusokon láthattunk. Katar ellen ebben kezdi a vb-t, majd áttér a hagyományos színekre.
|Június 12., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Kanada–Bosznia-Hercegovina
|Június 13., szombat, 21.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Katar–Svájc
|Június 18., csütörtök, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Svájc–Bosznia-Hercegovina
|Június 19., péntek, 0.00
Vancouver, BC Place
|Kanada–Katar
|Június 24., szerda, 21.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–Kanada
|Június 24., szerda, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Bosznia-Hercegovina–Katar
A FIFA által kiadott mezválasztás
C-CSOPORT
BRAZÍLIA (Nike)
Szerencsére nem bonyolította túl a Nike a brazilok mezét, a klasszikus sárga felső tetején halvány mintázat látható, elegáns zöld szegélyekkel. A kék több árnyalatát használó csíkos váltómezt az Air Jordan részleg tervezte, Haiti ellen láthatjuk ebben Marquinhosékat.
HAITI (Saeta)
A kolumbiai vállalat három színben is elkészítette az 1974 után második vb-jére készülő karibi ország mezét. Közös vonás a jobb alsó sarokban a nemzeti lobogót tartó hősök rajza.
MAROKKÓ (Puma)
A piros felsőn a néprajzi motívumok a kar és a nyak zöld szegélyén láthatóak, míg a fehér felső közepén arannyal festették meg.
SKÓCIA (Adidas)
Skócia 18 év után tér vissza a világbajnokságra, a klasszikus sötétkék, halvány mintás felsőjének vállán domináns a három fehér csík. A lazac színű váltómez furcsának tűnik, de az 1980-as évekig használt hasonló árnyalatot a válogatott – ebben kezdi a szereplését Skócia.
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
A FIFA által kiadott mezválasztás
D-CSOPORT
AUSZTRÁLIA (Nike)
Letisztult az aranysárga felső a jellegzetes zöld vonásokkal és nyaki szegéllyel, míg a második számú mezzel váratlant húzott a Nike, felül rózsaszínből tengerzöldbe megy át – igen szokatlan hatást keltve. A tervek szerint ezt a csoportkörben nem használja a válogatott.
EGYESÜLT ÁLLAMOK (Nike)
A főrendező nemzet sportszermárkája kitett magáért, igencsak hazafiasra sikerült az amerikai válogatott első számú meze a piros-fehér hullámozott csíkozással és a sötétkék szegélyekkel. A sötétkék felsőt a csoportkör utolsó meccsén viselik a hazaiak a törökök ellen.
PARAGUAY (Puma)
Egy kis csavar került a paraguayi vb-mezbe, a fehér-piros csíkok maradtak, de ezúttal szemcsés grafikával, jelképezve az ország vörös földjét. A merész sötétkék váltómez a Puma magyarázata szerint a nehézségekkel való szembenézést szimbolizálja, a házigazdák és a törökök ellen is ebben láthatjuk a dél-amerikaiakat.
TÖRÖKORSZÁG (Nike)
Immár megszokott, hogy a törökök első számú mezén fehér alapon a mell magasságában vastag piros csík fut keresztbe, s abba kerül be a nemzeti szimbólum, a hold és a csillag – ezúttal a teljes zászlóval együtt. A piros verzión minta is látható, az ausztrálok elleni nyitányon ebbe öltözik a török együttes.
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália
A FIFA által kiadott mezválasztás
E-CSOPORT
CURACAO (Adidas)
Természetesen kék az első számú mez, a sárga szegélyek alatt a vállon világoskék csíkok jelképezik a tenger hullámait. A homok színű váltómez vállán az Adidas három csíkja sárga, türkiz és rózsaszín, mintegy a főváros, Willemstad tengerparti házainak pompájára utalva – sajnos a FIFA által közzétett tervben ez a mez nem szerepel a csoportkörben.
ECUADOR (Marathon)
Hazai készítésű mezben lépnek pályára az ecuadoriak, három színben is készült a letisztult felsőkből, amelyek közül a sötétkék galléros, és abban kezdi a vb-t a csapat, mielőtt a klasszikus sárgára vált.
ELEFÁNTCSONTPART (Puma)
A vibráló narancssárga felső immár a vb-klasszikusok közé tartozik, míg a váltómez valóságos tájkép a narancssárga napokkal és alatta és felette a zöld fákkal-bokrokkal – ezt a szépművészeti alkotást elvileg nem látjuk a csoportkörben.
NÉMETORSZÁG (Adidas)
Az 1990-es és a 2014-es világbajnokságon már láttuk a mellkasnál V-alakot (vagy valami olyasmit) formáló német zászlót a sportszergyártó nemzetének mezén, mind a kétszer világbajnoki címmel tért haza a német válogatott. A váltómez sötétkék halványzöld szegéllyel és hármasával rendezett pöttyökkel, a csoportkör zárásakor Ecuador ellen ebbe bújnak Joshua Kimmichék.
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
A FIFA által kiadott mezválasztás
F-CSOPORT
HOLLANDIA (Nike)
Klasszikus, letisztult narancs felső fekete szegéllyel, az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. A váltómez kissé törökösre sikeredett, a mellkasnál kialakított vastag csíkba került az oroszlánt ábrázoló címer. A csoportkörben ezzel nem találkozunk.
JAPÁN (Adidas)
Alul sötétebb, felül világosabb kék a japán mez, középen fehér körívek mutatják be a japán napfelkeltét. A vajszínű váltómez szegélyei feketék, a törzs mentén halvány függőleges csíkok futnak a szivárvány színeiben.
SVÉDORSZÁG (Adidas)
Látszólag egyszerű mez, hiszen sárga kék vállal, de a lényeg a részletekben rejlik: a szövésminta virágokat rejt, amivel az Adidas a svéd ABBA együttes 1970-es évekbeli sikerei előtt tiszteleg. Az évtized motívumai észrevehetőbbek a kék váltómezen, amelyet a hollandok ellen viselnek majd.
TUNÉZIA (Kappa)
Az olasz sportszergyártó által készített felsők mindegyikén az ujjak mintázata szembeötlő, a fehér és a piros felsőn is mintegy szárnyakat idéz, abban a reményben, hogy a Karthágó Sasainak becézett csapat a nehéznek ígérkező csoportmeccsekről a kieséses szakaszba repül tovább, nem pedig haza.
|Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Hollandia–Japán
|Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Svédország–Tunézia
|Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Hollandia–Svédország
|Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Tunézia–Japán
|Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion
|Japán–Svédország
|Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Tunézia–Hollandia
A FIFA által kiadott mezválasztás